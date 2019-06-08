«Не будьте пушечным мясом»: Молдавия в шаге от переворота

Молдавии стоит на грани дестабилизации, заявил Додон

Глава Молдавии Игорь Додон отказался, несмотря на вынесенное решение Конституционного суда страны, распускать досрочно парламент. Он отметил, что сначала намерен провести встречу с фракциями, которая, по его словам, состоится в понедельник, 10 июня. Кроме того, он призвал граждан страны не поддаваться провокациям, которые приведут к дестабилизации.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет распускать досрочно парламент. Такое решение он принял несмотря на то, что Конституционный суд (КС) страны постановил, что срок, в течение которого должно было установиться новое правительство, в ночь на 8 июня.

«Я знаю, что есть и решение КС о том, что президент обязан распустить парламент. Но опять же — только после консультаций с фракциями.

Ни одно положение не обязывает президента распускать парламент немедленно. И я не буду распускать парламент немедленно», — сказал глава Молдавии на пресс-конференции. Он отметил, что встреча с фракциями состоится в понедельник, 10 июня.

Кроме того, Додон обратил внимание на положения ст. 85 Конституции Молдавии. В ней говорится, что «в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент», передает «Интерфакс».

При этом он призвал сохранять спокойствия, чтобы не допустить дестабилизации в стране. «Я много раз говорил, что те, кто пришел к власти путем погромов и дестабилизации, не могут спокойно отдать власть. В девяти из десяти случаев они опять же провоцируют дестабилизацию», — сказал он, обращаясь к правящей Демократической партии.

«Ситуация очень сложная и запутанная, мы находимся на грани массивной дестабилизации ситуации в стране, мы очень близки к «взрыву». Я обращаюсь к гражданам и прошу их не поддаваться провокациям, не участвовать в протестах», — добавил Додон. Он также обратился к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те выполнили свой долг и не допустили провокаций.

«Я прошу людей сегодня и завтра не выходить из дома, не блокировать парламент, здание администрации президента. Не становитесь пушечным мясом, я вас прошу», — подчеркнул он.

В то же время, молдавский КС опубликовал на своем сайте сообщение о том, что депутаты не могут принимать решения в условиях необходимости роспуска парламента, вызванной «законодательным тупиком и/или невозможностью формирования правительства в течение трех месяцев (90 дней)», передает РИА «Новости».

«Любые действия и/или законодательные акты, которые направлены на осуществление деятельности парламента после появления условий для роспуска, являются грубыми нарушениями конституционных норм», — говорится в сообщении суда.

В разговоре с журналистами глава страны Игорь Додон отметил, что у депутатов остался последний день, чтобы прийти к компромиссу и сформировать коалицию и новое правительство.

«Партии пытаются договориться с 24 февраля, возможно, сегодня [8 июня] они смогут достичь компромисса, вопрос в том, будет ли признано сегодняшнее голосование парламента, если депутаты договорятся о формировании парламентского большинства и правительства», — передает слова президента Молдавии ФАН.

По его мнению, контролирующая власть внутри страны партия и КС навряд ли признают принятое решение, что приведет к уголовным делам.

Во избежание проблем на международной арене он пригласил на парламентскую встречу послов России и США, а также главу делегации Евросоюза в Молдавии, передает издание.

Отметим, что ранее Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая контролирует правительство, потребовала отставки Додона. Вице-председатель ДПМ Андриан Канду сообщил, что для этого планируется организовать протесты.

«Я уверен, что граждане в голос потребуют от президента уйти в отставку, я выйду сам и думаю, что многие за мной последуют»,

— передает его слова РИА «Новости».

Как передает издание «Аргументы и факты», Игорь Додон считает, что на него и на депутатов будет оказываться «основное давление в последующие часы, дни». «Я знаю, что оппоненты, демократы, готовят ряд действий, монтируют ролики. Мне поступили четкие сигналы о том, чтобы я не подписывал сегодня указ о назначении премьер-министра, а подписал указ о роспуске парламента. Я не уступлю», — заявил президент республики.

Он добавил, что всю критику против него и против его семьи следует «рассматривать исключительно с этой точки зрения». «Грязи будет много. Они уже атакуют мою семью, ищут родных, чтобы возбудить уголовное дело и оказать на меня давление. Но я не уступлю», — цитирует его «АиФ».