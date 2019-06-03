В Кишиневе уже тесно: Запад и Россия столкнулись в Молдавии

Парламент Молдавии с февраля пытается сформировать коалицию, между тем, срок, отведенный для этого, подходит к концу. Правительственный кризис вызывает интерес сразу трех внешнеполитических игроков — России, Евросоюза и США. 3 июня в Молдавию прибывают вице-премьер РФ Дмитрий Козак, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и директор офиса Восточной Европы Госдепа США Брэд Фреден.

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Парламентские выборы в Молдавии прошли 24 февраля. С учетом голосования по партспискам и отдельным избирательным спискам Партия социалистов (ПСРМ) получила 35 мест, Демократическая партия Молдавии (ДПМ) — 30, блок либеральных правых партий ACUM («Сейчас») — 26.

Однако договориться о формировании коалиции этим политическим объединениям так и не удалось. В переговорах активно принимает участие президент Молдавии Игорь Додон, который поддерживает Партию социалистов.

Достичь компромисса сложно. Позиция каждой партии не способствует продвижению переговоров — социалисты выступают за тесное сотрудничество с Россией, ACUM требуют предоставления им всех ключевых постов в правительстве, а лидер демократов сосредоточил в своих руках всю власть, чем вызывает негодование остальных участников переговоров.

Во внешней политике ПСРМ придерживаются пророссийского курса, что не способствует продвижению переговоров — ДПМ и ACUM, напротив, ориентируются на Запад. Это разногласие и стало основной причиной интереса ЕС, США и России — парламент Молдавии оказался расколот на пророссийскую и прозападную части.

Социалисты, впрочем, твердо стоят на своем и не готовы идти на компромиссы в этом вопросе.

«У нас есть надежда, что после парламентских выборов, которые состоялись три месяца назад в Молдавии, мы сможем в течение следующих 10 дней сформировать какое-то правительство, но там веское слово президента, которое будет ориентировано на конструктивную работу и стратегическое партнерство с Россией», — говорил Додон в конце мая.

В противном случае Молдавии предстоит провести досрочные выборы, заявлял он. Президент также выразил уверенность, что по результатам этих выборов удастся сформировать правительство, которое «согласится с работой на уровне стратегического партнерства с Российской Федерацией».

Для ACUM поддержка пророссийского курса оказалась неприемлемой. Проевропейский блок настаивает на интеграции с Европой и вступлении республики в НАТО. Неприсоединение к альянсу или другому военно-политическому блоку — одно из ключевых условий социалистов в формировании коалиции.

«Последней каплей стало выступление лидеров блока против святого для нас праздника — Дня Победы. Чего только стоит заявление Санду и ее коллег, что «в этой войне нет победителей», их призывы к ликвидации молдавской государственности, объединению с Румынией, антироссийские лозунги, с которыми они выступают», — заявлял Додон.

Перспектива тесного сотрудничества с Россией и отдаления от Запада не устраивает и демократов. ДПМ, которая в прошлом составе парламента получила большинство голосов, на протяжении четырех лет работала над развитием проевропейского курса. Более того, демократы активно противостояли президенту — правящая партия пять раз временно отстраняла Додона от должности, чтобы преодолеть его вето на те или иные решения. Среди них, например, утверждение министра, выступавшего за вступление Молдавии в НАТО.

Впрочем, если ACUM демонстративно срывали процесс переговоров, то шанс договориться с демократами у социалистов есть. И чем выше шанс роспуска парламента, тем большую готовность к компромиссам демонстрирует ДПМ.

31 мая представитель Демпартии Виталий Гамурарь заявил, что приглашает социалистов к диалогу и выразил готовность идти на уступки. В ходе дискуссии он предлагает обсудить выдвинутые социалистами условия.

Помимо неприсоединения к НАТО, ПСРМ настаивает на сбалансированной политике в области межэтнических отношений. Статус русского языка социалисты предлагают оставить неизменным, то есть продолжить признание русского как языка межнационального общения. Еще одним требованием стала отмена закона о борьбе с российской пропагандой, который подразумевает запрет на трансляцию программ российских телевизионных каналов.

К слову, этот законопроект дважды отклонил Игорь Додон в декабре прошлого года, за что и был отстранен от должности, после чего закон подписал председатель парламента.

Отсюда вытекает следующее условие социалистов — возвращение президентских полномочий главе государства, которые были урезаны в 2016 году. Кроме того, социалисты настаивают на назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный на должность председателя парламента.

Президент открыто заявил, что с помощью этого назначения будет обеспечена гарантия его власти. Более того, Додон подчеркнул, что только так Молдавия избежит досрочных выборов.

«У других кандидатов, кроме Гречаный, просто нет шансов быть избранными на этот пост», — заявил он.

Проведение досрочных выборов действительно является крайней мерой разрешения правительственного кризиса. «Эти выборы обойдутся примерно в 100 млн лей [около €5 млн], которые нужно будет выделить из госбюджета. Если они не изменят существенно расклад в парламенте, и прошедшие в него партии не договорятся, это грозит разрухой для страны».

Демократы уже выразили готовность пойти навстречу некоторым предложениям социалистов, включая вопрос назначения спикера парламента. «Некоторые из них выполнимы, надо это признать, включая голосование за спикера от них», — сказал Гамурарь.

