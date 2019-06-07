«Вредят отношениям»: в Кремле осудили действия Лондона

Действия Лондона вредят позитивному развитию отношений между Россией и Британией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ФАН.

«Иные проявления, они вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия, а именно, в каком состоянии находятся российско-британские отношения», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что Москва хочет «взаимовыгодных» отношений с Соединенным Королевством, которые бы опирались на интересы обеих сторон. По словам Пескова, в такой линии поведения «нет ничего предосудительного».

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Представитель Кремля подчеркнул, что Россия свое отношение к Великобритании менять не намерена, но действия лондонских партнеров «вредят».

Накануне, 6 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Лондону стоит забыть о «деле Скрипалей» и налаживать отношения с Москвой. Заявление было сделано на встрече российского лидера с главами информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Нужно забыть уже всю эту историю с отравлениями, шпионами. Глобальные интересы важнее, чем игры спецслужб. Надо отбросить мишуру и заняться делом», — подчеркнул президент РФ.

Путин также выразил надежду, что новый британский премьер-министр учтет важность сотрудничества с Россией — в частности, здесь работают «600 компаний» из Великобритании.

Впрочем, The Telegraph на призыв Путина отреагировала скептически. Журналисты газеты полагают, что если бы Россия хотела перезагрузки внешней политики, ей нужно было бы «прекратить вмешиваться в дела Украины, прекратить поддерживать Башара Асада, прекратить вмешиваться в зарубежные выборы», передает НСН.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В марте из Великобритании выслали 23 российских дипломатов, Москва ответила зеркально, опровергнув обвинения.

Впрочем, «шаг навстречу России» Лондон уже сделал — в британской столице увеличилось число российских дипломатов впервые с момента высылки. С января 2019 года в посольстве РФ работают 44 сотрудника, что на четырех человек больше, чем было сразу же после «похолодания» отношений.

«Речь идет о шаге навстречу России. <...> В мае в Москву приезжал замсоветника по национальной безопасности Кристиан Тернер, встречавшийся с министрами и официальными лицами, чтобы налаживать отношения», — отмечала газета The Times.

Британские власти в официальной риторике по-прежнему требуют привлечь Кремль к ответственности за инцидент в Солсбери. При этом неофициальные источники газеты сообщили, что ряд каналов российско-британского сотрудничества вновь заработал.

В декабре 2018 года посольство России в Великобритании заявило об обострении «шпиономании» в британском обществе. По словам представителя посольства РФ в Великобритании, Лондон пытается максимально оградить британскую общественность от контактов с российскими дипломатами. Источник отметил, что новый виток антироссийских настроений усложняет нормальную работу дипмиссии РФ.

В феврале 2019 года замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан заявил, что в отношениях Лондона и Москвы есть «серьезные разногласия». Он добавил, что Лондон придерживается жесткой позиции по вопросу так называемого «дела Скрипалей», а для того, чтобы отношения изменились, Россия должна «действовать как ответственный международный партнер».

«Он подчеркнул жесткую позицию Великобритании и ее союзников в связи с бездумным использованием Россией химического оружия в Солсбери», — говорится в сообщении Форин-офиса.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, как утверждает британская сторона, были отравлены в городе Солсбери в начале марта 2018 года. Отца и дочь нашли без сознания на скамейке возле местного молла Maltings. Спустя два часа с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший дом Скрипаля.

Россия отрицает не только участие в атаке, но и разработку «Новичка» — боевого отравляющего вещества. Москва заявила, что все запасы БОВ были уничтожены еще в 1990-х — 2000-х годах в соответствии с международными соглашениями.