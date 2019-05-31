«Зеленский разочаровал»: что требует Украина от Европы

Глава Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Евросоюз (ЕС) сохранит антироссийские санкции. Об этом он заявил на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, которые прибыли с рабочим визитом на Украину, передает РИА «Новости».

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Кроме того, он добавил, что вторым фронтом для Украины является борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией. По его мнению, «только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают и которого достойны».

Реклама

Представители Польши и Швеции заявили, что готовы продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты ее территориальной целостности, возвращении «пленных», а также относительно ее вступления в ЕС. Зеленский, в свою очередь, отметил, что страна продолжит политику интеграции с ЕС и НАТО.

Тем временем, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что Зеленский выразил надежду на продолжение санкций против России, чтобы угодить прибывшим дипломатам.

«Характер той позиции, которую занимает та или иная сторона в отношении украинской проблематики, им, по всей видимости, учитывается. Известна широко русофобская политика правящих кругов Польши. Он сделал соответствующее заявление, чтобы понравиться определенным политическим кругам», — сказал политик в разговоре с RT. Он отметил, что пока президент Украины ведет осторожную политику, «не особо обозначая свою точку зрения».

Новиков выразил мнение, что «украинская тема» будет в дальнейшем для стран Запада «лишь темой спекуляций и лжеаргументов».

Днем ранее, во время встречи с американским сенатором Робертом Портманом Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона ведет «две войны».

«У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В ответ на это сенатор в Совете Федерации от крымского региона Сергей Цеков сказал, что Зеленский сделал «возмутительное заявление» о войне с Россией.

«Это заявление возмутительное. Подобные действия Зеленского настораживают, меня лично разочаровывают. К огромному сожалению, прежде всего, для граждан Украины, Зеленский идет по дороге, которую протоптал Порошенко», — выразил свое мнение Цеков в разговоре с РИА «Новости».

Сенатор считает, что таким образом украинский лидер высказывает свое «неуважение к России», а также «нежелание налаживать диалог» с российской стороной. «Недалеко он уйдет с такими мыслями и заявлениями», — заявил Цеков.

Он отметил, что президенту Украины нужно признать, что страна воюет не с Россией, а с собственным народом на Донбассе.

«Зеленскому правильнее говорить о том, как достичь мира в Донбассе и выполнить свои предвыборные обещания. Пока никаких движений в этом плане мы не видим. Реальных шагов нет, хотя прошло уже достаточно много времени», — сказал сенатор от Крыма.

Ранее в интервью ТАСС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Россия готова к диалогу с Украиной, так как заинтересована в налаживании «добрососедских отношений» с этой страной.

Матвиенко среди прочего призвала начать переговоры «с чистого листа» и при этом вместе разобраться, как исправить то, к чему в результате пришли державы. Чиновник обратила внимание, что «заинтересованность должна быть с обеих сторон».

Тем не менее, 23 мая глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что встречи с российской стороной исключены. «На вопрос журналистов «Громадське ТВ», будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет», — сообщил телеканал.

Однако в то же время заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко 31 мая сообщил, что между главами государств возможен телефонный разговор.

«У нас есть много планов относительно телефонных разговоров, включая, возможно, с [российским главой Владимиром] Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», — цитирует Пристайко телеканал «Прямой».