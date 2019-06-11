«Буду песни вам петь и вином угощать»: Цыганова идет в Думу

Певица Вика Цыганова может стать кандидатом в Госдуму от «Единой России» по Комсомольскому одномандатному округу Хабаровского края. Об этом «Газете.Ru» рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

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Сама певица в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не будет давать никаких комментариев по этому вопросу до 12 июня.

Ранее в Госдуме данную территорию представлял член ЛДПР Сергей Фургал, однако в прошлом году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от власти Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2008 года.

Собеседник «Газеты.Ru», близкий к руководству «Единой России», подчеркивал, что

в Хабаровском крае партия должна выставить сильную фигуру, которая сможет консолидировать жителей. Поэтому этот человек не должен быть просто местным политиком.

Партия даже пошла на то, чтобы провести в регионе соцопрос. Цыганова по итогам оказалась одним из лидеров.

В то же время собеседники «Газеты.Ru» говорят, что «Единая Россия» рассмотрит три кандидатуры. Поскольку на праймериз заявок не поступало, партия приняла решение, что ее федеральные и региональные органы выдвинут кандидатуры, а окончательное решение примет региональная конференция.

По информации «Газеты.Ru», помимо Цыгановой ЕР в качестве кандидатов рассматривала олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова и олимпийскую чемпионку по лыжам Юлия Чепалову.

«Если не будет форс-мажора, то теперь это точно Вика Цыганова», — уверен один из собеседников «Газеты.Ru».

По словам источников, плюсом певицы являются не только ее популярность, но и связь с регионом. Цыганова родилась в Хабаровске, там же окончила музыкальную школу, в дальнейшем поступила в Дальневосточный институт искусств. Отец — морской офицер. Мать работала заведующей детским садом. В ее официальной биографии также подчеркивается, что ее бабушка с дедушкой познакомились на строительстве Комсомольска-на-Амуре.

«Единая Россия» готовится к переменам

В Хабаровском крае помимо довыборов по думскому округу пройдут еще избирательные кампании в парламент региона, а также в столичную гордуму. И ситуация для партии власти складывается не очень удачно. Это одна из причин, почему кандидатуру в Госдуму искали так долго.

По словам собеседников «Газеты.Ru», губернатор в регионе до сих пор имеет высокие рейтинги. А «Единая Россия» проигрывает по популярности ЛДПР.

При этом три источника, близких к Кремлю, утверждают, что списки на выдвижение единороссов на праймериз чуть ли не согласовывали с Сергеем Фургалом — он якобы требовал, чтобы ряд представителей ЕР, ранее выступивших с критикой в его адрес, отказались от возможности получить депутатский мандат. Как рассказал один из собеседников «Газеты.Ru», он даже называл несколько депутатов «токсичными фигурами» (по имеющейся информации, речь могла идти о четырех кандидатурах).

«Причем изначально их настраивали, что партия должна быть сильной, надо сражаться, возвращать себе власть. По итогам фактически начали «сливать». Фургал же практически может шантажировать ЕР»,

— поясняет один из источников.

По его словам, конфликт стал очевиден буквально в день праймериз. Именно тогда секретарь отделения, спикер регионального парламента Сергей Луговской отказался от участия в предварительном голосовании, а впоследствии покинул и свою позицию главы партийного отделения.

«Это взвешенный и обдуманный шаг, который обусловлен рядом причин. Пришло время политиков новой формации, жители Хабаровского края ждут перемен», — так он прокомментировал свое решение в прессе.

Однако, по информации «Газеты.Ru», ряд депутатов, которые вначале не получили поддержку Фургала, все-таки смогли принять участие в предварительном голосовании.

Впоследствии президиум генсовета ЕР также утвердил в должности исполняющего обязанности секретаря Хабаровского отделения Сергея Иванченко, который и был одним из инициаторов организации движения «Время перемен».

Впрочем, не все собеседники «Газеты.Ru» склонны расценивать эту ситуацию как некий «слив». Источник, близкий к руководству ЕР, указывает, что федеральные власти не давили ни на каких политиков, а свое решение об уходе Луговской принял добровольно.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», в подобной ситуации конфликт с губернатором вреден для партии. «В регионе на наших глазах происходит обновление власти, и партия должна соответствовать духу времени. Чтобы получить поддержку избирателей, нужно работать вместе с губернатором», — сказал он, добавив, что в этой ситуации вполне логично, что тем, кто вступил в конфликт с губернатором, пришлось отказаться от своих политических амбиций.

Вместе с тем еще один осведомленный источник отмечает, что никто не просил единороссов вступать с губернатором в борьбу. По его словам, это обычная ситуация, когда региональные элиты пытаются надавить на нового главу региона.

Два других собеседника «Газеты.Ru» говорят, что единороссы надеются на обещание Фургала помочь их кандидатам выиграть выборы в одномандатных округах, чтобы сформировать большинство в заксобрании. Впрочем, они не уверены, что такие ожидания точно сбудутся.

Осведомленный источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, даже утверждает, что в итоге «сделка» практически сорвалась. Фургал недоволен тем, как ЕР стремится приписать себе его поддержку. Также собеседник «Газеты.Ru» уверяет, что ряд кандидатур, которым симпатизировал Фургал, в итоге не смогли показать хороших результатов на праймериз.

«Самое важное в этих выборах — то, что они покажут, чего стоит ЕР в чисто идеологическом смысле — без власти, без административного ресурса. Это эксперимент, за которым должна следить вся страна. Выбранная Кремлем стратегия неидеальна, но в нынешней ситуации выбора у него нет. Стать оппозицией ЕР не может. Она не знает, как это делается. Да и критиковать Фургала сложно — он у власти недавно, и с точки зрения избирателя ответственности за сложившееся положение не несет», — комментирует ситуацию политолог Аббас Галлямов.