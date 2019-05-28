В отместку Порошенко? Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Украинский лидер Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему одесскому губернатору и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 <...> изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в указе Зеленского, опубликованном на президентском сайте. Таким образом, он отменил решение своего предшественника Петра Порошенко.

Саакашвили уже успел поблагодарить Владимира Зеленского за возможность вернуться на Украину. «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал он в фейсбуке вскоре после появления указа.

Мстить при этом Саакашвили никому не намерен. «Месть — это вообще не мой стиль... Справедливость — очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы», — сказал политик в эфире телеканала «Наш».

Сам Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться на Украине уже в среду, 29 мая.

Незадолго до отмены решения Порошенко о лишении экс-главы Одесской области гражданства Украины политик назвал поступок бывшего президента «трусливым».

«Лишение меня гражданства Порошенко было трусливым поступком недостойного президента, а его возвращение Владимиром Зеленским будет смелым поступком достойного президента. У меня только одна цель возвращения кроме личных вопросов — поддержать нового, очень талантливого президента и его команду и, конечно, поддержать Украину», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Вернуть гражданство Михаилу Саакашвили просил также мэр Львова Андрей Садовой. Он во вторник, 28 мая, обратился к Зеленскому с просьбой отменить указ Порошенко. В послании в фейсбуке Садовой отметил, что Саакашвили для него является товарищем, «который приехал на Украину в самые тяжелые времена», и приехал он «по приглашению власти».

«Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства», — считает мэр Львова.

Напомним, что в июле 2017 года Петр Порошенко своим указом лишил бывшего одесского губернатора украинского гражданства, которое он получил в 2015 году.

Причиной своего решения экс-президент Украины назвал недостоверные документы. Якобы Михаил Саакашвили при получении украинского гражданства предоставил поддельные бумаги, в том числе и о судимости в Грузии.

В декабре 2017 года Саакашвили задержали в Киеве. Силовики проводили в его квартире обыски, во время которых он вылез на крышу здания, выражая таким образом свой протест. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали его по подозрению в содействии преступной организации. Государственная пограничная служба Украины, в свою очередь, запретила ему въезд на территорию страны до 2021 года.

Ситуацию тогда прокомментировали и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что политический путь Саакашвили был тернистым, передает НСН.

«От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый. Ситуация у него сложная», — отметил представитель Кремля.

Тогда же глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал «шутами» Михаила Саакашвили и экс-президента Украины Петра Порошенко. «Родившийся шутом человек королем никогда не станет, если даже годами будет протирать штаны на королевском троне», — говорится в его посте в инстаграме.

После инаугурации украинского лидера Владимира Зеленского экс-губернатор Одесской области заявил, что намерен вернуться на Украину. Кроме того, в своем видеообращении, которое он разместил на YouTube, Саакашвили сказал, что считает эту страну своим вторым домом.

«По отношению ко мне была нарушена справедливость. Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, — своими родными городами», — сказал он.

Тогда же он выразил уверенность, что его лишили украинского гражданства «искусственно».

Кроме того, Саакашвили обратил внимание на речь, которую произнес Зеленский во время инаугурации. В ней политик призвал всех украинцев возвращаться домой, а также пообещал обеспечить всех украинскими паспортами.

«Он обещал всем гражданство. Мне нужно его восстановить. А для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет от [экс-президента Украины Петра] Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро», — обратил внимание Саакашвили.