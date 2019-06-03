Как бы не линчевали: почему Трампу не рады в Британии

Президент США Дональд Трамп прибывает в Великобританию, переживающую политический кризис. Премьер-министр Тереза Мэй вскоре покинет свой пост, но то, что было бы проблемой для любой другой страны, не проблема для Великобритании. Визит президента США государственный, а глава британского государства — королева, и именно она будет принимать у себя американского президента и его супругу.

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Этот визит в Великобританию станет для Трампа вторым. Королева уже принимала его в своей резиденции, и тогда глава Белого дома был щедр на похвалы. «Наша первая беседа была прекрасной. У нас было много всего интересного, чтобы обсудить. Это был, действительно, отличный визит. Моя мама тоже любила королеву», — признался Трамп.

Правда, на этот раз беседа может не заладиться — накануне визита Трамп нелицеприятно отозвался о супруге принца Гарри, внука королевы Елизаветы, — Меган Маркл, назвав ее «злобной».

Данная ремарка была сделана в ответ на вопрос журналистов, которые напомнили, что Маркл в свое время награждала Трампа нелицеприятными комментариями.

На любезности другой дамы — собственно, Терезы Мэй — Трампу тоже вряд ли стоит рассчитывать. От их встречи никто особенно ничего не ждет, учитывая, что Мэй через несколько дней покинет свой пост. Отношение к британскому премьеру Трамп выразил еще год назад, когда фактически назвал ее виновницей проблем с Brexit: «Я говорил Мэй, как делать Brexit. Она его провалила», — сказал Трамп британским журналистам в июне 2018 года.

Лондон осенью этого года должен покинуть состав Евросоюза, а это означает, что, скорее всего, эта поездка Трампа в Великобританию станет последним визит сюда как в страну — члена ЕС.

Трамп и сейчас полагает, что Великобритания отдала Евросоюзу все карты в спорах по вопросу о выходе из ЕС. «Я думаю, что Великобритания позволила Европейскому союзу заполучить все карты. И очень сложно играть, когда преимущество полностью находится у одной стороны», — сказал он. По мнению президента США, Лондон, вместо того чтобы занять позицию сильного, вел переговоры по Brexit с позиции просящего.

В интервью другому изданию The Sunday Times Трамп вообще посоветовал властям Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода из ЕС.

Сам Трамп никогда не скрывал, что был сторонником Brexit считая, что это поможет обеим сторонам заключить новые торговые соглашения, а также иметь надежного партнера, не связанного европейским обязательствами.

Он также прямо говорил, что во главе страны после выхода Великобритании из ЕС хочет видеть своего старинного друга Бориса Джонсона, экс-главу МИДа и также сторонника Brexit. По словам главы США, он знаком с разными кандидатурами, но считает, что с этой работой «великолепно» справится Джонсон. «Я люблю его. Я всегда его любил. Не знаю, выберут ли его, но считаю его очень хорошим человеком, очень талантливой личностью», — заявил Трамп.

В отличие от Джонсона, который будет рад встрече с Трампом, мэр Лондона Садик Хан демонстрирует по отношению к американскому лидеру откровенную враждебность. Накануне визита, как пишет The Guardian, он фактически сравнил Трампа с фашистом. По словам Хана, Трамп использует тот же язык для сплочения своих сторонников, что и «фашисты XX века». «Президент Дональд Трамп является лишь одним из самых вопиющих примеров растущей глобальной угрозы», — заявил Хан.

В унисон с Ханом выступил и спикер палаты общин Джон Беркоу, который заявил, что будет «решительно против» Трампа, выступающего в парламенте, так как с неприязнью относится к его расистским и сексистским высказываниям.

«Хотя Трампу будут предоставлены многие почести официального государственного визита, в других отношениях это будет не совсем нормальная поездка»,

— иронизирует радиостанция Deutsche Welle.

Противники Трампа обещают демонстрации и собираются вновь запустить в небо его огромную надувную фигуру в виде младенца в подгузниках. Она летала над городом во время его прошлого приезда. В 2018 году страна потратила около $10 млн на обеспечение визита Трампа, а порядок охраняли 4 тыс. полицейских. В этот раз траты будут не меньшими.

Впрочем, в Великобритании дали понять, что никакие трудности, связанные с приездом Трампа, не могут навредить союзническим отношениям двух стран. По словам главы МИД страны Джереми Ханта, британская сторона за последние несколько лет лучше узнала американского президента. «Мы достаточно привыкли к неожиданностям с его стороны, и это не повлияет на теплый прием, который мы окажем ему», — сказал Хант, который отметил, что США и Великобритания являются «лучшими друзьями».