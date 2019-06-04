«Слишком зациклены»: националисты Европы спорят о России

Европарламент 4 июня должен установить, не нарушил ли британский политик Нпйджел Фарадж, чья партия Brexit обошла правящих консерваторов на выборах в Европарламент, финансовые правила ЕС. Речь идет о получении Фараджем суммы в £450 тыс. от одного из бизнесменов — сторонников выхода Великобритании из ЕС. Сам Фарадж, как сообщает «Би-би-си», объясняет, что он не сообщил об этих деньгах, так как собирался уйти из политики.

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Выяснение обстоятельств получения средств может испортить настроение политику, который стал триумфатором выборов в ЕС. Сам Фарадж в настоящее время занят переговорами со своими партнерами из числа евроскептиков-националистов, которые также прошли в Европарламент, — лидером французского «Национального движения» Марин Ле Пен и итальянским политиком Маттео Сальвини, лидером партии «Лига Севера».

Как отмечали европейские СМИ,

Фарадж, действительно, вел переговоры с Ле Пен и Сальвини о вхождении в общую политическую группу, правда, они закончились ничем. Известно, что Фарадж не очень доверяет «коллегам»,

хотя все трое знают друг друга очень хорошо по предыдущей работе в Европейском парламенте.

С одной стороны, Фарадж, имеющий хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, мог бы стать союзником как для Ле Пен, так и для Сальвинии, но это партнерство долговечным не будет. Несмотря на то что у представителей партии Brexit будет 29 депутатских мест, в связи с тем, что Британия покинет ЕС в октябре, работа ее депутатов в парламенте будет прекращена. Правда, оставшееся время дает Фараджу немало возможностей, так как заседать от будет без лидера «Национального движения» и главы партии «Лига Севера». Ле Пен — депутат французского парламента, а Сальвини — глава МВД в правительстве Италии.

Что же касается Сальвини и Ле Пен, то союз между ними может быть крепче, учитывая схожие проблемы для Франции и Италии. Политиков объединяет, и общая неприязнь к президенту Эммануэлю Макрону. Ле Пен противостояла ему на президентских выборах, Сальвини постоянно критикует французского президента.

Пока неясно, как отразятся на отношениях Европарламента и партии «Национальное движение» финансовые проблемы Ле Пен.

Дело в том, что политик должна вернуть ЕС сумму в €300 тыс. Европейский суд постановил, что Ле Пен незаконно тратила деньги на свою парламентскую ассистентку, которая работала для нее, находясь при этом в Париже. В конце мая суд подтвердил решение низшей инстанции, вынесенное в июне 2018 года.

Как отмечает издание Politico,

цель Ле Пен и Сальвини — создать в парламенте ЕС группу из представителей близких политических сил. В нее потенциально могут войти немецкая партия «Альтернатива для Германии», австрийская Партия свободы, «Истинные финны», а также эстонские националисты из партии EKRE.

Издание пишет, что таким образом евроскептики создают парламентскую фракцию в 73 депутата, что сделает ее четвертой по влиянию политической силой в ЕС.

При этом эффективной подобная фракция может стать только в случае если все входящие в нее силы смогут уладить свои политические противоречия. А их немало, и одно из них — отношение к России. Если итальянские и французские «евроскептики», а также «Альтернатива для Германии» говорят о необходимости тесного сотрудничества с Москвой, то, к примеру, эстонские и датские националисты настроены к этому крайне негативно. Партия «Истинные финны» имеет промежуточную позицию. Что же касается австрийской Партии свободы, то она после недавнего скандала с подставной «россиянкой» вряд ли заинтересована в каких-то пророссийских заявлениях.

В новом составе парламента популисты и евроскептики увеличили свое присутствие в ЕП до 25%, по сравнению с 20% пятью годами ранее, однако пока неясно, как они смогут использовать эти достижения.

Как отмечает аналитик «Минченко-консалтинг», специалист по ЕС Кирилл Петров, вряд ли стоит ждать от «евроскептиков» 100-процентного альянса. «Они слишком зациклены на национальном интересе, недоговороспособны», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

Что же касается правящей в Польше партии «Право и справедливость» и венгерской правительственной партии «Фидес», то их руководство, хотя и разделяет идеи «евроскептиков», быть в альянсе с одиозной, по их мнению, партией Ле Пен не желает. Обе партии хотят остаться там, где они были, — в составе респектабельных проевропейских фракций. Хотя не надо забывать, что членство «Фидес» в составе Европейской народной партии в предыдущем составе парламента было заморожено из-за слишком радикальных заявлений ее лидеров.