Зеленский как пример: Захарова высмеяла украинский закон о языке

Закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах, принятый ранее Верховной радой и подписанный Петром Порошенко в последнюю неделю своего президентства, доказывает свою бессмысленность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ФАН.

«Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и входе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен!» — написала Захарова в фейсбуке.

Ранее депутаты Львовской обладминистрации потребовали от Владимира Зеленского прекратить использование русского языка в своих выступлениях — это якобы «нарушает закон и права граждан Украины».

Захарова добавила, что смешным ей кажется то, что «очнулись» львовские депутаты уже после выборов, хотя, по ее словам, так всегда бывает с «девами неразумными».

Четырьмя днями ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заступился за чиновников, которых президент страны Владимир Зеленский упрекнул в незнании родного языка. Омелян, в свою очередь, раскритиковал Зеленского за использование русского языка, передает НСН.

Зеленский в ходе форума интернет-деятелей iForum 2019 заявил, что украинские чиновники знают только четыре слова из технологической сферы: «диджитализация», «гиперлуп», «Илон Маск» и «инновация».

В своем фейсбуке Омелян поправил Зеленского и сообщил, что «диджитализация» надо писать и произносить как «дигитализация», а также рассказал об успешно реализуемых на Украине технологиях.

«И, извините, что на украинском, потому что на кацапской мове чиновнику не пристало говорить, тем более президенту. <...> Может хватит популизма, чувак?

Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем как критиковать работу других людей, придумай что-то свое и разберись в сроках», — возмутился украинский министр.

15 мая экс-президент Украины Порошенко подписал закон об украинском языке. Согласно документу, украинцы обязаны использовать его практически во всех сферах жизни, в том числе в магазинах и кафе. Против этого законопроекта выступали российские политики, считая его дискриминирующим права русскоязычного населения.

«Он [документ] выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

Согласно закону, «украинский язык как единый государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».

При этом все должностные лица страны: правительство, судьи, офицеры ВСУ, а также учителя, преподаватели вузов и врачи обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей.

В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины.

Первая задача нового закона — защита государственного статуса украинского языка, говорится в заявлении пресс-службы Рады. Стоит отметить, что поддержка государством украинского языка касается не только речи и письма, но и языка жестов. По закону власти Украины обязаны поддерживать «развитие украинского языка жестов в качестве основного или одного из основных средств общения жестоязычных лиц», то есть глухонемых.

За нарушение языкового закона вводится административная ответственность, а за «надругательство и пренебрежение» к украинскому языку можно понести уголовное наказание.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что не стоит притеснять русский язык, и даже защищал его. «Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, — это потрясающе», — отмечал он.

Кроме того, будучи кандидатом на пост президента Украины, он предлагал создать телеканал с вещанием на русском языке. В его планах было вещание на таких территориях, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а также Крым, США, Европа и Израиль. Таким образом, утверждал Зеленский, телеканал докажет, что у жителей территорий, неподконтрольных Киеву, не «хотят отбирать русский язык».