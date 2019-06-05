Brexit к Трампу: чем грозит России альянс США и Британии

Президент США Дональд Трамп не скрывает, что после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании, он надеется на новый формат отношений с Лондоном, а также на заключение торгового соглашения с этой страной, которое, по словам самого Трампа будет «феноменальным».

Как отметил Трамп во время визита в Великобританию, у подобного соглашения — огромный потенциал, а новая сделка способна увеличить двусторонний товарооборот в два-три раза.

Троянский конь уходит

Правда, соглашение, каким бы выгодным оно не казалось, не заменит Лондону Евросоюз. Согласно статистике, на страны ЕС приходится 49% торговли королевства, тогда как на США — всего 15%.

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При этом известно, что американский президент давал понять, что был рад выходу Великобритании из ЕС. Однако, учитывая многолетнюю историю американо-британских отношений, эти заявления выглядели противоречиво, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«Когда Великобритания была членом ЕС, США могли влиять на политику Брюсселя, и сдерживали попытки Германии и Франции занять главенствующие позиции. Сегодня они теряют этот козырь», — говорит эксперт, добавляя, что президент Франции Шарль де Голль называл Британию «троянским конем» США в Европе.

После потери экономического «троянского коня» главным для Вашингтона станет все же не торговля, а укрепление политического союза с Лондоном, который находился в теснейшей связке с Вашингтоном еще во времена «холодной войны» .

Эксперты даже считают, что определенным напоминанием о мощи этого союза стало пребывание Трампа на военной части торжеств, посвященных высадке британских и американских войск в Нормандию. В ту пору союз Великобритании и США во многом стал символом отношений между британским премьером Уинстоном Черчиллем и тогдашним американским президентом Франклином Рузвельтом.

Наивысшей точки британо-американский союз в военном и политическом отношении достиг во времена Рональда Рейгана — одного из самых почитаемых Трампом американских президентов — и британского премьера Маргарет Тэтчер. Оба проводили единую линию на противостояние с СССР во времена «холодной войны», при этом именно Тэтчер уговорила Рейгана пойти на сближение с Москвой во времена Михаила Горбачева.

Без пародии на Черчилля

Пародией на эти отношения выглядел британо-американский союз во времена президентства Джорджа Буша-младшего, который фактически втянул своего друга — британского премьера Тони Блэра — в кровопролитную войну в Ираке, пользуясь неточными данными разведки.

О том, что представлял собой тандем обоих политиков сатирически показано в нашумевшем в то время клипе Джорджа Майкла, где Блэр изображен «пуделем» американского президента.

В 2016 году комиссия под руководством бывшего карьерного дипломата Джона Чилкота, которая расследовала последствия участия Великобритании в иракской войне, посвятила одну из глав американо-британским отношениям. Многие из ее выводов до сих пор не устарели.

Эксперты британской комиссии отмечают, что правительству страны стоило более внимательно просчитать последствия «широкого альянса» с США — как это делали предыдущие власти страны. В докладе утверждается, что Лондон вполне мог отказать США в сотрудничестве по Ираку. Это «могло бы привести к небольшому обострению, однако не факт, что эти отношения были бы разрушены», считают авторы исследования.

Противник иракской войны, Трамп, который без большого энтузиазма относится к Бушу-младшему, видит свои идеалом другую Британию — времен Черчилля. Во время нынешнего визита в Лондон он тут же примерил подаренную ему шляпу, как у Черчилля, — а также получил в подарок от королевы Елизаветы II книгу мемуаров, написанную самим Черчилем.

Поклонником Черчилля является и главный фаворит Трампа в борьбе за лидерство в Консервативной партии — Борис Джонсон. Экс-глава МИД Великобритании в прошлом — гражданин США, и неоднократно источал комплименты в адрес Трампа.

В случае если премьером Великобритании действительно станет Джонсон, британо-американский союз серьезно усилится, а значение Лондона как главного американского партнера в Европе еще больше возрастет.

Правда, во время визита Джонсон не пожелал встретиться с Трампом — возможно, считает, что слишком явная поддержка со стороны президента США может повредить ему в борьбе за лидерство в партии.

От укрепления британо-американского союза косвенно может пострадать и Россия. Отношения Москвы и Лондона давно складываются не лучшим образом и стали практически враждебными после «дела Скрипаля».

Даже уходя со своего поста, Мэй вновь упомянула о «российской угрозе» в присутствии Трампа. Как сообщает The Guardian, Мэй поблагодарила президента США за высылку российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По мнению экспертов, укрепление британо-американского союза после выхода Великобритании из ЕС означает более тесное сотрудничество разведывательных ведомств.

Разведки обеих стран и без того взаимодействуют теснейшим образом, что проявилось даже во время предвыборной кампании в США. Правда, президенту США Трампу, который и так испытывает противоречивое отношение к собственной разведке, будет трудно забыть о том, что компромат на него помогал собирать Кристофер Стил, который сотрудничал с британской разведслужбой MI6.

Что же касается России, то в случае если кресло премьера займет давний друг Трампа Джонсон, вряд ли стоит ожидать улучшения отношений. Определенным сигналом к этому может стать кандидатура нового посла Великобритании вместо уходящего в этом году в отставку нынешнему послу Лори Бристоу.

Но все это будет возможно, если у руля правящей партии станет более компромиссная фигура, готовая с чистого листа вести диалог по международным проблемам, которые могут интересовать обе стороны. Интерес к ним у Великобритании может усилиться, так как, выйдя из единого Европейского союза, она будет вынуждена выстраивать более самостоятельную политику, чтобы, возможно, «вернуть Британии величие», пускай даже и под чутким надзором Вашингтона.