Разгон Рады: в суде решают судьбу Зеленского. LIVE

Конституционный суд Украины рассмотрит законность роспуска Рады

Конституционный суд Украины приступает к рассмотрению вопроса о законности роспуска Верховной рады, о чем ранее подписал указ Владимир Зеленский. Президент настаивает, что коалиция в парламенте развалилась в 2016 году, а, значит, Рада не могла функционировать. Депутаты с такой трактовкой не согласны. Как пройдут слушания, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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09:07

Защищать свое право на роспуск Рады Зеленский будет лично — он собирается прийти на заседание, которое начнется сегодня в 10.00 по местному времени (совпадает с московским).

«Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание конституционного суда. <…> Обязательно буду, мы уверены в своей юридической позиции. Но самое главное, что моя позиция, как президента, когда я распускал парламент, — это есть большой запрос украинского народа», — сказал Зеленский в ходе видеообращения, которое опубликовано в фейсбуке.

09:00

Слушания по поводу обращения 62 депутатов начинаются как раз сегодня, 11 июня. Сколько они продлятся, пока неизвестно. При этом различные политические силы уже активно готовятся к избирательной гонке.

08:55

Досрочное прекращение полномочий Рады формально вызвано отсутствием в ней коалиционного большинство, что является обязательным элементом украинской политической системы.

Очередные выборы назначены на 21 июля. Тем не менее, депутаты Рады сразу заняли достаточно жесткую оппозиционную позицию по отношению к Зеленскому — они не стали рассматривать ряд законопроектов, внесенных президентом на утверждение, а указ о роспуске парламента о вовсе назвали неконституционным.

Об этом, в частности, одним из первых, заявил депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Он рассказал СМИ, что народные депутаты обжаловали в конституционном суде.

08:50

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня конституционный суд Украины начнет рассматривать вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Этот документ, стал одним из первых, подписанных Зеленским. И это неудивительно, ведь именно этот пункт его программы прошел красной нитью через всю избирательную программу тогда еще кандидата, и этим же заявлением он закончил свою инаугурационную речь 20 мая 2019 года.