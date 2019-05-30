Новые отставки: Зеленский убирает силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

«В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов», — сообщается на сайте главы государства.

Помимо этого, администрация президента готовит также материалы об отставке генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Стоит отметить, что Павел Климкин и Степан Полторак уже подали заявления о своей отставке. Причем глава МИД Украины о своем решении объявил за три дня до инаугурации. «Я считаю, что это правильно, по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку нам она нужна», — заявил Климкин в своем видеообращении.

При этом политик заявил, что не собирается уходить из политики. Он рассказал, что намерен принять участие в парламентских выборах, которые должны состояться в конце октября.

«Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть различные идеи, которые я надеюсь реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду», — сказал Климкин.

Глава минобороны подал в отставку сразу после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского. Он также рассказал, что о своем решении объявил главе государства за несколько дней до инаугурации.

«Господин президент Украины — верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение Верховной раде. Прошу рассмотреть в установленном порядке вопрос относительно увольнения меня с должности министра обороны Украины», — говорится в заявлении об отставке Полторака.

Аналогичным образом поступил и председатель СБУ Василий Грицак и все его заместители. После инаугурации Зеленского Грицак отказался отдавать честь новому президенту.

На должность первого заместителя СБУ Зеленский уже назначил своего друга детства Ивана Баканова.

Впрочем, решение президента отправить в отставку Климкина, Полторака, Грицака и Луценко нельзя назвать неожиданным — об этом Зеленский просил еще в своей инаугурационной речи: «Я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, министра обороны Украины», — сказал Зеленский, выступая в Раде.

Названные президентом чиновники, кроме Юрия Луценко, последовали совету президента.

Позже генеральный прокурор в эфире программы «Свобода слова» на ICTV рассказал, что уйдет в отставку после парламентских выборов. При этом Луценко отметил, что не собирается заканчивать свою политическую карьеру.

«Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают, кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять соответствующее решение», — выразил свое мнение генпрокурор.

Согласно конституции Украины, президент имеет право с согласия Рады назначать и увольнять главу СБУ, а также подавать на утверждение Рады кандидатуры министров обороны и иностранных дел. Иначе обстоят дела с генпрокурором. Чтобы Юрий Луценко покинул свой пост, должно набраться 150 подписей депутатов Верховной рады.

Сам же генпрокурор уже заявил, что готов уйти в отставку, однако не видит для этого оснований. «Готов к этому, — говорил Луценко в начале мая. — На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке».

Иная ситуация сложилась с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. После того как Зеленский во время инаугурации призвал правительство уйти в отставку, премьер объявил о своем решении покинуть должность. Согласно украинскому законодательству, уход премьер-министра влечет за собой отставку и всего кабинета министров.

Однако отставку премьера должна одобрить Верховная рада. 30 мая депутаты выступили против ухода Гройсмана. За его отставку проголосовали 97 депутатов, при минимально необходимых 226 голосах. Таким образом, правительство продолжит свою работу в полном составе.