Угодить Европе: Лукашенко перепишет конституцию

Конституцию Белоруссии в ближайшее время могут ждать изменения, заявила глава ЦИК страны Лидия Ермошина. Речь идет об уточнении статей, связанных с референдумом и избирательной системой страны.

«В частности, статья 64, где ограничивается право на участие в голосовании лиц, находящихся под стражей до приговора суда»,

— сказала Ермошина, передает TUT.by.

По словам главы ЦИК, эта статья конституции подвергается критике со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она также отметила, что

современным реалиям не соответствуют положения статьи о выдвижении кандидатов трудовыми коллективами. Кроме того, нынешняя версия конституции тормозит переход к избирательной системе по партийным спискам.

В Белоруссии права находящихся под стражей ограничены, в отличие, например, от других стран, в том числе и России. В РФ нет ограничений на участие в выборах в парламент гражданина, если приговор в отношении него еще не вступил в силу.

Что же касается партий, то хотя они в Белоруссии есть, но особенной роли в политической жизни не играют.

Как отмечают белорусские наблюдатели, заявления Ермошиной, очевидно, лежат в русле идей президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее глава государства заявил, что, возможно, придется принимать новую конституцию, и поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке.

Об этом он заявил в недавнем послании парламенту, что конституция Белоруссии может измениться после его ухода с поста: «Мне часто задают вопрос: хотел ли бы я оставить существующую конституцию своему преемнику. Я честно говорил: «Нет, я бы не хотел».

«Мы прошли тот этап, когда нам нужна была сильная [президентская] власть, такая, как у нас есть. Надо не властью делиться, власть неделима, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», — говорил Лукашенко.

Белорусский лидер хочет «перезагрузить» систему, так как чиновники чувствуют, что изменения назрели: «Разносы, которые периодически устраивает Лукашенко, демонстрируют, что с системой что-то не так», — отмечал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Следующие президентские выборы здесь должны пройти в 2020 году. Как отметил Лукашенко, белорусские власти не намерены «устраивать политические игры» вокруг голосования — оно «пройдет в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки». Сам Лукашенко намерен в них участвовать, о чем он заявил еще в марте.

Заявления Ермошиной вполне соответствуют тренду, сформированному в стране, на улучшение отношений с Европой, и эта тенденция намечается на фоне трений в отношениях с Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, поскольку не мог пропустить аналогичное мероприятие в Минске. «Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия», — объяснил белорусский лидер.

При этом он уточнил, что белорусская сторона на праздничных мероприятиях в России была представлена очень широко — как простыми людьми, так и чиновниками, сообщает информационное агентство БелТА.

Последний скандал в российско-белорусских отношениях был связан с загрязненной нефтью, которая попала в магистральный трубопровод «Дружба» — через него осуществляется транзит в Европу. Минск потребовал компенсаций от Москвы.

Следственный комитет России выяснил, что порча нефти произошла из-за попытки скрыть хищение сырья на одном из пунктов приема в Саратовской области. Подозреваемые задержаны.

Белорусские власти также недавно сделали ряд заявлений, что в случае если Минск не будет иметь поддержки от России, он обратится за помощью в МВФ. Ранее Белоруссия обсуждала возможность привлечения кредита МВФ в размере $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет, однако стороны разошлись во взглядах на скорость реформ в этом государстве. МВФ настаивал на повышении тарифов ЖКХ (иначе погашать кредит будет нечем) и на реформировании госсектора, наращивании приватизации.