«Россия! Россия! Россия!»

На этом все. До встречи!
Но согласно докладу Мюллера, бывший старший советник Белого Дома Стив Бэннон заявил, что Мюллер был приглашен в Белый дом весной 2017 года по другому вопросу, и что Мюллер «не пришел в поисках работы».
«Роберт Мюллер пришел в Овальный Кабинет (вместе с другими возможными кандидатами), в надежде, что его сделают новым главой ФБР. Он уже был на этой позиции в течение 12 лет, я сказал «НЕТ». На следующий день его назначили спецпрокурором - полный конфликт интересов. Отлично!», — написал Трамп в твиттере.
В своем последнем твите Трамп жалуется, что Мюллера назначили на должность спецпрокурора после встречи с ним в Белом Доме, предположительно потому что тот желал возглавить ФБР, но Трамп нашел другого кандидата на этот пост. Это произошло после того как бывший ведущий Fox News Билл О'Райли заявил, что президент звонил ему прошлой ночью и сказал, что отмена членства Мюллера в одном из гольф-клубов Трампа несколько лет назад создает конфликт интересов.
Президент Дональд Трамп по-видимому был не доволен тем, как закончился пресс-подход у Белого дома, поскольку он вновь обрушился с критикой на спецпрокурора Мюллера по пути в Колорадо.
Телеканал отмечает, что речь Мюллера о вмешательстве в президентские выборы возродила «энтузиазм» среди демократов, которые с новой силой нападают с критикой на Трампа. К этому демократов подтолкнуло то, что Мюллер объяснил, что именно американский конгресс, а не он, имеет право привлечь Трампа к ответственности. Теперь дело за конгрессом, а именно — палатой представителей США.
Экстренная пресс-конференция спецпрокурора США Роберта Мюллера и его речь о «российском деле» в среду, 29 мая, не смогли заставить Пелоси передумать. Пелоси полагает, что еще рано говорить об импичменте. Она противоречит желаниям самой активной части собственной партии в конгрессе по этому вопросу, и если в скором времени она не изменит позицию, это может пошатнуть ее лидерское положение, считает CNN.
На спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь оказывается давление с требованием импичмента президента США Дональда Трампа, отмечает американский телеканал CNN.
По его словам, Мюллер проделал «громадную» работу для «раскола» США. Эрик Трамп выразил мнение, что «никому» не потребовалось бы два с половиной года, чтобы прийти к выводу об отсутствии «вмешательства» и препятствования правосудию.
Днем ранее Эрик Трамп, один из сыновей президента США Дональда Трампа, заявил в эфире Fox News, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах «раскололо страну».
«Россия, Россия, Россия! Это все, что я слышал в начале этой охоты на ведьм….И сейчас Россия исчезла [из дела], потому что с Россией меня не связывало ничто, что помогло бы мне выиграть выборы», — заявил Трамп. Он назвал происходящее «величайшей охотой на ведьм» и подчеркнул, что речь идет о преступлении, которого не было.
По словам Трампа, на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера за два года было потрачено $40 млн. При этом следователям был предоставлен неограниченный доступ, а также людские ресурсы и всяческое содействие. Если бы что-то было обнаружено, ему бы предъявили обвинения, уверен президент США.
Президент США Дональд Трамп утром в четверг раскритиковал в твиттере ситуацию с расследованием «российского вмешательства».