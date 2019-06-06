Обман по-киевски: экс-министр Украины выступил в защиту России

Бывший глава министерства транспорта и связи Украины Евгений Червоненко убежден, что Киев обманывал Москву, нарушая двусторонние договоренности. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала NewsOne, передает ФАН.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — заявил Червоненко.

По мнению политика, примером такого обмана можно считать провокацию в Керченском проливе. Киевские власти «отдали преступный приказ нарушить российскую границу», подчеркнул экс-министр.

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«Cами власти Украины сейчас ничего не делают для их освобождения и не пытаются вести диалог с Москвой», — заявил Червоненко.

Он также отметил, что для разрешения конфликта в Донбассе необходимо налаживать диалог с Россией, а не заходить в тупик. «В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе», — подытожил бывший глава ведомства.

25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. 24 украинских моряка (в их числе два сотрудника СБУ) сейчас находятся в заключении в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в нарушении госграницы.

Евгений Червоненко уже не в первый раз выступает с пророссийскими заявлениями по поводу современной политико-экономической ситуации на Украине. В феврале экс-министр заявил, что Запад обманул Украину, из-за чего страна осталась один на один со своими проблемами.

Кроме того, он выразил сожаление по поводу того, что Киев не стал интегрироваться в Евразийский экономический союз. Наконец, Червоненко высказал мнение, что западные страны будут использовать Украину в качестве «раздражителя для Востока».

Украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что Евгений Червоненко не является самостоятельной политической фигурой.

«Он всегда говорит о лишь том, что именно ему говорят. При Кучме он был «мальчиком Кучмы». Также известно его прошлое во Львове, когда он в 1990-х создавал себе там так называемое реноме и первичный капитал.

Поэтому он не является авторитетной весомой фигурой. Он не является лидером общественного мнения, а просто выражает определенную волю своих хозяев. А они придерживаются Евразийской точки зрения», — отметил эксперт.

В мае 2018 года экс-министр Червоненко заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой. По его словам, Украина могла бы получать прибыль с помощью поездов из Китая в Европу.

Он также добавил, что эти поезда должны были ходить через территорию Украины. Червоненко подчеркнул, что из-за конфликта Киева с Москвой прибыль получает Минск.

В середине декабря депутат Верховной рады, экс-министр транспорта и связи Виктор Бондарь заявил, что Европейский союз «надурил» Украину. «Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — убежден парламентарий. По его словам, евробюрократы «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы «в машиностроении, производстве вертолетов, локомотивов и так далее».

В начале ноября тогдашний президент Украины Петр Порошенко признал, что его страна является одним из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он указал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко. Он также признал вину текущих властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, то значит, все украинское руководство «недорабатывает».