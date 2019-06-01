Взяла Европу, возьмет и Францию: Ле Пен угрожает Макрону

Праворадикальная партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен победила на выборах в Европарламент во Франции. За нее проголосовали 23,3% избирателей. Триумф партии уже отозвался внутри страны — Ле Пен призвала распустить нижнюю палату парламента и объявила, что президент Эмманюэль Макрон «должен сделать выводы». Выводы, впрочем, необходимо сделать всем — в 2020 году во Франции состоятся муниципальные и региональные выборы. Цель «Национального объединения» здесь ясна — превратить успех на прошедших выборах в триумф на грядущих.

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Победа сторонников Марин Ле Пен на выборах рассматривается главным образом через призму общеевропейской повестки и будущей коалиции евроскептиков в парламенте ЕС.

Однако для самой партии куда более приоритетной задачей может оказаться ситуация во внутренней политике. Тем более что на прошлых выборах в Европарламент, состоявшихся в 2014 году, «Национальное объединение» (тогда еще известное как «Национальный фронт») уже побеждало — с результатом в 24,4% голосов избирателей. Но ту победу не удалось использовать по назначению.

«Национальное объединение» — несистемная оппозиция, у движения крайне скромное представительство как в нижней палате парламента, так и в органах местного самоуправления. Прямых возможностей влиять на происходящие в стране события у него сейчас нет, — объясняет ситуацию руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. — Партия остается в положении главного и наиболее последовательного критика действующей власти».

Последние годы нельзя назвать удачными для «Национального объединения» — Ле Пен уступила Макрону во втором туре президентских выборов, партия получила всего 8 мест из 577 на парламентских выборах. Вдобавок в ее рядах разразился внутренний конфликт — в 2017 году вице-президент Флориан Филиппо покинул «Национальное объединение» для развития собственной националистической партии «Патриоты». На выборах в Европарламент это движение, также верное принципам евроскептицизма, набрало 0,65% голосов.

Сейчас партия Ле Пен занимается активным самовозрождением — свое нынешнее название она получила в ходе переименования в 2018 году. Руководство объяснило этот шаг желанием отбросить негативные ассоциации и расширить диапазон возможностей для коалиции.

«Марин Ле Пен за последние годы смогла сделать партию более рукопожатной и менее раздражительной. Хотя шлейф экстремизма за ней сохранился благодаря усилиям политических оппонентов. К тому же, Марин Ле Пен изменила свою политическую стратегию», — заявил в своем интервью Nation News ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Коалиция — это не только евроскептики и партии правого толка из других стран Евросоюза, такие как итальянская «Лига» Маттео Сальвини или партия Brexit профессионального популиста Найджела Фараджа. Коалиция — это в том числе и сотрудничество с партиями в самой Франции. Отрыв «Национального объединения» от партии Макрона «Республика, вперед» незначителен — порядка процента. Этим двум силам ушло около 45% голосов. А ведь есть и другие 55%, которые получили все остальные партии, позиции которых куда более схожи с идеями Макрона, нежели с альтернативой от Ле Пен. Соответственно, на выборах они большей вероятностью примут именно его сторону. Яркий пример — второй тур президентских выборов 2017 года, когда практически вся французская политическая элита объединилась против Ле Пен, позволив ей набрать лишь чуть более 30% голосов.

Цель националистов — смягчить подобные риски. Тем более что ситуация к этому располагает: 2018 год, ознаменованный падением рейтингов Макрона и многочисленными выступлениями «желтых жилетов», подготовил почву для потенциального передела во французской политике.

Ударили по позициям действующего президента и прошедшие выборы в Европарламент — как пишут РИА «Новости», 70% французов не поддерживают деятельность Макрона.

Однако актуальность темы «желтых жилетов» небесконечна. Несмотря на все репутационные потери, партия Макрона заняла уверенное второе место с 22% голосов. Для сравнения — на предыдущих выборах в Европарламент Социалистическая партия президента Франсуа Олланда набрала всего порядка 14%.

«Нельзя забывать, что на выборах в Европарламент, помимо евроскептиков, свои позиции укрепили и либералы, последовательные сторонники Евросоюза, представителем которых является Макрон. Так что президенту, несмотря на социальный кризис в стране, тоже удалось укрепить свои позиции, — добавляет Юрий Рубинский. — Макрон заинтересован в повторении сценария 2017 года, и до следующих президентских выборов он точно никуда не денется».