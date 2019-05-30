«Опять новую Украину?» Захарова удивилась планам Саакашвили

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала желание экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили «построить новую Украину».

«Опять? Опять новую Украину? Это каждые пять лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при [бывшем президенте Украине Викторе] Ющенко?»

— так отреагировала в своем фейсбуке Захарова на слова Саакашвили о том, что он «хочет с новым президентом, с новой командой, строить новую страну».

Накануне Михаил Саакашвили вернулся на Украину. По прибытии в Киев он заявил, что его «выдворили из страны из-за того, что [он] возвысил голос против барыжной власти, несправедливости и воровства». При этом он отметил, что в этой любимой стране он «провел 12 лет жизни».

«Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать — строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое строительство», — заявил он.

Ранее Саакашвили говорил, что он готов оказывать помощь новому президенту страны Владимиру Зеленскому советами, если «консультация или просто присутствие» будут полезны. Экс-губернатор обращал внимание, что не намерен «получать какой-то кабинет или какую-то формальную функцию», потому что он «на себе испытал», насколько «это плохо заканчивается».

При этом его партия «Движение новых сил» намерена участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил член совета партии Давид Сакваралидзе.

«Мы, как партия, пойдем на эти выборы. И будем отстаивают ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — сказал он журналистам.

Когда Саакашвили прибыл в аэропорт «Борисполь», он обратил внимание журналистов, что украинцы его любят, а пограничники соскучились по нему, передает РИА «Новости».

«Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились», — такой комментарий он дал журналисту телекомпании «Рустави 2».

Кроме того, он отметил, что прибыл на Украину, чтобы вместе с миллионами украинцев и с новым президентом и его командой участвовать в построении новой страны, передает УНИАН. «Я верю, что у Украины все получится. Когда [президент Украины Владимир] Зеленский вернул мне гражданство — это было смелым шагом достойного президента. Это исторический шанс Украины иметь такого президента и иметь новые возможности», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее, 28 мая, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко. За это решение бывший украинский губернатор сразу поблагодарил новоизбранного главу государства, посвятив ему пост в фейсбуке: «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!»

Ранее экс-глава Грузии отмечал, что у него нет намерения кому-либо мстить, потому что это не его «стиль». Для него важнее ориентироваться «на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы, наконец, начать реформы», отметил он в эфире телеканала «Наш».

О своем намерении вернуть на Украину Саакашвили заявлял и раньше. В своем видеообращении, которое он записал после проведения инаугурации Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая. Тогда экс-глава Грузии заявил, что по отношению к нему была «нарушена справедливость» и что он «соскучился по Украине, по своим друзьям и близким».

«Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, — своими родными городами», — признался Михаил Саакашвили.

Тогда он сослался на торжественную речь Зеленского, которую он произнес во время вступления в должность, о том, что страна ждет всех, кто хочет построить новое государство. «Он обещал всем гражданство. Мне нужно его восстановить. А для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины», — заявил Саакашвили. Тогда же он отметил, что «собирается прилететь на Украину».

Михаила Саакашвили лишил гражданства экс-глава украинского государства Петр Порошенко в 2017 году, хотя сам же и позвал в 2015 году на должность губернатора Одесской области. Причиной своего указа стали якобы поддельные документы, которые экс-глава Грузии подал, когда получал паспорт Украины. Впоследствии погранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

По информации УНИАН, на Украине Михаила Саакашвили обвиняли по трем статьям уголовного кодекса. Так, ему инкриминировали, например, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, что соответствует части 2 статьи 256.