Молдавия: Додона в шестой раз отстранили от власти

Временно исполняющим обязанности президента Молдавии назначен премьер-министр страны Павел Филип. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на решение молдавского Конституционного суда (КС).

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Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением КС, принятым по запросу группы депутатов от Демократической партии. В органе решили, что Додон не выполняет взятых на себя конституционных обязательств.

«Отчаянный шаг воспользоваться подконтрольным Конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти», — написал Додон в своем фейсбуке.

Отстранение президента от должности стало уже шестым в карьере Додона. Ранее он отказался подписывать указ о роспуске парламента.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал молдавский кризис в своем твиттере. По словам сенатора, происходящее является попыткой госпереворота, поскольку парламент был нелегально распущен и объявлены новые выборы.

«В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд», — заявил Пушков. Он добавил, что «прозападные либералы» ради сохранения власти готовы идти на любое нарушение закона.

Врио президента Молдавии Павел Филип первым указом распустил молдавский парламент. Кроме того, сообщают местные СМИ, временный глава государства подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов, назначенных на 6 сентября.

По словам Филипа, политике Молдавии угрожает решение, принятое Социалистической партией (к ней относится Додон — «Газета.Ru») и блоком ACUM. «Других шагов ожидать было нельзя», – подчеркнул врио президента.

Он также добавил, что Демократическая партия Молдавии выступила против досрочных выборов, однако это единственный выход из кризиса.

В субботу, 8 июня, победившие на февральских парламентских выборах

социалисты и члены блока ACUM приняли декларацию, признав Молдавию «захваченным государством». Действия Конституционного суда, отказавшегося признавать легитимность парламента, были признаны депутатами незаконными.

Кроме того, в партии Додона обвинили своих противников-демократов и их лидера Владимира Плахотнюка в попытке узурпации власти «при поддержке со стороны КС».

В феврале в парламент прошли 35 депутатов от Социалистической партии, 26 представителей ACUM и 30 кандидатов от Демократической партии. Три силы не смогли договориться о коалиции – кабинет министров был сформирован демократами и вступил в противостояние с Додоном и его сторонниками в заксобрании страны.

При этом в конце мая, передает НСН, президент Молдaвии Игорь Додон пригрозил пaрлaменту стрaны роспуском и досрочными выборами. Он зaявил, что у депутатов есть две недели, чтобы договориться о создaнии пaрлaментского большинствa.

Предыдущие отстранения Додона от полномочий президента были связаны с отказом утвердить кандидатуры министров — в частности, в в октябре 2017 и январе 2018 года.

Президент Молдавии в условиях ограниченных полномочий активно использует свое право не подписывать те документы, с содержанием которых он не согласен.

Согласно законодательству Молдавии, глава государства имеет право отвергнуть предложенные ему кандидатуры министров лишь два раза. После этого, согласно решению Конституционного суда, указ о назначениях вместо президента может подписать временно назначаемый на его должность председатель парламента Молдавии или премьер-министр.

«Додон — компромиссная фигура для Плахотнюка, он дает Москве иллюзию, что Молдова в руках России. Парламент временно отстранил президента пять раз за последние два года — у Додона не много власти»,

— заявляла ранее лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

В России же против главы Демпартии Владимира Плахотнюка заведено два уголовных дела. За два дня до парламентских выборов МВД РФ обвинило олигарха в том, что он незаконно вывел из России 37 млрд руб. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск из-за обвинения в покушении на убийство.