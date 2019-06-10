Не пустить Россию: Киев обратился к властям Молдавии

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что развитие политического кризиса в Молдавии вызывает у Киева беспокойство. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте украинского МИДа, передает ФАН.

«Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния», — заявили украинские дипломаты.

По мнению МИД Украины, в Кишиневе не должны допустить «внешнего вмешательства» и «реализации российского сценария федерализации». Кроме того, в заявлении говорится, что Молдавия остается для Украины важным партнером и «соседом, с которым нас объединяет общее европейское будущее».

Реклама

В случае необходимости, добавили в Киеве, молдавские власти могут получить «содействие в решении проблем».

Развитие ситуации в Молдавии обеспокоило и НАТО. Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Заявление альянса не сильно отличается от заявления МИД Украины: в НАТО также призвали стороны проявлять «сдержанность и спокойствие», разрешая противоречия через диалог. По словам Лунгеску, молдавские политики должны объединиться и найти общий язык, чтобы разрешить кризис.

Какую-либо из сторон конфликта в НАТО поддерживать не стали — в отличие от Евросоюза. Брюссель официально приветствовал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду.

В ЕС заявили, что настроены работать с законным правительством ради новых реформ.

Еврокомиссары также добавили, что верховенство демократии должно оставаться основной целью, и призвали партии страны «к спокойствию и сдержанности».

Россия также поддержала правительство Майи Санду. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал ситуацию вокруг политического кризиса в Молдавии, по его словам, он является «рукотворным».

Сенатор также добавил, что роль основного «поджигателя» кризиса играет конституционный суд. Косачев подчеркнул, что КС Молдавии нарушил «принцип разделения властей».

Парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям конституционного суда, заявила премьер-министр страны Санду.

«Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем... Мы не будем подчиняться решениям, которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан», — сказала Санду.

Майя Санду, представляющая прозападный блок ACUM, была назначена премьер-министром 8 июня. Спикером молдавского парламента стал член Социалистической партии Заинаиду Гречаный. Две партии смогли договориться о формировании коалиционного большинства и правительства, но к ним не присоединилась Демократическая партия, во главе которой стоит олигарх Владимир Плахотнюк.

Конституционный суд Молдавии, контролируемый демократами, 9 июня временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, пророссийского социалиста. Сформированная коалиция была признана КС «незаконной», хотя правительство было создано в сроки, установленные законодательством.

Врио президента был назначен демократ Павел Филип, занимавший должность премьер-министра до 8 июня, сообщает НСН. Он практически сразу же объявил о роспуске парламента и признал формирование коалиции незаконным.

Кроме того, на 6 сентября Филип назначил досрочные парламентские выборы. Фактически в Молдавии установилось двоевластие — два президента и два премьер-министра не признают легитимность своего политического визави.

«Отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти», — написал президент Додон в своем фейсбуке.

Отстранение президента от должности стало уже шестым в карьере Игоря Додона. Ранее он отказался подписывать указ о роспуске парламента. Предыдущие отстранения Додона от полномочий президента были связаны с отказом утвердить кандидатуры министров в октябре 2017-го и январе 2018 года.

Президент Молдавии в условиях ограниченных полномочий активно использует свое право не подписывать те документы, с содержанием которых он не согласен.

Согласно законодательству Молдавии, глава государства имеет право отвергнуть предложенные ему кандидатуры министров лишь два раза. После этого, согласно решению конституционного суда, указ о назначениях вместо президента может подписать временно назначаемый на его должность председатель парламента Молдавии или премьер-министр.