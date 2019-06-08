«Не будьте пушечным мясом»: Молдавия в шаге от переворота

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет распускать досрочно парламент. Такое решение он принял несмотря на то, что Конституционный суд (КС) страны постановил, что срок, в течение которого должно было установиться новое правительство, в ночь на 8 июня.

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«Я знаю, что есть и решение КС о том, что президент обязан распустить парламент. Но опять же — только после консультаций с фракциями.

Ни одно положение не обязывает президента распускать парламент немедленно. И я не буду распускать парламент немедленно», — сказал глава Молдавии на пресс-конференции. Он отметил, что встреча с фракциями состоится в понедельник, 10 июня.

Кроме того, Додон обратил внимание на положения ст. 85 Конституции Молдавии. В ней говорится, что «в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент», передает «Интерфакс».

При этом он призвал сохранять спокойствия, чтобы не допустить дестабилизации в стране. «Я много раз говорил, что те, кто пришел к власти путем погромов и дестабилизации, не могут спокойно отдать власть. В девяти из десяти случаев они опять же провоцируют дестабилизацию», — сказал он, обращаясь к правящей Демократической партии.

«Ситуация очень сложная и запутанная, мы находимся на грани массивной дестабилизации ситуации в стране, мы очень близки к «взрыву». Я обращаюсь к гражданам и прошу их не поддаваться провокациям, не участвовать в протестах», — добавил Додон. Он также обратился к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те выполнили свой долг и не допустили провокаций.

«Я прошу людей сегодня и завтра не выходить из дома, не блокировать парламент, здание администрации президента. Не становитесь пушечным мясом, я вас прошу», — подчеркнул он.

В то же время, молдавский КС опубликовал на своем сайте сообщение о том, что депутаты не могут принимать решения в условиях необходимости роспуска парламента, вызванной «законодательным тупиком и/или невозможностью формирования правительства в течение трех месяцев (90 дней)», передает РИА «Новости».

«Любые действия и/или законодательные акты, которые направлены на осуществление деятельности парламента после появления условий для роспуска, являются грубыми нарушениями конституционных норм», — говорится в сообщении суда.

В разговоре с журналистами глава страны Игорь Додон отметил, что у депутатов остался последний день, чтобы прийти к компромиссу и сформировать коалицию и новое правительство.

«Партии пытаются договориться с 24 февраля, возможно, сегодня [8 июня] они смогут достичь компромисса, вопрос в том, будет ли признано сегодняшнее голосование парламента, если депутаты договорятся о формировании парламентского большинства и правительства», — передает слова президента Молдавии ФАН.

По его мнению, контролирующая власть внутри страны партия и КС навряд ли признают принятое решение, что приведет к уголовным делам.

Во избежание проблем на международной арене он пригласил на парламентскую встречу послов России и США, а также главу делегации Евросоюза в Молдавии, передает издание.

Отметим, что ранее Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая контролирует правительство, потребовала отставки Додона. Вице-председатель ДПМ Андриан Канду сообщил, что для этого планируется организовать протесты.

«Я уверен, что граждане в голос потребуют от президента уйти в отставку, я выйду сам и думаю, что многие за мной последуют»,

— передает его слова РИА «Новости».

Как передает издание «Аргументы и факты», Игорь Додон считает, что на него и на депутатов будет оказываться «основное давление в последующие часы, дни». «Я знаю, что оппоненты, демократы, готовят ряд действий, монтируют ролики. Мне поступили четкие сигналы о том, чтобы я не подписывал сегодня указ о назначении премьер-министра, а подписал указ о роспуске парламента. Я не уступлю», — заявил президент республики.

Он добавил, что всю критику против него и против его семьи следует «рассматривать исключительно с этой точки зрения». «Грязи будет много. Они уже атакуют мою семью, ищут родных, чтобы возбудить уголовное дело и оказать на меня давление. Но я не уступлю», — цитирует его «АиФ».