«Спасибо Зеленскому!» Саакашвили возвращается на Украину

Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили прилетит в Киев из Польши в среду, 29 мая – об этом сам политик, которому украинский лидер Владимир Зеленский вернул гражданство, написал в фейсбуке.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!», — указал грузинский деятель.

Также отдельным постом он поблагодарил украинскую власть, передает НСН.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!», — написал Саакашвили.

Порадовалась за возвращенного в гражданство Украины политика и лидер партии «Батькивщина», экс-председатель правительства Украины и бывший соперник Петра Порошенко на выборах Юлия Тимошенко.

«Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться! Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Михаил Саакашвили снова — гражданин Украины. Поздравляю!», — указала экс-премьер.

Однако не все разделяют счастье Саакашвили.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по-прежнему рассматривает грузинского политика как предателя государства.

Ответ Саакашвили не заставил себя долго ждать.

«Я подумал, к черту Луценко и всех ископаемых прошлого! Давайте смотреть в будущее!», — призвал политик и анонсировал свое противостояние коррупции.

«Старая политическая элита доказывает гражданам постсоветских стран, что коррупция - это часть их культуры и менталитета. Это, конечно, вранье. Коррупционная вертикаль нужна элите, чтобы держать общество в узде. Сломать эту вертикаль совсем не сложно - при наличии политической воли, — подчеркнул он.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова по поводу происходящего написала следующее: «Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили». Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили».

Исполнительница согласилась с доводами дипломата, передает ФАН.

«Если Мария Захарова выразила надежду, а она человек, который знает больше, чем мы, все вместе взятые, то, может быть, и мне вернут [право на въезд]. Наверное, что-то, возможно, и случится в ближайшем времени. И я попаду на историческую родину, хотя бы на могилы к своим родным», — призналась певица.

Впрочем, бывшая и.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе допустила не очень хорошие последствия такого решения Зеленского для двусторонних отношений Киева и Тбилиси.

«Когда Саакашвили был приглашен на Украину, это было пощечиной грузинскому народу, чего, конечно, грузинский народ не ждал от руководства Украины. Я сразу же отметила, что эта инициатива будет очень дорого стоить Порошенко. Так оно и вышло», — детализировала политик.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев допустил позитивные итоги деятельности Саакашвили на Украине, передает RT.

«С самого начала, когда Зеленский пришел на пост президента, он отменил ряд кадровых указов Порошенко.

Если новый украинский лидер сможет использовать энергию и потенциал Саакашвили в мирных целях, то из этого может что-то получиться»,

— привел свою точку зрения российский парламентарий.

По его словам, бывший губернатор Одесской области — достаточно сложный человек и переговорщик.

«Он очень эмоционален, довольно яркий и неформальный человек. Но зачастую его заносит в крайности, с ним может быть непросто. Пока остается вопросом, в какой ипостаси его использует Зеленский», — заключил депутат.

В конце марта нынешнего года Зеленский признался, что считает необходимой помощь Саакашвили новому главе государства. По словам Зеленского, бывший губернатор Одесской области выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Он также назвал грузинского политика серьезным дипломатом.

«Думаю, что Михаил Саакашвили играет сейчас самую большую роль, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это своими действиями.

Он серьезный дипломат и серьезный консультант для всех людей, для всех кандидатов, которые идут сегодня в политику», — заявил Зеленский, добавив: «пускай приезжает».

В конце июля 2017 года, президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в связи с тем, что, как сообщалось, при его получении бывший грузинский лидер предоставил недостоверные данные, в частности, по вопросу судимости в Грузии. Саакашвили пытался обжаловать это решение в украинском суде, но его ходатайство до сих пор не рассмотрено.