Обойдется без УДАРа: Саакашвили отверг союз с Кличко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не пойдет на выборы в Верховную раду во главе партии УДАР, лидером которой является мэр Киева Виталий Кличко, сообщает «Украинская правда» с ссылкой на осведомленные источники.

«Читаю новости в FB (фейсбук. — «Газета.Ru») по поводу нашего союза с Саакашвили. Без эмоций: я свой жест сделал. <...> Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею», — написал Кличко в своем фейсбуке.

Мэр Киева добавил, что идею об объединении с Саакашвили многие его сторонники «восприняли неоднозначно». Он подчеркнул, что «политически его планы не меняются».

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Кроме того, Кличко отметил, что для улучшения ситуации в стране в Верховную раду должны пройти «самые демократические силы, готовые бороться за успешную Украину». Сам экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в среду, 5 июня, обратился к сподвижникам на YouTube, предложив решить вместе, как ему ответить на предложение Кличко.

«В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение. Давайте оперативно решать!» — написал политик.

Саакашвили добавил, что союз с партией УДАР возможен лишь при полном ее реформировании — или же он вовсе не пойдет в Верховную раду.

Комментаторы в фейсбуке Саакашвили восприняли идею союза с Кличко негативно. «С УДАРом — это позор!» — написала одна из сторонниц экс-президента Грузии. Комментарий лайкнули около 2 тыс. человек.

Мэр Киева Виталий Кличко двумя днями ранее заявил, что его партия пойдет на досрочные выборы в Верховную раду. Он также предложил бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили возглавить организацию. Сам бывший боксер при этом планирует остаться лидером политсилы. По мнению Кличко, такой политический союз позволит «удвоить усилия ради преобразований» на Украине. Сам Саакашвили ранее заявлял, что не хочет баллотироваться.

«Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого созданы препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить политическое плечо. Уверен, такой наш союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране, и вместе у нас есть план изменений и людей, которые способны его реализовать», — подчеркнул мэр Киева.

Кличко также отметил, что останется лидером партии УДАР, а Саакашвили «может ее возглавить». Он добавил, что продолжит служить мэром Киева и выполнять свои многочисленные обязательства перед киевлянами.

«Те изменения, которые произошли в столице, мы сделаем и в каждом городе, поселке и селе», — подчеркнул Кличко. По мнению политика, у Украины возник шанс на реформы после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Кроме того, оптимизма добавляют и досрочные выборы в Раду.

«Демократические силы, которые руководствуются не собственными амбициями, а имеют опыт практической работы, должны объединять свои усилия ради быстрых и эффективных изменений в стране», — подчеркнул Кличко.

Наконец, Кличко поддержал президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении к скорейшему вступлению в Евросоюз и НАТО.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая. До этого президент Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство. Саакашвили прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Варшавы. По сообщениям местных СМИ, Саакашвили встречали сотни сторонников с флагами Украины.

В тот же день партия Саакашвили «Движение новых сил» приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Об этом в среду заявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе. Он сообщил, что участие в выборах — это «не то, что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов».

Сам Михаил Саакашвили, впрочем, отказался участвовать в июльских парламентских выборах. Экс-глава Одесской обладминистраци добавил, что «будет помогать развиваться Украине», но уже в другом статусе. Других подробностей он приводить не стал.

Отметим, что обмен комплиментами и советами — уже не первый в истории взаимоотношений Кличко и Саакашвили. Летом 2015 года киевский мэр заявил, что намерен прислушаться к рекомендациям тогдашнего губернатора Одесской области, передает НСН. «Я много раз был в Грузии и видел, какие изменения произошли в этой стране (...) Поэтому, конечно, Саакашвили подсказывает мне, как лучше реализовать те или иные проекты», — рассказал Кличко в интервью каналу «Интер».

По мнению киевского градоначальника Саакашвили, будучи президентом, провел в Грузии эффективные реформы, особенно — антикоррупционные.