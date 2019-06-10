Разгон Рады: в суде решают судьбу Зеленского. LIVE

Защищать свое право на роспуск Рады Зеленский будет лично — он собирается прийти на заседание, которое начнется сегодня в 10.00 по местному времени (совпадает с московским).

«Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание конституционного суда. <…> Обязательно буду, мы уверены в своей юридической позиции. Но самое главное, что моя позиция, как президента, когда я распускал парламент, — это есть большой запрос украинского народа», — сказал Зеленский в ходе видеообращения, которое опубликовано в фейсбуке.