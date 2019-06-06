Националисты у ворот: усадьбу Порошенко забросали файерами

Националисты устроили пикет у загородного дома бывшего президента Украины Петра Порошенко под Киевом. Митингующие требуют его ареста, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «112 Украина». По разным данным, около дома в поселке Козин под Киевом собрались от 100 до 150 активистов.

Митингующие, скандируя «Порошенко — за решетку!», настаивают на привлечении экс-главы государства к ответственности.

Кроме того, они требуют ареста его соратников, в том числе Игоря Гладковского, который якобы причастен к скандалу, возникшему вокруг коррупции в госконцерне «Укроборонпром».

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Протестующие зажгли файеры и шины. При этом в руках они держат флаги Украины и националистических организаций. Все это сопровождается украинскими патриотическими песнями, звучащими из колонок, которые пикетчики установили у центральных ворот на въезде в усадьбу политика.

По словам координатора организации «Гражданский контроль — честная страна» Владислава Литвинчука, протест собираются сделать бессрочным, если власти страны не примут мер в связи с расследованием возможного участия Порошенко в коррупционном скандале.

«Будем здесь и днем и ночью», — подчеркнул Литвинчук.

Он отметил, что за время управления страной Порошенко увеличил свое состояние в 18 раз. «Все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. <…> После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли, кто такой Порошенко», — считает координатор организации.

Он также сообщил о главном требовании протестующих — немедленно провести расследование этого дела Генпрокуратурой и МВД. «На него [экс-президента Украины Петра Порошенко] уже написали не одно заявление, но госслужащие ничего не делают в этом направлении», — утверждает Литвинчук.

Активисты также заявили, что собираются провести подобную акцию у дома Гладковского.

Концерн «Укроборонпром» объединял предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. В центре скандала он оказался в феврале этого года после того, как журналисты Bihus.info обнародовали расследование, в котором раскрыли схему миллиардных хищений, связанных с концерном. В противозаконных действиях, по данным авторов материала, участвовали должностные лица, приближенные к экс-президенту Украины.

В частности, они называли имя сына заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. По мнению СМИ, Игорь Гладковский, входящий в близкое окружение Порошенко, якобы с ведома руководства концерна поставлял контрабандные российские детали для военной техники госпредприятиям по завышенным в несколько раз ценам.

После публикации материала Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело, после чего заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос объявил о ликвидации «Укроборонпрома» для того, чтобы создать новый госорган.

Авторы статьи утверждали, что таким образом от «Укроборонпрома» было получено более $9,2 млн. Отметим, что коррупционный скандал негативно сказался на рейтинге Петра Порошенко, который значительно упал перед первым туром президентских выборов.

Ранее заместитель главы администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко.

«Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО», — сообщил Портнов в своем телеграм-канале.

Расследование по этому делу началось после того, как 28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк разместил в фейсбуке пост с видеозаписью, на которой он показывал пустые стены. По его словам, на них располагались мониторы и различная техника, которая исчезла в ходе смены власти. Он отметил, что пропали серверы с секретной информацией совета.

В ответ на это Цеголко сказал, что Петр Порошенко забрал технику, которую лично арендовал во время своего правления. Он обратил внимание, что она не содержала никакой информации, а являлась лишь «отражение различных источников информации», которые находились в разных местах — «в пограничной службе, СБУ или налоговой».

Тем не менее, директор украинского бюро расследований Роман Труба не исключил вызова на допрос Петра Порошенко.

Кроме того, против Петра Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Так, он проходит обвиняемым по делу в отмывании денег и легализации доходов в ходе присвоения украинского телеканала «Прямой». Он якобы оформил СМИ «на офшорную компанию», которая формально принадлежала «бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко», сообщал ранее Портнов.