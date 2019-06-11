Найти российский след: в США рассекретят доклад о Трампе

Минюст США согласился представить конгрессу документы по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет в понедельник, 10 июня, The New York Times со ссылкой на юридический комитет конгресса.

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Издание отмечает, что количество и содержание документов неизвестно, однако речь идет о «ключевых уликах» по поводу того, мешал ли президент Дональд Трамп «осуществлению правосудия».

Заявление о передаче документов произошло накануне заявленного принятия в конгрессе резолюции, которая называет поведение генпрокурора США Уильяма Барра неуважительным по отношению конгрессу.

В резолюции также содержится призыв к Минюсту США заставить Барра предъявить конгрессу полную версию доклада Мюллера.

О том, что американская палата представителей, которую контролируют демократы, собирается принять жесткую резолюцию против Барра, а также бывшего юрисконсульта Белого дома Дона МакГанна, сообщила ранее американским СМИ лидер демократического большинства в конгрессе Стени Хойер.

«Систематический отказ этой администрации предоставлять конгрессу ответы и отвечать на официальные приглашения конгресса является самым большой попыткой в истории США замести следы» — заявила Хойер.

Согласно ее заявлению, цель резолюции — дать возможность юридическому комитету палаты представителей обратиться с исковым требованием в федеральные суды.

Демократы намерены использовать судебное обращение для того, чтобы потребовать от Минюста полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

Глава минюста Барр, тем не менее, отказался предоставить законодателям полную версию доклада. Он объяснил это тем, что президент США Дональд Трамп воспользовался своим правом не публиковать полную версию доклада из соображений нацбезопасности. В этой связи демократы обвиняют Барра в том, что он служит «прокурором президента» и препятствует правосудию.

Что же касается бывшего юридического советника МакГанна, его демократы планировали допросить, действительно ли он знал о приказе Трампа уволить Мюллера. По крайней мере, об этом говорится в докладе Мюллера, где также отмечается, что МакГанн отказался действовать таким образом, посчитав это незаконным.

Не исключено, что демократы смягчат свою позицию после получения документов — об этом заявил глава комитета по юридическим вопросам палаты представителей Джерольд Надлер.

Демократы не скрывают, что заинтересованы в дальнейшем продолжении расследований относительно Трампа, несмотря на то что сам Мюллер не нашел признаков «сговора» Трампа с Москвой.

Недавно спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси на встрече с Надлером заявила, что хотела бы увидеть президента США Дональда Трампа «в тюрьме». Встреча состоялась вечером 4 июня и была посвящена вопросу, следует ли начинать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома.

По данным американской редакции Politico, Надлер настаивал на том, чтобы Пелоси позволила его комитету начать процедуру импичмента, однако спикер конгресса отказала.

«Я не хочу, чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме», — ответила Пелоси.

Она пояснила, что в случае, если Трамп проиграет выборы, против него должен начаться судебный процесс.

Документы, которые демократы получат от минюста, дадут им козыри в борьбе с Трампом. Правда, нельзя исключать, что они не содержат никакой компрометирующей информации. Сам Трамп недавно заявил, что не против того, чтобы Мюллер выступил перед конгрессом.

Стоит отметить, что защита Трампа еще во время следствия Мюллера шла на сотрудничество со спецпрокурором и предоставляла ему необходимые документы. Об этом, в частности, пишет в книге «Трамп: Страх в Белом доме» известный журналист Боб Вудвордт.

Мюллер недавно провел короткую встречу с законодателями. Она длилась несколько минут — на ней спецпрокурор сделал заявление, что его расследование закрыто. Впрочем, самого Мюллера уже успели обвинить в предвзятости.

Как пишет политический комментатор Джон Соломон в издании The Hill, в докладе говорится о связи партнера Пола Манафорта (члена избирательной штаба Трампа) Константина Килимника с российскими спецслужбами, но при этом не упоминается, что он информировал о своих контактах Госдеп.

По мнению Соломона, это свидетельствует об избирательности расследования Мюллера. Соломон пишет, что в 2016 году Килимник представил администрации Обамы план разрешения ситуации на Донбассе. Тогда по этому поводу не возникло вопросов.

Уточняется, что когда такой же план был предложен избирательному штабу Трампа, Мюллер отнесся к нему с подозрением. Соломон подчеркнул, что этот факт дает основание усомниться в объективности и неангажированности следствия.