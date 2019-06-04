«Он прочел статью в WSJ»: Лавров ответил Трампу по Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность компетентностью некоторых сотрудников администрации президента США Дональда Трампа в связи с сообщениями американской стороны о якобы отзыве Москвой своих советников из Венесуэлы.

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Ранее об этом заявлял не только глава Белого дома, но и писало издание Wall Street Journal. При этом Трамп в твиттере написал, что ему о выводе российских специалистов из Каракаса сообщили сами российские власти.

«Откуда взялась информация, что мы доложили американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», — приводит РБК слова российского дипломата.

Также глава российского внешнеполитического ведомства назвал эти сообщения фейком и напомнил о том, что и в посольстве РФ в Каракасе, и в корпорации «Ростех» опровергли заявления американской стороны.

«Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в Wall Street Journal,

которая уже была прокомментирована и «Ростехом», и нашим министерством. В ней говорилось о каких-то тысячах российских специалистов, которых теперь оттуда убрали. Я удивился, когда прочел», — признался Лавров.

«Россия проинформировала Соединенные Штаты, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы», — так выглядело искомое заявление Трампа, сделанное накануне.

В материале WSJ также говорилось, что российская госкорпорация «Ростех», которая якобы обучала венесуэльские войска и консультировала по вопросам обеспечения контрактов на поставки оружия, сократил свой штат в Венесуэле всего до нескольких десятков человек с примерно тысячи сотрудников.

Причиной такого решения Москвы авторы материала назвали тот факт, что российская стороны «взвешивает политическую и экономическую устойчивость президента Венесуэлы Николаса Мадуро против растущего давления США» и уверяли, что теперь венесуэльскому лидеру будет еще труднее.

«Это — очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет», — пояснил в этой связи посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

Помощник президента России Юрий Ушаков также заверил, что Москва не информировала никакую третью страну о работе своих специалистов в Венесуэле, поскольку эта деятельность основывается на двусторонних договорах Москвы и Каракаса.

По словам сотрудника администрации президента,

заявление президента США основано на домыслах и не соответствует действительности.

Ушаков напомнил, что Венесуэле находятся специалисты в военно-технической области, а также эксперты в области экономики, передает ФАН.

«Наши специалисты присутствуют там в контексте реализации соответствующих программ военно-технического и экономического сотрудничества, и сколько их на данный момент — я просто не знаю», — добавил помощник российского лидера.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал, что российские военные специалисты находятся на территории страны с начала 2000-х годов и сейчас их вряд ли бы стали отзывать оттуда, передает НСН.

«Сейчас есть много спекуляций по этому поводу, какие могут быть договоренности между Россией и США. Упоминается в этой связи размен Украина — Венесуэла: Россия не обращает внимания на действия США в отношении Венесуэлы, а США не применяет санкции к России за действия в отношении Украины. Но, на самом деле, это все просто спекуляции», — пояснил аналитик.

Он напомнил, что с 2003 года в Венесуэлу стали поступать партии вооружения из России, в частности — средства ПВО.

«Это сотрудничество длится уже давно и не является секретом. Соответственно, чтобы обслуживать эту передовую технику, нужны специалисты, а в Венесуэле таких не было. Сейчас ситуация смягчилась в плане политической риторики и бряцания оружием. Уже теперь никто не говорит, что все варианты на столе, включая военную интервенцию», — резюмировал политолог.