Чрезвычайное положение: Трамп нашел новую жертву

В администрации президента США подготовлен проект введения «чрезвычайного положения» в связи с необходимостью увеличить тарифы на мексиканские товары. Как сообщает издание The Hill, журналисты которого ознакомились с содержанием документа, Дональд Трамп хочет оправдать жесткие экономические меры увеличением нелегальной миграцией из Мексики.

На правительство Мексики возлагается ответственность за то, что оно «не приняло эффективных мер, чтобы снизить поток нелегальных мигрантов в США» через свою территорию.

Ранее президент США сообщил, что в мае на американо-мексиканской границе были арестованы 133 тыс. человек. Вину Трамп возложил на мексиканскую сторону и демократов в конгрессе, которые отказываются выделить финансирование на иммиграционную реформу.

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Как отмечает The New York Times, использование подобных чрезвычайных мер не относится к случаю с Мексикой, так как традиционно такие действия предпринимаются в случае «экстраординарной угрозы» для США.

Трамп, для которого борьба с нелегальной миграцией представляет возможность для мобилизации избирателей, заявил на прошлой неделе, что готов ввести 5%-ную пошлину на все мексиканские товары. Повышение будет постепенным, но тарифы могут достигнуть 25% уже к октябрю этого года.

В США на днях побывала мексиканская делегация, которой не удалось достичь компромисса с Вашингтоном. Сам Трамп заявил, что в случае если договориться не получится, уже с понедельника пошлины будут введены. «Чем выше пошлины, тем больше компаний вернутся в США!» — написал Трамп в твиттере.

На заявления президента США уже отреагировали рынки: индекс Dow Jones упал на 1,13%, до 24,901 пунктов. Индекс Nasdaq снизился на 1%, а S&P потерял 1,2%.

Введение пошлин сильно ударит по мексиканской экономике, которая тесно связана с американской. Несмотря на критику действий Трампа, мексиканские власти пообещали, что разместят на южной границе шесть тысяч нацгвардейцев. Дополнительные силы отправятся на границу с США. Де-факто речь идет о сдерживании миграционного потока.

Чрезвычайное положение еще живет

Введение чрезвычайного положения позволит президенту США подкрепить экономические меры другими методами, отправив на границу военных для пресечения проникновения нелегальных мигрантов.

Президент уже действовал подобным образом, когда, не получив от конгресса финансирование на строительство стены на границе с Мексикой, ввел в стране чрезвычайное положение. Это дало ему возможность потратить средства Пентагона в размере $1 млрд на возведение заградительных сооружений, а также направить к границе части национальной гвардии США.

В марте сенат США, который контролируют республиканцы, проголосовал за окончание режима «чрезвычайного положения», но Трамп наложил вето на это решение, и де-факто режим продолжает действовать.

При этом суд штата Калифорния в конце мая наложил временный запрет на возведение стены на границе с Мексикой. Согласно судебному решению, президент не может строить стену за бюджетные средства, так как эти действия противоречат принципам разделения полномочий власти.

Оппоненты Трампа упрекают президента, что использование им различных чрезвычайных мер наносит вред американской правовой системе.

«Правые боялись, что левые будут теми, кто уничтожит конституцию. Но оказалось, что президент опередил их, для захвата власти объявив чрезвычайное положение в стране, когда повода для этого не было», — писала в феврале 2019 года обозреватель издания The Washington Examiner Эрин Данн. Статья была опубликована в феврале и была реакцией на первое чрезвычайное положение по строительству стены.

Как отмечает Данн, «нельзя допустить, чтобы национальная безопасность стала тем «карт-бланшем», которым она стала». По мнению автора, меры, которые использует Трамп, ударят и по его консервативным сторонникам.

Дональд Трамп — человек с ружьем

Президента США часто обвиняют в том, что он вмешивается в работу других ветвей власти: иллюстрацией этого служит недавний доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего так называемое российское дело. В нем отмечается, что Трамп давил на юридических советников Белого дома, а также на тогдашнего главу ФБР Джеймса Коми, которого он просил прекратить преследовать своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Однако, несмотря на то что сам Мюллер заявил, что эти действия Трампа могут потенциально быть нарушением закона, он отметил, что следствие «не делало выводов о том, совершил ли президент преступление».

Эти слова спецпрокурора стали сигналом для демократов в нижней палате, которые заявили, что продолжат серию расследований на предмет, есть ли в действиях Трампа нарушение закона.

В свою очередь, президент США также дал понять, что настроен на борьбу с конгрессом. Так, перед публикацией доклада Трамп использовал президентское право скрыть от конгресса полную версию текста документа.

«Трамп максимально использует все имеющиеся у президента инструменты, чтобы обходить сопротивление конгресса»,

— говорит «Газете.Ru» о действиях президента США заведующий сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

В предвыборный период это может проявиться особенно четко. Трамп, в отличие от своих предшественников, которые пытались вести диалог с конгрессом и добиваться своего, не слишком любит использовать дипломатию. Президент США вряд ли готов к компромиссам, особенно сейчас, когда спикер нижней палаты Ненси Пелоси заявила в узком кругу, что хотела бы увидеть президента США «в тюрьме». В ответ на это Трамп в интервью Fox назвал ее «злобной, мстительной и ужасной».

Эти заявления означают, что Трамп не настроен на перемирие. О том, как он, возможно, будет действовать в борьбе с конгрессом, могут сказать слова, сказанные Трампом своему приятелю, имевшему проблемы с дамами. Цитату привел в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» журналист Боб Вудвордт: «Реальная власть — это страх. Власть построена на силе. Никогда не показывай слабость. Ты сделал большую ошибку. Ты не вышел с ружьем наперевес и не атаковал их в ответ. Ты дал слабину».