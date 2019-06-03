«Мы должны покаяться»: мэр Харькова призвал к переговорам с Россией

Начать прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе призвал мэр Харькова Геннадий Кернес на первом съезде созданной им партии «Доверяй делам». Как сообщает НСН, политик раскритиковал «безликость» власти.

«Мы должны в первую очередь покаяться в том, что обвиняем друг друга, находим крайних и никогда не просим прощения», — отметил Кернес.

Он также назвал «отбросами общества» украинских радикалов из «Национального Фронта» и «Правого сектора» (организация запрещена в России) (запрещен в РФ), устроивших пикет у Дворца спорта, где проходил съезд «партии мэров». Кернес раскритиковал самовольный снос памятника маршалу СССР Георгию Жукову и подчеркнул, что бюст будет восстановлен. Кроме того, мэр пообещал вернуть имя военачальника центральному проспекту Харькова.

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Кернес выразил надежду, что президентство Владимира Зеленского будет успешным. Он вспомнил о выступлении Зеленского со студией «Квартал 95» в Харькове и сравнил его успех с ажиотажем вокруг харьковского концерта советского барда Владимира Высоцкого в 1980-х годах.

Наконец, мэр Харькова заявил, что обсуждал создание своей партии «Доверяй делам» с бизнесменом Игорем Коломойским, но «денег от него не получал».

Стоит отметить, что украинские националисты давно пытались снести памятник маршалу Жукову в Харькове. В начале мая Геннадий Кернес сообщил об очередной попытке радикалов провести «декоммунизацию», передает ФАН.

«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова», — заявил мэр Харькова.

Он также потребовал взять под постоянную охрану полиции все памятники советской эпохи.

2 июня попытки украинских националистов увенчались успехом — толпа подбежала к памятнику Жукову и за пару секунд сдернула его тросом с постамента.

«Правоохранители были рядом, в какой-то момент они даже пытались разогнать активистов, распылить газ, но это произошло за какие-то несколько секунд», — сообщил с места событий корреспондент «112 Украина».

По факту надругательства над памятником уже возбуждено два уголовных дела. Акт вандализма произошел одновременно с пикетом партии Геннадия Кернеса.

Кернес, как и многие политики на востоке Украины, имеет криминальное прошлое. В 1990-х его осудили за мошенничество и перепродажу краденого, в криминальных кругах, по некоторым данным, он имеет кличку «Гепа».

Свою политическую карьеру Кернес начал в 1998 году с избрания в горсовет. В 2005-м вступил в Партию регионов, через год возглавил депутатский корпус и стал секретарем городского совета. Легендой украинских политтехнологий стал ролик «Добкин-Кернес» на YouTube, в котором Кернес за кадром объясняет баллотирующемуся на пост главы Харькова Михаилу Добкину, как надо читать предвыборный текст.

31 октября 2010 года Кернес победил на выборах харьковского мэра, набрав 30% голосов избирателей. Его основным соперником тогда был Арсен Аваков, позже ставший министром внутренних дел Украины.

С конца февраля 2014 года Кернес, бывший до этого активным противником «евромайдана», поддержал новые украинские власти, став резким противником «русской весны».

В апреле того же года на Кернеса было совершено покушение. Во время утренней пробежки — мэр бежал с охраной — из-за деревьев раздался выстрел. В тяжелом состоянии Кернеса доставили в больницу, где сделали ему операцию.

Жизнь политика врачам удалось спасти, однако с тех пор он передвигается в кресле-каталке.

Около 2,5 тыс. памятников большевикам и советским деятелям демонтировали на Украине с 2014 года во исполнение закона «о декоммунизации». Из них почти 1,5 тыс. штук — это памятники Владимиру Ленину, сообщал в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко добавил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тыс. площадей и улиц и почти тысяча населенных пунктов.

Советские и русские памятники на Украине регулярно становятся мишенями вандалов. 7 ноября 2017 года неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в центре Киева. По-видимому, эта акция была приурочена к столетию Октябрьской революции.