Убрать Зеленского: Порошенко заплатит радикалам

Лидер Радикальной партии в Верховной раде Олег Ляшко договорился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, что тот будет финансово помогать партии в обмен на «троллинг» украинского лидера Владимира Зеленского до проведения парламентских выборов. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в партии.

«Как рассказал собеседник издания, ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко. Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов [в Верховную раду Украины]», — пишет украинское СМИ.

Противостояние Олега Ляшко и Владимира Зеленского стало заметно еще во время инаугурации нового президента 20 мая. Тогда Зеленский во время своей торжественной речи, обращаясь к жителям Донбасса, начал говорить по-русски. В ответ на это Ляшко перебил главу государства и потребовал, чтобы он перешел обратно на украинский. В итоге у них завязался спор.

«Спасибо большое, пан Ляшко, что вы продолжаете делить людей. Украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — ответил ему новоизбранный украинский президент.

Тогда же, в понедельник, 20 мая, Зеленский сразу после вступления в должность взялся за исполнение своих обязанностей и объявил о роспуске Верховной рады.

Позже свое решение украинский лидер объяснил низким уровнем доверия жителей страны к депутатам, передает РИА «Новости». Он сказал, что Раде доверяет лишь 4% украинцев. «Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — считает президент Украины.

Кроме того, в Верховной раде отсутствует правящая коалиция, то есть в парламенте нет той политической силы, на которую мог бы опереться глава государства. Это также повлияло на решение о прекращении полномочий депутатов.

Реакция на роспуск Рады последовала незамедлительно. Спикер парламента Андрей Парубий назвал решение президента «антиконституционным». В то же время глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил о намерении подать иск в конституционный суд в связи с этим решением президента.

22 мая Ляшко обвинил Зеленского в авантюризме и нарушении основного закона Украины, о чем написал в фейсбуке.

«Зеленский делает, как [экс-президент Виктор] Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС [конституционного суда] изменил конституцию»,

— сравнил Ляшко. В связи с этим он объявил о сборе подписей, чтобы КС признал незаконным указ украинского лидера о роспуске парламента.

Кроме того, по заявлению депутата, Зеленский намерен «захватить власть в стране».

В среду, 22 мая, президент Украины внес на рассмотрение в парламент закон об изменениях в выборном законодательстве страны. Он предлагал снизить проходной барьер для партий с 5% до 3% и при этом отменить мажоритарную систему. Однако Рада отказалась рассматривать предложенный документ, так как за него проголосовали лишь 92 депутата из необходимых 226, передает РИА «Новости».

Согласно закону, Украина бы перешла на систему выборов только по партийным спискам. Сейчас же парламентские выборы в стране проходят по пропорционально-мажоритарной системе, где 225 человек выбираются по спискам партий, а 225 — по мажоритарным округам.

Тогда в ответ на решение Рады советник главы государства по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что «мажоритарка» им не поможет». «Партия «Слуга народа» покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах», — выразил свое мнение Богдан.

Ляшко, в свою очередь, в связи с предлагаемым законопроектом президента 22 мая назвал Зеленского «узурпатором», который уничтожает конституцию.

«Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие. Выборы в Верховную раду по старому коррумпированному закону — это чистой воды авантюра, которая преследует не изменение правящего класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват», — цитирует главу Радикальной партии издание «Гордон».

Депутат добавил, что его партия «переходит в оппозицию».

Кроме того, в эфире телеканала «112. Украина» он заявил, что снижение барьера является «политической взяткой мажоритарщикам». «Нужно не барьеры снижать, а сменить избирательную систему. В чем авантюра Зеленского? В попытках захватить власть. Он отправил парламент на досрочные выборы, не изменив избирательную систему», — отметил он.