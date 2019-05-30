«Новичок» выветривается: Лондон сделал шаг навстречу Москве

Численность российских дипломатов в Лондоне с января 2019 года увеличилась на четыре человека — теперь в дипмиссии работают 44 сотрудника. Как сообщает газета The Times, речь идет «о шаге навстречу России».

«Британия позволила увеличить численность дипсостава РФ в Лондоне впервые с момента высылки сотрудников российского посольства, состоявшейся после отравления Сергея Скрипаля», — говорится в статье.

По официальным данным, прошлой весной — до высылки — в Лондоне работало 58 российских дипломатов. Премьер-министр Тереза Мэй выслала 23 сотрудников посольства.

«Речь идет о шаге навстречу России. <...> В мае в Москву приезжал замсоветника по нацбезопасноти Кристиан Тернер, встречавшийся с министрами и официальными лицами, чтобы налаживать отношения», — отмечают журналисты The Times.

Британские власти в официальной риторике по-прежнему требуют привлечь Кремль к ответственности за инцидент в Солсбери. При этом неофициальные источники газеты сообщили, что ряд каналов российско-британского сотрудничества вновь заработал.

Одна из причин тому, отмечается в статье, — необходимость объяснить усиление военного присутствия Соединенного королевства в Прибалтике — что оно «не является подготовкой к войне с Россией».

При этом эксперт Эндрю Фоксалл заявил изданию, что Великобритании не стоит идти навстречу Москве — Кремль «может воспринять это как слабость» и перестать воспринимать критику со стороны Запада.

В декабре 2018 года посольство России в Великобритании заявило об обострении «шпиономании» в британском обществе. По словам представителя посольства РФ в Великобритании, Лондон пытается максимально оградить британскую общественность от контактов с российскими дипломатами. Источник отметил, что новый виток антироссийских настроений усложняет нормальную работу дипмиссии РФ.

Комментируя сообщения, что британские спецслужбы якобы фиксируют активизацию работы российских разведчиков, в том числе под дипломатическим прикрытием, представитель посольства заявил, что Лондон предпринимает все усилия по созданию вокруг диппредставительства России в Британии «токсичной атмосферы».

Ранее британская The Daily Mirror опубликовала статью, авторы которой, ссылаясь на источники в спецслужбах и полиции Великобритании, заявили о «мобилизации российских дипломатов» для выполнения разведывательной работы. В связи с этим разведчикам Соединенного Королевства якобы предписано постоянно следить за машинами сотрудников посольства и фиксировать их маршруты для выявления шпионской деятельности России на территории страны.

«Подобные публикации выгодны спецслужбам, поскольку оправдывают продолжение ими работы по российскому направлению после того, как они сами заявили, что выслали всех «российских шпионов», — заявил российский дипломат.

В феврале 2019 года заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан заявил, что в отношениях Лондона и Москвы есть «серьезные разногласия». Данкан добавил, что Лондон придерживается жесткой позиции по вопросу так называемого «дела Скрипалей», а для того, чтобы отношения изменились, Россия должна «действовать как ответственный международный партнер». «Он подчеркнул жесткую позицию Великобритании и ее союзников в связи с бездумным использованием Россией химического оружия в Солсбери», — говорится в сообщении Форин-офиса.

Спустя месяц посольство России в Британии подготовило доклад об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Инцидент [со Скрипалями] привел к крупным международным последствиям, в результате которых отношения между Россией и Великобританией и Россией и Западом опустились на новый низкий уровень», — говорится в докладе. Дипмиссия подчеркивает, что Лондон якобы неоднократно нарушил международное право в деле Скрипалей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, как утверждает британская стороны, были отравлены в городе Солсбери в начале марта 2018 года. Отца и дочь нашли без сознания на скамейке возле местного шопинг-молла Maltings. Спустя два часа с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший дом Скрипаля.

Через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего городка Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Роули подарил своей подруге флакон с духами, в котором якобы находилось отравляющее вещество.

Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, «вероятнее всего», лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили якобы нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва никогда не проводила исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».