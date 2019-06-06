Порошенко против Коломойского: кто захватит Раду

Победа Владимира Зеленского в президентской гонке, а также его указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов преломили ход политической жизни на Украине.

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Парламентские выборы состоятся уже 21 июля, и каждая партия вынуждена в кратчайшие сроки завоевать доверие граждан.

«Слуга народа»

Согласно опросам, партия Зеленского «Слуга народа» имеет достаточно неплохие шансы на успех. Результаты исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного 29 мая-3 июня, говорят, что «Слугу» готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. По сравнению с опросом, проведенным 16-21 мая, рейтинг партии вырос примерно на 5%.

Заседания Верховной рады, на которых депутаты вступают в открытое противостояние с Зеленским, блокируя его законопроекты и не отпуская в отставку чиновников, лишь способствуют росту популярности президента.

В партии уже заявили, что желают заполучить однопартийное большинство. В противном случае, «Слуга народа» готов сотрудничать с теми, кто придерживается их взглядов.

Предварительный успех еще не созданной партии значительно затрудняет задачу остальным политическим объединениям, которые, в основном, представлены старой школой.

Впрочем, некоторые вопросы о создании «Слуги народа» все же есть. В партии заявили, что набирать кандидатов на участие по мажоритарным округам будут с помощью конкурса. Партийный же список будет формироваться из кадрового резерва партии.

Заявки на участие в отборе принимались до 2 июня, и уже 8 июня планируется объявить состав партии.

То есть на отбор отведено всего четыре дня, за такой короткий срок обработать тысячи заявок крайне трудно. Причем кастинг проводится в несколько этапов, один из которых подразумевает опрос жителей того города, откуда родом потенциальный кандидат, о его репутации.

Смогут ли победители отбора завоевать симпатию жителей украинских регионов за столь короткий срок — неизвестно. Впрочем, не исключено, что успех «Слуге народа» принесут имя президента, который удерживает пока основную поддержку граждан, и еще не запятнанная репутация партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь»

Это политическое объединение также имеет достаточно неплохие шансы на предстоящих выборах. Рейтинг партии составляет 10,7%, она занимает второе место на сегодняшний день.

Кроме того, депутаты ведут переговоры о присоединении части «Оппозиционного блока» во главе с Борисом Колесниковым, Вадимом Новинским и Александром Вилкулом. О том, что политикам «юго-восточной оппозиции» следовало бы объединиться, чтобы получить большую поддержку своего электората, говорилось еще на этапе президентских выборов. Тогда в гонке приняли участие сразу три кандидата, которые и раскололи голоса от юго-востока.

Если на этот раз двое из них (Юрий Бойко от «платформы» и Александр Виклул от «блока») объединятся, то шансы могут возрасти.

Успеху партии может способствовать политика Зеленского относительно Донбасса и России. В ходе предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал важность ведения переговоров с Москвой и обещал любой ценой остановить конфликт в Донбассе. Это, пожалуй, главные принципы «Оппозиционной платформы».

Однако с диалогом президент не спешит, а его риторика в адрес России стала жестче. Если за оставшийся срок Зеленский не вернет прежний настрой, то часть его избирателей могут уйти к «Оппозиционной платформе», разочаровавшись в намерениях главы государства.

Тем не менее, после выборов формирование коалиции в составе «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы» выглядит вполне логично. В этом случае можно ожидать, что политика Украины по отношению к России несколько смягчится благодаря балансу, который привнесет «Оппоплатформа».

«Европейская солидарность» Петра Порошенко

Петр Порошенко явно не намерен отказываться от власти. Его партия, которая теперь носит название «Европейская солидарность», занимает большинство кресел в Раде на протяжении последних пяти лет, партия не привыкла играть второстепенную роль в политической жизни Украины.

Однако чтобы на этот раз не оказаться на периферии, депутатам предстоит проделать колоссальную работу меньше чем за два месяца. Согласно результатам опросов, это политическое объединение набирает 7,8% и занимает третье место.

Сейчас же партия возглавляет антирейтинг — за нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Эффект от тотального поражения Порошенко на президентских выборах еще не прошел. Фигура политика спустя пять лет его нахождения на посту главы государства, очевидно, вызывает у людей раздражение. Пошатнуть рейтинг партии могут начатые на Украине уголовные дела против Порошенко. А на фоне колоссального успеха Зеленского и его призывов к роспуску Рады, кабинета министров и полному обновлению кадрового политического состава шансы партии экс-президента выглядят еще хуже.

