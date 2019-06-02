Развернуть Белоруссию: кого Москва приставила к Лукашенко

Дмитрий Мезенцев, который до недавнего времени был сенатором, главой Шанхайской организации сотрудничества, губернатором Иркутской области и даже планировал выдвинуться кандидатом в президенты, как и предыдущий посол Бабич, является политическим назначенцем, а не кадровым дипломатом.

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Указ о назначении послом России в Белоруссии Мезенцева был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 апреля. Сам Мезенцев, до этого возглавлявший комитет по экономполитике Совета Федерации, отметил, что главной задачей на новой должности он считает работу по расширению связей Москвы и Минска.

«Задача одна — максимально обеспечить содействие той огромной работе, которая ведется национальными лидерами по укреплению, расширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими регионами», — заявил Мезенцев.

Хорошо знающая Мезенцева глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила в интервью ТАСС, что считает назначение Мезенцева очень удачным. По ее словам, здесь «нужен не просто кадровый дипломат, а человек, за плечами которого многообразный опыт — политический, управленческий, хозяйственный».

Больше дипломатичности

Несмотря на крепкие связи между странами, которые строят общий надгосударственный союз и находятся в тесных отношениях, Мезенцева не ждет легкий путь.

В последнее время между двумя государствами наметились серьезные трения. Одним из катализаторов проблем, как считают в Минске, стал предшественник Мезенцева на посту посла Михаил Бабич.

В апреле МИД Белоруссии обвинил Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух стран. Причиной для этого стали резонансные высказывания дипломата.

В ходе президентского послания парламенту 19 апреля Александр Лукашенко заявил, что строительство БелАЭС, российско-белорусского проекта, обойдется менее чем в $7 млрд. В ответ на эти заявления Бабич отметил, что президента ввели в заблуждение и что Москва никогда не называла конечную стоимость станции.

Бабич также критически оценил ситуацию вокруг строительства союзного государства России и Белоруссии, отметив, что интеграция продвигается крайне медленно. По его словам, без единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной и инфраструктной политики «перейти на такой уровень интеграции невозможно».

Интервью Бабича вызвало в Белоруссии гневную реакцию — представитель МИД этой страны даже назвал посла России «рядовым клерком».

Главное негодование вызвал тот факт, что Бабич дал понять, что белорусские партнеры обходятся Москве в значительную сумму — от $5 до $6 млрд.

Знающие Мезенцева отмечают, что, в отличие от кадрового военного и прямолинейного Бабича, новый посол будет более дипломатичной фигурой. В этом Мезенцеву должен помочь большой управленческий опыт руководства Шанхайской организацией сотрудничества, в состав которой входят восемь государств, включая Россию и Китай. В этой должности Мезенцев работал с 2013 по 2015 год.

Стоит отметить, что именно Мезенцев выступил в пользу получения Белоруссией статуса наблюдателя в ШОС. По оценке белорусского МИДа, это позволило государству дополнить экономическое сотрудничество в рамках организации, задействовав свой транзитный, промышленный и научный потенциал.

До этой должности Мезенцев на протяжении трех лет занимал пост главы Иркутской области и считался одним из самых успешных губернаторов, учитывая, что при нем в область стали идти значительные федеральные средства.

Хорошее знание Китая и его экономических планов пригодится Мезенцеву и на новой должности, учитывая, что Минск активно развивает экономические и политические связи с КНР.

Новый посол возглавляет Общество российско-китайкой дружбы и дал понять, что эту деятельность бросать не намерен, пригласив участников недавней конференции РСМД присутствовать осенью на культурном празднике в честь 70-летия российско-китайских отношений.

Знает Путина со времен Собчака

В отличие от Бабича, Мезенцев — более близкая для президента Путина фигура. Оба вместе работали в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В то время как Путин занимался внешнеэкономическими связями города, Мезенцев работал в должности председателя комитета по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга.

После поражения Анатолия Собчака на выборах губернатора в 1996 году Мезенцев покинул свой пост и переехал в Москву. С 1999 года Мезенцев был президентом и председателем наблюдательного совета Центра стратегических разработок. ЦСР известен тем, что вырабатывал рекомендации для экономических реформ в период первой президентской кампании Путина.

Стоит отметить, что в 2012 году Мезенцев был выдвинут инициативной группой профсоюзов железнодорожников кандидатом в президенты России. Пресса называла его лояльным тогдашнему кандидату в президенты Владимиру Путину, «страховочным» кандидатом. Близость к Путину поможет Мезенцеву доносить президенту информацию о ситуации в Белоруссии из первых рук. Не исключено, что и белорусские чиновники, понимающие, что Мезенцев облечен высоким доверием президента России, также будут относиться к новому послу с повышенным вниманием.

Назначение Мезенцева послом в Белоруссии происходит не только на фоне трений Белоруссии с Россией, но и активного налаживания отношений Минска с ЕС. Как ранее отметили в ЦИК страны, ради улучшения отношений с Европейским союзом Минск собирается поправить ряд статей конституции, вызывающих опасения у европейских партнеров.

Кроме того, страну в 2020 году ждут президентские выборы, и хотя Александр Лукашенко вновь будет в них участвовать, его новый срок обещает быть судьбоносным.

В недавнем послании парламенту он заявил, что конституция Белоруссии может измениться после его ухода с поста главы государства: «Мне часто задают вопрос: хотел ли бы я оставить существующую конституцию своему преемнику. Я честно говорил: «Нет, я бы не хотел». Мы прошли тот этап, когда нам нужна была сильная [президентская] власть, такая, как у нас есть. Надо не властью делиться, власть неделима, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», — говорил Лукашенко.