Разгон Рады: в суде решают судьбу Зеленского. LIVE

Защищать свое право на роспуск Рады Зеленский будет лично — он собирается прийти на заседание, которое начнется сегодня в 10.00 по местному времени (совпадает с московским).
«Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание конституционного суда. <…> Обязательно буду, мы уверены в своей юридической позиции. Но самое главное, что моя позиция, как президента, когда я распускал парламент, — это есть большой запрос украинского народа», — сказал Зеленский в ходе видеообращения, которое опубликовано в фейсбуке.
Слушания по поводу обращения 62 депутатов начинаются как раз сегодня, 11 июня. Сколько они продлятся, пока неизвестно. При этом различные политические силы уже активно готовятся к избирательной гонке.
Досрочное прекращение полномочий Рады формально вызвано отсутствием в ней коалиционного большинство, что является обязательным элементом украинской политической системы.
Очередные выборы назначены на 21 июля. Тем не менее, депутаты Рады сразу заняли достаточно жесткую оппозиционную позицию по отношению к Зеленскому — они не стали рассматривать ряд законопроектов, внесенных президентом на утверждение, а указ о роспуске парламента о вовсе назвали неконституционным.
Об этом, в частности, одним из первых, заявил депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Он рассказал СМИ, что народные депутаты обжаловали в конституционном суде.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня конституционный суд Украины начнет рассматривать вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Этот документ, стал одним из первых, подписанных Зеленским. И это неудивительно, ведь именно этот пункт его программы прошел красной нитью через всю избирательную программу тогда еще кандидата, и этим же заявлением он закончил свою инаугурационную речь 20 мая 2019 года.