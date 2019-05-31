«Где доказательства?» Малайзия не обвиняет Россию в крушении МН17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что Россию обвинили в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом безосновательно. Кроме того он отметил, что расследование излишне политизировано, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Malay Mail.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине», — заявил он на пресс-конференции в Токио.

Мохамад обратил внимание на то, что ракету в пассажирский самолет могли выпустить не только российские войска, но и ополченцы, и украинские солдаты, «потому что у них тоже есть такая же ракета».

Премьер-министр назвал российских военных «дисциплинированными и компетентными людьми, которые легко могли понять, что MH17 — это пассажирский самолет». «В силу чего я сомневаюсь, что за запуск ракеты несет ответственность дисциплинированная сторона», — передает его слова ФАН.

Кроме того, он подчеркнул, что процесс выяснения виновной стороны носит излишне политизированный характер.

«Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», — добавил премьер-министр.

Кроме того, он потребовал дать малазийской стороне доступ к «черным ящикам» сбитого Boeing и провести максимально открытое расследование.

«У нас может не быть достаточно опыта [в проведении авиационных расследований]. Но по какой-то причине Малайзии не разрешили проверить черный ящик, чтобы увидеть, что в реальности произошло с лайнером», — заключил премьер Малайзии.

17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, по предварительным данным, был сбит Boeing 777, который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате ЧП погибли все находящиеся на борту — 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

Расследованием занимается международная группа под руководством Нидерландов. По версии следствия, его сбила ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили из России, а потом вернули обратно. Москва, в свою очередь, заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

Ранее, 14 мая, немецкий журналист Флориан Ретцер выразил свое удивление тем, что никто не обвиняет в этой трагедии Украину. Его статью опубликовало интернет-издание Heise, передает РИА «Новости».

«Примечательно, однако, что на Западе никто не критикует Киев за то, что он в рамках так называемой «антитеррористической операции» задействовал вооруженные силы, а затем и вовсе ВВС против мятежных украинцев, организовавших движение против Майдана, из-за чего конфликт, собственно, и обострился», — отметил немецкий журналист в своем материале.

Он считает, что многие вопросы, связанные с катастрофой, остались без ответов даже после доклада Совместной следственной группы (ССГ). В том числе он говорит о том, что эти вопросы касаются и доказательств чье-либо ответственности.

По мнению Ретцера, Амстердам и Канберра рассчитывают, что Москва хотя бы частично признает вину и выплатит компенсацию родственникам жертв трагедии. Однако журналист уверен, что Россию такой сценарий не устраивает, и она пойдет на переговоры, если участники расследования перестанут выдвигать «безосновательные политические обвинения».

8 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Нидерланды не хотят обнародовать служебную переписку по крушению малайзийского Boeing из-за стремления скрыть информацию, а также вывести «из-под удара» Киев и возложить вину на Россию.

«Стойкое нежелание голландцев обнародовать служебную переписку наводит на мысль о стремлении королевства скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить совсем иной свет на данную авиакатастрофу, а также намерении во что бы то ни стало вывести из-под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию», — заявила Захарова.

Она отметила, что даже голландские депутаты подозревают, что украинские власти «не могли не знать, что незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действия несет угрозу для безопасности гражданской авиации».