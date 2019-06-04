Законы Зеленского: Рада их даже не рассматривает

Депутаты Верховной рады не стали рассматривать на очередном заседании предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским законопроект «Об импичменте президента».

Его не включили в повестку дня, поскольку он не набрал необходимого для этого количества голосов: за рассмотрение законопроекта проголосовали лишь 101 парламентарий из необходимых 226.

Украинский парламент зарегистрировал предложенный законопроект 29 мая. Президент отметил, что нынешнее законодательство Украины «в соответствующей сфере содержит ряд неопределенностей и существенных недостатков». По его мнению, действующие «положения о порядке импичмента президента Украины носят сугубо декларативный характер и не могут быть реализованы на практике».

Реклама

Он предложил предоставить инициацию импичмента главы государства парламенту, то есть, обвинение лидера страны будет рассматриваться после того, как за него проголосуют 226 депутатов. В то же время «с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить представители от всех депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, эта комиссия будет подготавливать выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления.

После того, как Рада примет решение об обвинении, ей необходимо, согласно предложенному документу, обратиться в конституционный и верховный суды. Эти инстанции должны проверить соблюдение закона во время процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте украинского президента. Если суды установят, что все проходило в рамках законодательства Украины, то тогда глава государства будет вынужден покинуть свой пост.

Ранее телеканал «112» сообщил, что спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал предложенный Владимиром Зеленским законопроект об импичменте «переписанными нормами регламента».

На отказ парламента рассматривать законопроект уже отреагировали в России. »Верховная рада раз за разом «прокатывает» инициативы Зеленского, а ее председатель даже угрожает ему. В общем, воинствующая оппозиция. Пока ситуация не изменится, Зеленский будет топтаться на месте, а полученный им на выборах импульс будет уходить в гудок. Слова, слова, слова...» — написал сенатор Алексей Пушков на своей странице в твиттере.

Отметим, что это не первый законопроект новоизбранного президента Украины, который Рада «бойкотирует».

21 мая Владимир Зеленский сообщил депутатам, что он намерен собрать внеочередное собрание парламентариев с целью изменения избирательного законодательства. Украинский лидер хотел отменить мажоритарную систему, оставив только пропорциональную партийную систему, и снизить проходной порог для партий на выборах с 5% до 3%.

За рассмотрение этих нововведений проголосовали лишь 92 депутата, в то время как необходимо 226 голосов для включения законопроекта в повестку дня.

Отметим, что в настоящее время украинские выборы в Верховную раду проходят по пропорционально-мажоритарной системе, согласно которой 225 человек выбираются по спискам партий, а 225 — по мажоритарным округам.

По мнению советника Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрея Богдана, депутатам «мажоритарка» не поможет». «Партия «Слуга народа» покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах», — так ответил Богдан на отказ депутатов рассматривать предложенный законопроект.

Один из парламентариев — глава Радикальной партии Олег Ляшко — в связи с предлагаемым законопроектом назвал Зеленского «узурпатором», который уничтожает конституцию.

«Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие. Выборы в Верховную раду по старому коррумпированному закону — это чистой воды авантюра, которая преследует не изменение правящего класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват», — приводит слова Ляшко издание «Гордон».