Война в Европе? Зачем Косово разжигает конфликт с Сербией

28 мая Сербия привела свою армию в полную боевую готовность из-за обострения ситуации в Косово, где местные власти провели полицейскую операцию в сербских анклавах. По заявлениям президента непризнанной республики Хашима Тачи, операция преследовала цель ликвидировать криминальные группы.

Во время полицейской облавы был ранен россиян, сотрудник ООН Михаил Краснощеков. После вмешательства ООН и российских властей дипломата поместили в больницу. В настоящее время он находится в Белграде.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили Краснощекова персоной нон грата. По его словам, власти самопровозглашенной республики решились на этот шаг из-за его действий «против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

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Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт Георгий Энгельгардт считает произошедшее с российским дипломатом «сознательным жестом», принимая во внимание высокий статус россиянина.

«Учитывая уровень отношений России и Запада, косовские власти посчитали, что это сойдет им с рук»,

— говорит эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Инцидент вокруг российского дипломата совпал с визитом на Балканы главы МИД России Сергея Лаврова, который встретился в Любляне со своим словенским коллегой Мирославом Цераром. Российский министр назвал произошедшее провокацией, которая выгодна тем, кто хочет создать из Балкан «санитарный кордон» против России. По словам Лаврова, Сербию заставляют «смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий».

Он также отметил: ситуация демонстрирует, что местные власти игнорируют договоренности о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косове.

«Она [договоренность] была достигнута несколько лет назад, и отсутствие какого-либо прогресса в этом вопросе показывает и конфронтационную линию властей в Приштине, и по большому счету беспомощность Евросоюза», — подчеркнул он.

В понедельник, 3 июня, в Сербию приедет спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, он станет первым российским политиком, который посетит Белград после обострения ситуации в Косово. В Сербии, к слову, не скрывают, что надеются на поддержку Москвы в отстаивании своей позиции в решении проблем с Приштиной.

Признать потерю, проявить сдержанность

В ЕС Сербию и Косово призывают к «максимальной сдержанности» и возвращению к диалогу. В то же время недавний саммит Евросоюза, который был посвящен нормализации отношений Белграда и Приштины, не принес результатов. Канцлер Германии Ангела Меркель также дала понять, что ей не нравится план о территориальном обмене, так как, по ее мнению, речь идет об изменении границ в Европе. Заниматься проблемами Косово и Сербии придется теперь новому руководству ЕС, которое будет избрано по итогам новых парламентских выборов.

Стоит отметить, что в недавнем докладе Европейской комиссии по Косово содержатся рекомендации к Приштине отказаться от меры, которая привела к резкому ухудшению ситуации между Косово и Сербией, — Косово в ноябре 2018 года ввело 100%-й тариф на товары из Сербии. Решение Приштины вызвало негативную реакцию не только в Белграде, но и в ЕС.

«Косово необходимо приложить дальнейшие существенные усилия для создания благоприятных условий для заключения юридически обязывающего соглашения с Сербией. Такое соглашение имеет критическое значение для движения Косово и Сербии по европейскому пути»,

— говорится в рекомендациях комиссии.

При этом авторы доклада указывают, что Косово по-прежнему находится на «ранних стадиях» в таких областях, как борьба с коррупцией, организованной преступностью, а также создание правовой системы.

Сербия и Косово уповают на Вашингтон

До обострения конфликта Косово и Сербия проводили интенсивные переговоры о возможном территориальном обмене. Речь шла о том, что Косово передаст Сербии территории края, где проживает сербское население, а Сербия отдаст Косово два района на юге страны, где проживают албанцы-косовары.

Это был диалог на самом высшем уровне: с сербской стороны в нем участвовал президент Вучич, с косовской — президент республики Тачи. Правда, в своей недавней речи в парламенте страны

Вучич фактически признал, что сербские власти не имеют контроля над Косово и Метохией.

Он подчеркнул, что сделал такое заявление, чтобы остановить «ложь и самообман» сербской «общественности» относительно ситуации в Косово. Вучич добавил, что у сербских властей есть два варианта — налаживать контакты с Косово или продолжать «замороженный» конфликт.

По мнению Энгельгардта из Института Славяноведения, обострение конфликта не стало неожиданным ни для одной из сторон: обе стороны предупреждали друг друга о такой возможности, и сегодняшняя ситуация фактически выглядит как «попытка начать переговорный процесс через контролируемую эскалацию».

Проблема переговорного процесса в том, что для него существуют препятствия как со стороны Белграда, так и со стороны Приштины,

отмечает эксперт. Если в Белграде среди оппонентов Вучича «есть серьезная оппозиция» его косовской политике, то в самом Косово идет конфликт за влияние между президентом Тачи и премьером Харадинаем. Сторонники последнего «срывают переговоры, так как эту политику проводит конкурент», объясняет Энгельгардт.

При этом оба политика хотят привлечь к переговорному процессу США, без которых, по мнению и Тачи, и Харадиная, они невозможны.

Сохранять конфронтационную позицию Приштине помогает именно поддержка Вашингтона, для которого Косово — определенный рычаг для давления на Сербию, продолжает Энгельгардт.

В то же время Вучич, кроме Москвы, надеется и на помощь США в разрешении конфликта, о чем сербский лидер ясно дал понять в письме к президенту Дональду Трампу, которое он написал в январе 2019 года. В нем он напомнил американскому лидеру, что тот «выразил готовность» помогать решить проблему активизации диалога Белграда и Приштины.

Как отмечает в Foreign Policy профессор школы перспективных международных университета Джона Хопкинса Эдвард Джозеф, тот факт, что и Косово, и Сербия заинтересованы в помощи Вашингтона, создает возможность для переговорного процесса: «В качестве первого шага Вашингтон должен потребовать, чтобы стороны немедленно прекратили цикл провокаций, поскольку у США есть свой план действий», — пишет автор, который считает при этом, что западная логика не должна основываться на проблеме «компенсации территорий».