Впрочем, назревающий союз ПСРМ и ДПМ вызывает обеспокоенность как в России, так и на Западе.

Москва, установившая прочное сотрудничество с Додоном, выступает категорически против коалиции с лидером демократов, олигархом Владимиром Плахотнюком. Бизнесмен пользуется огромным влиянием в стране, ему удалось сосредоточить в своих руках контроль над парламентом, правоохранительными органами и судами.

Выступающий за евроинтеграцию Плахотнюк неоднократно критиковал Москву. В России же против олигарха заведено два уголовных дела. За два дня до парламентских выборов МВД РФ обвинило олигарха в незаконном выводе из России 37 млрд руб. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск из-за обвинения в покушении на убийство.

Если коалиция будет сформирована из ПСРМ и ДПМ, то неизвестно, кто останется у руля — ярый противник России Плахотнюк или ее надежный друг Додон.

Впрочем, переговоры между социалистами и демократами по всем признакам идут к успешному завершению. А непреклонная позиция Додона и выдвинутые ПСРМ условия стали поводом для беспокойства на Западе. У Европы и США появились основания полагать, что демократы уступят в вопросах внешней политики и Молдавия потянется к России.

Визит российского вице-премьера, комиссара ЕС и директора офиса Восточной Европы Госдепа США выглядит как попытка сторон как минимум лично проследить за развитием ситуации. Как ожидается, представители России, США и ЕС проведут встречи с президентом, в правительстве, а также пообщаются с лидерами основных политических партий.

При этом в России подчеркнули, что визит Михаила Козака не связан с внутриполитической ситуацией в Молдавии. Представитель Козака Илья Джус заявлял, что вице-премьер едет в Кишинев в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений.

«Козак в ходе своей рабочей поездки не намерен обсуждать вопросы формирования власти в Молдавии после парламентских выборов, — говорил Игорь Додон. — Хочу напомнить, что переговоры о формировании власти ведут депутаты, которых избрал молдавский народ».

При этом накануне визита Козака в Кишинев, вице-премьер Молдавии по вопросам европейской интеграции и бывший глава кабинета Юрий Лянкэ призвал лидеров проевропейских партий не встречаться с вице-премьером РФ, чтобы не допустить усиления влияния Москвы.

На совместном брифинге после встречи Козак подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Молдавии. При этом политик отметил, что Кишинев должен знать позицию Москвы.

«Хочу пояснить, зачем я приехал именно сейчас (и знаю, что сторонние гости из США и Европейского союза здесь) — для того, чтобы разъяснить нашу позицию всем политическим силам накануне принятия судьбоносных политических решений на ближайшие годы, — сказал Козак. — На сегодняшний день сбалансированная позиция президента Молдовы нам симпатична, потому что, выбирая европейский вектор движения, не надо сжигать мосты, чтобы сотрудничать на Востоке с Россией и ЕАЭС. Накануне финальных консультаций мы не хотим вмешиваться, но политики должны знать нашу позицию».

Он также подчеркнул, что у России и Молдавии существует немало точек соприкосновения, по которым сторонам необходимо провести дальнейшую совместную работу.

«У нас замороженные отношения с 2016 года. Последнее заседание межправительственной комиссии пор экономическому сотрудничеству не проводится уже два с половиной года. Оно должно состояться в Кишиневе, и мы до сих пор ждем предложений», — сказал вице-премьер РФ.

Он также отметил, что в 2018 году благодаря сотрудничеству Додона с Россией Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС, который предполагает активную, деятельную работу правительства во всех органах этой организации, чтобы получить соответствующие дивиденды.

«Никакой работы не проводится», — подчеркнул Дмитрий Козак, отметив, что намерен обсудить эти и другие вопросы с правительством Молдавии.

Кстати, поездка Козака стала первым визитом подобного уровня в Кишинев за несколько лет. В 2017 году предшественник Козака Дмитрий Рогозин, ранее работавший вице-премьером и курировавший в правительстве РФ отношения с Молдавией, был объявлен молдавскими властями «персоной нон грата» на фоне ухудшения взаимоотношений Запада с Россией.

По итогам встречи Додона с Йоханнесом Ханом, президент завил, что заверил европейских партнеров в неизменности своей позиции продолжать курс на сбалансированное отношение с партнерами на Востоке и на Западе «при соблюдении национальных интересов Молдовы».

«Обсудили также внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова, в том числе проблему отсутствия легитимного парламентского большинства и нового правительства спустя более трех месяцев после проведения парламентских выборов», — сообщил Додон в соцсетях по итогам встречи.

Еврокомиссар также провел встречу с представителями ПСРМ, которые заверили его, что готовы к диалогу и компромиссу с демократами. В то же самое время директор бюро Восточной Европы Госдепартамента США Брэд Фрэден обсудил сложившуюся ситуацию с лидерами ACUM.

«США будут работать с любым правительством, которое будет сформировано», — подчеркнул он.

Кроме того, Фрэден встретился и с премьером страны Павлом Филипом. По итогам переговоров Филип положительно оценил развитие сотрудничества между Молдавией и США в политической и экономической сферах, а также в реализации демократических реформ.

Американский чиновник заверил, что Вашингтон продолжит способствовать развитию демократии в Молдавии.