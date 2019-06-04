«Агент Трампа»: в Америке возмущены выбором Зеленского

О назначении Юлии Мендель на пост пресс-секретаря президента Украины стало известно в понедельник, 3 июня. СМИ сразу обратили внимание, что она была одним из авторов статьи в The New York Times о похождениях на Украине сына Джо Байдена.

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Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 годы. В настоящее время он является лидером среди кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии.

Нелицеприятная статья касалась бизнеса в сфере энергетики сына Байдена — Хантера — на Украине. Как отмечает ТАСС со ссылкой на материал СNN, The New York Times в мае опубликовала три материала за подписью Мендель, которая работала стрингером издания на Украине.

Одна из них была посвящена бизнес-интересам сына Байдена, который входил в совет директоров энергетической компании Burisma. NYT заявила, что редакция не знала, что Мендель подала заявку на вакансию пресс-секретаря, продолжая сотрудничать с газетой. По редакционным стандартам это составляет «серьезный» конфликт интересов.

В начале апреля издание The Hill со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Хантер Байден получал от Burisma миллионы долларов в то время, когда его отец был спецпредставителем США по Украине.

Отчеты американских банков, оказавшиеся в распоряжении издания, показали, что суммы переводов достигали или превышали $166 тыс. в месяц. Как рассказывал прокурор Виктор Шокин, он собирался допросить членов правления Burisma, в том числе Байдена-младшего.

Кроме того, The Hill писало, что в марте 2016 года Джо Байден угрожал президенту Украины Петру Порошенко: он требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вмешивался в бизнес его сына на Украине, в ином случае обещая отказать Киеву в предоставлении кредита от США на $1 млрд. «Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят [за это время], вы не получите деньги», — говорил Байден.

В штабе Байдена утверждали, что он всегда разделял политику Соединенных Штатов и интересы своего сына, а о работе Хантера в украинской компании узнал из новостей. Однако в этом году нынешний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко решил возобновить дело против компании. Как отмечает NYT, некоторые видят в этом попытку выслужиться перед администрацией президента США Дональда Трампа.

The New York Times писала, что тему расследования против работодателя сына Байдена раскручивают сторонники Дональда Трампа, который будет конкурировать с бывшим вице-президентом в борьбе за Белый дом. Частично за этими усилиями, особенно в консервативных СМИ, стоит личный адвокат президента США Рудольф Джуллиани, пишет NYT. Его участие заставляет задуматься о роли Трампа в подстрекательстве иностранного правительства к продолжению дела, которое может повредить его политическому оппоненту, подчеркивает издание.

Джулиани даже грозился приехать в Киев чтобы запросить документы о деятельности сына Байдена.

Сам Байден же заявлял, что впервые слышит, чтобы член президентской команды собирался за границу, чтобы начать операцию в отношении политических противников на родине. При этом он подчеркнул, что его сын никогда ни с кем не говорил о расследовании. «Это своего рода стиль Джулиани и его администрации. Это неуместно», — заявил Байден.

В свою очередь, Трамп заявил, что для него было бы «целесообразно» поговорить с генпрокурором Уильямом Барром о начале расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена, пишет Politico. «Было бы уместно поговорить с ним, но я еще этого не сделал», — сказал Трамп. По его словам, подобная просьба может привести к «очень большой ситуации».

Правая рука Обамы, экс-вице президент Джо Байден собирается участвовать в праймериз Демпартии на выборах 2020 года. Согласно опросам, Байден уже сегодня является лидирующим кандидатом из числа демократов. По данным социологической службы Morning Consult, его кандидатуру поддерживают 30% избирателей.