В этих условиях «Европейская солидарность» и решила сделать ставку на обновление, чтобы попытаться избавиться от негативной репутации.

Вычеркнув имя Порошенко из названия партии, «Европейская солидарность» сделала первый шаг к парламентским выборам. Сокращенное название партии — «ЕС», призвано продемонстрировать избирателям основные ценности объединения.

Как рассказал Петр Порошенко, «Европейская солидарность» пройдет через значительные изменения, в результате которых партия будет представлена с новым руководством и большим представительством общественности, волонтеров и добровольцев.

Впрочем, сам Порошенко избран лидером объединения. Кроме того, похоже, что в партию войдет спикер Рады Андрей Парубий, причем в первой десятке. Политик сейчас активно противостоит Зеленскому и прочно ассоциируется у избирателей как один из главных врагов президента.

Неизвестно также, удастся ли экс-президенту внести в партию необходимые изменения, не потеряв при этом своих избирателей, которые голосовали за него на президентских выборах.

«Батькивщина»

За партию Юлии Тимошенко готовы отдать свои голоса 6,9%. Один из вариантов, который прогнозируют политологи, — коалиция «Слуги народа» и «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

На возможность создания этой коалиции указывает сразу несколько факторов. Один из них — заявление представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука. Он сообщил, что партия Зеленского может сотрудничать в парламенте будущего созыва с партией Тимошенко.

Бывший премьер-министр уже не раз оказывала публичную поддержку Зеленскому и его решениям.

Как сообщают украинские издания, в преддверии выборов «Батькивщина» вела переговоры об объединении сразу с несколькими силами.

Впрочем, переговоры, судя по всему, прошли неудачно. Тимошенко уже заявила, что ее партия самостоятельно выступит на парламентских выборах.

Как сообщает «Страна.ua», в объединении сил был заинтересован лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Рейтинг его партии составляет 2,4%, которых недостаточно для преодоления 5%-го проходного барьера.

«Отказать Ляшко было разумным решением. Рейтинг «Батькивщины» колеблется от 5% до 7%. Главрадикал привел бы процента 2% избирателей, которых бы обменял на плюс-минус пять человек в будущей фракции. Но это были бы лично его депутаты, а не Юлины. И, опираясь на них, он сразу стал бы интриговать», — объясняет собеседник издания во фракции РП.

Также свое сотрудничество Тимошенко предлагал и Виталий Кличко, который является лидером партии УДАР, которая, кстати, была сформирована внутри «Блока Петра Порошенко». Рейтинг партии киевского мэра вовсе составляет 0,3%.

«Сила и честь», «Голос»

Единственное перспективное сотрудничество «Батькивщине» может предложить «Сила и честь» Игоря Смешко. Рейтинг этой партии составляет 4,3%. Штаб возглавил известный журналист Дмитрий Гордон, который занимался продвижением Смешко еще во время его президентской кампании.

Успех «Силы» стал неожиданным для многих. Впрочем, амбиции Смешко не ограничиваются парламентскими выборами. Как рассказал Гордон, политик принимает участие в гонке, чтобы занять кресло премьер-министра.

Обгоняет «Силу и честь» партия «Голос» Святослава Вакарчука, которая может рассчитывать на 5,6%. Идеология этого политического объединения похожа на идеологию Порошенко — «Армия, язык, вера». Однако репутация Вакарчука гораздо лучше, чем у экс-президента, что играет ему на руку.

Кстати, Руслан Стефанчук, говоря о том, с кем «Слуга народа» может объединиться, кроме «Батькивщины», назвал и партию «Голос».

Остальные

У остальных партий шансов преодолеть проходной барьер немного — это «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка, «Радикальная партия» Олега Ляшко, «Самопомощь» Андрея Садового, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

«Народный фронт» пойдет на выборы только по мажоритарной системе. Свою партию создал и премьер-министр Владимир Гройсман. Он поведет свое объединение под названием «Украинская стратегия» самостоятельно. Примечательно, что политик не стал объединяться даже с Петром Порошенко, хотя Гройсман состоял в партии экс-президента и был его соратником.

Еще одна новая партия — партия мэров «Доверяй делам», которую создают мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес. Украинские издания также сообщают, что эта политическая сила создается при активном участии Игоря Коломойского.

Шансов у этих политических объединений не так много. Примечательно, что за бортом, скорее всего, остаются основные представители сегодняшней власти.