Санкционный паритет: Россия расширила черный список ЕС

МИД РФ сообщил о расширении списка тех, кому запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — цитирует ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

Кто именно попал в расширенную версию «черного списка», не сообщается. Данные действия стали ответной мерой России на санкции Евросоюза в отношении восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Речь идет о задержании группы украинских моряков, которые были задержаны пограничниками ФСБ, после того как три судна ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России. В настоящее время украинские военнослужащие находятся в предварительном заключении и в отношении их идут следственные действия.

В марте Европейский союз включил восемь высокопоставленных военных России в санкционный список ЕС. В него попали глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Кроме него в список попали начальник службы пограничного управления ФСБ по Крыму в Балаклаве Руслан Ромашкин, начальник службы пограничного управления ФСБ России по Крыму в Керчи Алексей Шатохин, командир корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, командир корабля «Дон» Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын.

В МИД РФ в ответ на это заявили, что предлог для введения Евросоюзом санкций против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе «поражает своим лицемерием и цинизмом», так как речь идет о пограничниках, которые «мужественно выполняют свой долг».

В ведомстве отметили, что, по мнению властей ЕС, «вина» этих пограничников заключается в том, что они пресекли «грубую провокацию» украинских властей.

Действия Брюсселя российский МИД охарактеризовал как «безответственный путь», поощряющий украинскую сторону к продолжению провокаций, угрожающих безопасности как России, так и других причерноморских государств, в том числе самих стран-членов ЕС.

Стоит отметить, что персональные ограничения ЕС действуют против ряда российских военных. В апреле 2014 года Евросоюз ввел санкции против 15 человек. Тогда под санкции, в частности, попали вице-премьер России Дмитрий Козак, начальник Генштаба Валерий Герасимов и постпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев. При этом попадание кого-либо из высоких чиновников России в подобные списки не означает, что он не может посетить ЕС для переговоров, такие случаи рассматриваются особо. Известно, что глава Генштаба Герасимов посещал европейские страны для переговоров.

На прошлой неделе Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить моряков ВМС Украины и корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Об этом заявил глава трибунала Пак Чжин Хен. Вместе с тем в решении отмечалось, что трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.

В Москве решение трибунала не признали, отметив, что он не может рассматривать подобные дела. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал решение трибунала нелегитимным.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе. «Возможность задействования конвенции ООН [по морскому праву 1982 года] для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена», — отметили в МИДе.

Кроме того, Москва призывала украинскую сторону действовать в дальнейшем в соответствии с российским законодательством, касающимся судоходства в Керченском проливе.

Ранее, комментируя ситуацию с задержанными моряками, президент России Владимир Путин подчеркивал, что воды пролива, где были задержаны моряки, были внутренними водами России даже до перехода Крыма под российскую юрисдикцию по итогам референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.