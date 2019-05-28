Дружба против России: что конгрессмен США предложил Кипру

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгель предложил президенту Кипра Никосу Анастасиадису объединиться против России. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные СМИ.

«Учитывая злобные махинации России, мы ищем друзей, которые разделяют те же коренные ценности, что и мы — демократию, например», — заявил конгрессмен.

По словам Энгеля, Кипр обладает «восхитительными» энергетическими правами, что может стать отправной точкой в развитии кипрско-американских отношений. Разговаривая с журналистами, конгрессмен от Демократической партии также заявил, что «мистер Путин в России не может и не должен контролировать ситуацию».

Кроме того, конгрессмен коснулся ряда важных вопросов по поводу политики США в регионе Эгейского моря. По словам Энгеля, США могут снять эмбарго на поставки оружия на Кипр, введенное в 1987 году. Продажу оружия Вашингтон решил ограничить, чтобы поспособствовать объединению разделенного острова между Турецкой республикой Северного Кипра и греческой Республикой Кипр. Однако после этого киприоты начали закупать вооружения в странах Европы и России.

Конгрессмен Энгель подчеркнул, что обсуждал с кипрским президентом Анастасиадисом сближение между Кипром и США.

«Мы оба согласны с тем, что все идет положительно, и что сейчас у нас есть возможность беспрецедентно сблизить отношения между нашими двумя странами. И я хочу сделать, что смогу. Я всегда был сторонником Кипра. Я всегда был в комитете по иностранным делам, и теперь как его председатель я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы продолжать укреплять отношения между Кипром и США», — подчеркнул американский законодатель.

Соединенные Штаты с недавнего времени начали публично заявлять о своих планах по укреплению сотрудничества с Кипром и Грецией. В частности, в конгресс внесли законопроект «О сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье». Согласно этому биллю,

стратегия США в регионе меняется — поскольку там были открыты крупные газовые месторождения, а отношения Турции с США и прочими ключевыми партнерами Вашингтона в восточном Средиземноморье ухудшились.

В середине весны президент Кипра Анастасиадис встретился с одним из автором этого законопроекта — сенатором Бобом Менендесом. Глава республики поблагодарил сенатора за важный вклад в усилия по решению кипрской проблемы, а также за инициативу отменить эмбарго на поставку оружия Никосии. В отношениях двух стран «произошел решительный поворот», отметил он.

Стоит отметить, что сенатор Менендес, представляя свой «кипрский» билль о снятии оружейного эмбарго, заявил о сближении Кипра с Россией, что является «нежелательным». В декабре 2018 года МИД РФ предостерег от «антироссийских планов» наращивания военной мощи США на Кипре, чтобы противостоять росту «московского» влияния в регионе.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил, что позиция МИД РФ не отражает реальность. Он обратился к главе МИДа Сергею Лаврову, подчеркнув, что более тесные связи Никосии с Вашингтоном не должны трактоваться как «наносящие ущерб» отношениям Кипра с любой другой страной мира.

Недавно в Восточном Средиземноморье обнаружили крупные запасы природного газа. Запасы составляют 122 трлн куб. футов газа, то есть порядка 3,45 трлн. куб.м, заявили в Геологической службе США. Более 25% газа лежит на шельфах Кипра, Израиля и Египта. Турция выразила протест по поводу разведочного бурения, но процесс продолжается — и одновременно с этим идут переговоры относительно способов доставки газа на рынки Западной Европы.

«Я лично убежден, что углеводороды в Восточном Средиземноморье могут стать тем, чем стали уголь и сталь для европейского сообщества», — заявил глава кипрского МИДа Никос Христодулидис.

При этом в регионе тесно переплетаются интересы как России, так Евросоюза и США. В 2015 году президент Кипра Никос Анастасиадис заявлял даже, что на острове может появиться российская военная база — в 50 км от британской базы ВВС, передает НСН. При этом Кипр — член Европейского союза с 2004 года.