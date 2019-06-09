«Молдавия захвачена»: Додона лишили функций президента. LIVE
КС Молдавии отстранил президента Додона от должности
Отдел «Политика»
Конституционный суд Молдавии постановил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу: он должен распустить парламент и назначить новые досрочные выборы. Парламент же принял резолюцию, в которой объявил страну «захваченным государством». При голосовании депутатов присутствовал президент Молдавии Игорь Додон, а также представители России, США и ЕС. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.