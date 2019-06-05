«Самый близкий друг»: Путин встретился с Си Цзиньпином

В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит китайского лидера проходил на фоне 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая.

Отношения Москвы и Пекина находятся на подъеме, что и отметили оба политика в начале встречи. По словам российского лидера, диалог между странами вышел на «беспрецедентно высокий уровень».

«Шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень», — сказал председатель КНР.

Реклама

Накануне встречи помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Пекин согласны по многим ключевым вопросам международной повестки. Кроме того, стороны неоднократно выражали желание развивать двустороннее сотрудничество, как в сфере экономики, так и на международной арене.

Сложившиеся обстоятельства действительно располагали к плодотворному визиту. «Нет предела для совершенствования наших отношений. Будет только лучше и лучше. Я рассчитываю и уверен, что этот визит обязательно принесет новые, яркие успехи», — сказал китайский лидер.

Переговоры продлились около трех часов и, судя по всему, прошли в теплой атмосфере. Председатель КНР, например, заявил, что российский лидер — его «самый близкий друг». Оба политика по итогам встречи отметили, что тесно взаимодействуют на многих площадках.

Касательно международной повестки, позиции Москвы и Пекина действительно во многом совпадают, что и продемонстрировала состоявшаяся встреча. Владимир Путин подчеркнул, что стороны согласны по сирийскому вопросу, ситуации в Венесуэле и на Корейском полуострове, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, в ходе переговоров поднималась и тема отношений России и Китая с США.

По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что процесс денуклеаризации на Корейском полуострове должен проходить исключительно мирным путем. В совместном заявлении лидеров отмечается, что Россия и Китай рассчитывают на сохранение диалога между КНДР и США.

Кроме того, Пекин и Москва выступают за стабилизацию ситуации в Венесуэле и в Сирии. Председатель КНР даже выразил готовность вместе с Россией «усилить многостороннее взаимодействие и координацию» по этому вопросу.

«Мы поддерживаем постоянный контакт по Венесуэле. Мы выступаем против иностранного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы», — сказал китайский лидер.

Стороны также выразили готовность наращивать взаимодействие в рамках ООН, БРИКС и на других ведущих площадках.

Конечно, особое внимание было уделено вопросу контроля над вооружениями. Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают решительно против разрушения действующей системы соглашений по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.

Стороны считают, что Ирану и другим участникам ядерной сделки не следует прекращать выполнение своих обязательств по СВПД. Кроме того, в совместном заявлении лидеров отмечается, что Тегеран соблюдал обязанности по договору, что неоднократно подтверждали доклады МАГАТЭ.

«Стороны с удовлетворением отмечают, что в докладах МАГАТЭ неизменно подтверждается неукоснительное выполнение иранской стороной своих обязательств по СВПД и заявляют о неприятии односторонних санкций США в отношении Исламской Республики Иран», — отмечается в заявлении.

Также политики обсудили и решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Подобный шаг, по мнению России и Китая, может нарушить стратегическую стабильность и вместе с этим привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах.

«Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвращение развития событий по указанному выше сценарию», — сообщается в заявлении.

Также Россия и Китай призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории.

Как и ожидалось, особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, которое находится на высоком уровне.

«Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживание сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках», — сказал Владимир Путин.

По итогам переговоров было подписано более 20 документов.

Накануне визита Си Цзиньпина в Москву заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэ заявил о необходимости развития партнерства между странами на фоне санкционной политики США.

Си Цзиньпин пробудет в России с 5 по 7 июня. Он также станет главным гостем на мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).