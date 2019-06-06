Глупость или измена? Зеленский украл речь у Порошенко

Администрация президента Украины инициировала служебное расследование из-за практически идентичного содержания речей президента Владимира Зеленского в Брюсселе и экс-президента Петра Порошенко на съезде его новой партии. Как сообщает ФАН, сотрудники МИД Украины, писавшие речь для Зеленского, одновременно с этим работали на Порошенко.

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников МИДа и сознательную провокацию со стороны команды Порошенко», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Кроме того, в администрации Зеленского заявили, что в случае подтверждения «частного сотрудничества» дипломатов с Порошенко «будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы».

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При этом повестка и содержание переговоров Зеленского с главами Евросоюза и НАТО не были скомпрометированы агентами Порошенко, поскольку их тексты составлялись отдельно. Совпадающие отрывки были обнаружены в выступлении Владимира Зеленского в среду на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском и речи Петра Порошенко на съезде его новой партии «Европейская солидарность» 18 мая.

Полностью скандальная цитата выглядит так:

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате.

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко», — написал он в своем твиттере.

Риторика нового президента Украины действительно не сильно отличается от риторики его предшественника: объявляя Россию агрессором, Зеленский поддерживает курс на вступление Украины в НАТО и Европейский союз.

4 июня Владимир Зеленский пообещал вынести на референдум вопрос о вступлении его страны в НАТО. В столицу Бельгии украинский лидер прилетел с официальным визитом для встреч с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и представителями НАТО. Он подчеркнул, что членство в Североатлантическом альянсе и ЕС — стратегический курс Украины, закрепленный в конституции страны. По словам Зеленского, курс в НАТО должен обеспечить безопасность Украины и «уровень армии».

Вскоре президент Украины заявил, что Киев готов выполнять минские договоренности, но для начала, по его словам, стране необходимо стать сильнее, чтобы она могла защищать себя. Он также добавил, что власти Украины заинтересованы в том, чтобы улучшить жизненные стандарты украинцев, уничтожить коррупцию и усовершенствовать государство.

«Это возможно осуществить, только обеспечив нашу национальную безопасность», — подытожил украинский лидер.

По мнению Зеленского, у Украины есть две основные проблемы: одной из глобальных проблем Украины является боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну. Он также добавил, что в настоящее время бизнес на Западе ждет гарантий от Киева.

Второй проблемой страны является конфликт в Донбассе. Кроме того, Зеленский заявлял, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского политика, он считает нужным говорить о мире в Донбассе в присутствии представителей стран Запада. Минские соглашения нужно продолжать исполнять, но сам формат нужно менять, добавил Зеленский. «Жертвовать территориями и людьми не будем никогда», — подчеркнул он.

5 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил, что с Украины поступают «размытые сигналы».

Он добавил, что Москве неизвестна политика новых киевских властей. Лавров также добавил, что в Кремле ждут комментариев относительно новостей, что Украина хочет проводить референдум о формате будущих переговоров с Россией».

Зеленский, в свою очередь, назвал ключевые направления своей работы: борьба с коррупцией и «противодействие российской агрессии». По его словам, Украине необходимо добиться международной поддержки за независимость и территориальную целостность Украины.

Отметим, что Россия отрицает свое участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. Международные организации (в частности, ОБСЕ) также утверждают, что российские войска отсутствуют на территории охваченного гражданской войной региона.