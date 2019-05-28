«Москва — враг Мадрида»: посол Испании вызван в МИД

Заявление и.о. министра иностранных дел Испании по делам ЕС Жосепа Борреля о том, что Москва является врагом Мадрида, спровоцировало международный скандал — из-за этого МИД России во вторник, 28 мая, вызвал испанского посла в Москве Фернандо Вальдеррама Пареха.

В ходе беседы в российском внешнеполитическом ведомстве ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями в отношении России, которые он допустил в интервью изданию El Periodico 23 мая.

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время», — говорится в сообщении МИД РФ.

Фраза в интервью испанского дипломата была сказана в контексте рассуждений о месте Испании в геополитической картине мира.

«Наш старый враг, Россия, снова говорит: «я здесь», и снова представляет угрозу», — сказал Боррель.

В марте нынешнего года Словакия вызвала в МИД российского посла Алексея Федотова, чтобы вручить ему ответную ноту в рамках скандала с газетной статьей замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака о «врагах России», где утверждалось, что

в российских стратегических документах якобы говорится о враждебных отношениях с НАТО и ЕС.

По словам словацкого дипломата, посольство РФ ранее направило ноту в министерство иностранных дел республики. Российское диппредставительство просило пояснить, являются ли высказанные Ондрейчаком мысли личной или официальной позицией. Поскольку редакция газеты на обращение не ответила, посольство разместило письмо на своей странице в фейсбуке. После этого Федотова вызвали в МИД Словакии.

Посол отметил, что между Москвой и Братиславой могут быть отдельные расхождения, в частности, по вопросу Крыма. Однако в целом отношения между двумя государствами остаются партнерскими, передает ФАН.

Однако не все на Западе считают Москву врагом. Так, президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет наладить контакт с Россией и с Китаем. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

«Германия платит России ежемесячно миллиарды долларов за трубопровод, и, как предполагается, мы должны защищать Германию от России. Таким образом, Германия дает [деньги] так называемому врагу... Я не хочу ее [Россию] называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят [ни с кем] ладить», — поделился мнением политик.

Так он выразил свое недовольство тем, что Берлин не хочет увеличивать военные расходы, которые, по мнению Трампа, составляют 1% ВВП. Он отметил, что Германия как страна-участница НАТО обязана довести их до 2% ВВП.

Чуть ранее глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией.

«[Президент России Владимир] Путин не ценит слабость», — подчеркивала она.

По мнению министра,

главной проблемой в отношениях России с западными странами является поиск «образа врага»,

который, как она считает, необходим именно Кремлю.

Ранее бывший премьер-министра Италии, недавно ставший евродепутатом, указывал, что Западу пора начать считать Москву не врагом, а необходимым партнером.

«Россия — это не враг, а необходимый партнер, который является частью Запада», — подчеркивал бывший итальянский лидер.

По словам Берлускони, это не означает, что следует разделять все аспекты российской политики, передает НСН.

«Благодаря нам времена «холодной войны» закончились в 2002 году, коммунизм пал, Россия является дружественной страной, а не глобальным антагонистом», — добавил бывший итальянский премьер.

Американское информационное агентство Bloomberg же писало, что отношения между странами Прибалтики и Польшей процветают из-за общего врага — России. Расцвет отношений небольших прибалтийских государств — Литвы и Польши — отражает новую реальность бывших советских государств, в которой пришло время искать большей верности и преданности для противостояния угрозе со стороны России, говорится в материале.