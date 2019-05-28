Последний друг: что Трамп ищет в Японии

Финал трехдневного визита Дональда Трампа в Японию ознаменовался посещением американским президентом и его супругой Меланьей японского вертолетоносца JS Kaga постройки 2015 года. Этот символический жест, как отмечают международные СМИ, должен продемонстрировать поддержку Белого дома амбиций японского премьера Синдзо Абэ в военной сфере.

Известно, что премьер хочет увеличить возможности японских сил самообороны, дав им возможность принимать участие в международных операциях за рубежом. Соответствующие изменения должны быть внесены в конституцию Японии. Однако пока Абэ этого не добился — ему необходимо иметь две трети голосов в парламенте в поддержку поправок, а после утвердить их на референдуме.

Сам Абэ заявил, что совместное посещение японского корабля демонстрирует «крепкие связи американо-японского альянса людям Японии и всего мира».

Американская сторона видит в альянсе немало практических сторон. 27 мая Трамп заявил, что Токио хочет купить 105 истребителей F-35.

США — главный военный союзник Японии, на территории этой страны с послевоенных времен находится американская военная база. Стоит отметить, что именно американское военное присутствие здесь помешало Москве и Токио заключить мирный договор.

«Япония — один из немногих американских союзников, которые еще находятся на дружеской ноге США в отличие от Европы, где Трамп смог распугать уже всех, кроме самых правых»,

— говорит «Газете.Ru» глава вашингтонской аналитической группы Global Security Org. Джон Пайк.

Известно, что лидеры США и Японии испытывают симпатию друг к другу, они встречались неоднократно, а сам Абэ даже ранее заявлял, что хотел бы выдвинуть американского президента на Нобелевскую премию мира за налаживание диалога с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В Токио опасаются ядерной программы Пхеньяна, видя США своим естественным защитником. В Японии также надеются на помощь Вашингтона в установлении контактов с северокорейского руководством.

Во время совместной пресс-конференции с Трампом японский премьер заявил, что хотел бы обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос японских граждан, которые, как считают в Токио, были похищены КНДР в 1970/80-е годы. «Без каких-либо условий я буду встречаться с председателем [Ким Чен Ыном], и я хотел бы провести откровенную дискуссию», — сказал Абэ, отметив, что США поддерживает его в этих усилиях.

В свою очередь, Вашингтон видит в Токио партнера в сдерживании региональных амбиций Китая.

Визит проходит на фоне достаточно жесткого противостояния Пекина и Вашингтона в экономической сфере. Говоря о сложности американо-китайских отношений, Абэ проявлял заметную дипломатичность, отмечая, что надеется на «диалог с целью найти конструктивное решение проблем».

Сам Абэ также может предложить Трампу «конструктивное решение проблем» в переговорах с другим региональным противником США — Ираном.

Премьер сообщил Трампу, что собирается в ближайшее время посетить Иран и, как констатирует японское издание Yomiuri со ссылкой на источники, визит может сыграть определенную посредническую роль в диалоге между Вашингтоном и Тегераном. Во время встречи с Абэ американский президент заявил, что готов вести диалог с Ираном в обмен на полный отказ этой страны от ядерной программы: «Я уверен, что Иран хочет совершить сделку, и я думаю, что это умно с их стороны», — сказал президент США.

Возможность сыграть посредническую роль в диалоге между США и Ираном отвечает амбициям Абэ, который стремится усилить международную роль Японии.

Как отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» политолог Юити Хосоя, консультант премьера Японии по вопросам международной безопасности, «одна из самых амбициозных целей Абэ — вернуть Японию на международную арену».

Вскоре у Абэ может появится возможность сыграть роль и в оживлении российско-американского диалога. В июне в Японии состоится саммит «большой двадцатки», где нельзя исключать встречи Трампа и российского президента Владимира Путина.

С последним Абэ также находится в достаточно дружеских отношениях и ведет интенсивные переговоры о заключении мирного договора.

Визит Трампа носит ответный характер — в апреле японский лидер приезжал в Вашингтон. А президент США стал первым иностранным руководителем, который встретился с новым японским императором Нарухито.

Американская пресса констатирует, что визит в Японию для Трампа несет в большей степени церемониальное значение, чем реальное содержание. Как отмечает агенство Associated Press, больших торговых сделок визит не принесет, так как японский премьер не хочет идти на них перед намеченными на июнь этого года парламентскими выборами.

В отношениях между союзниками не все гладко, так как Трамп ранее заявлял, что может обложить пошлинами продукцию японского автопрома, которая поставляется в США. Правда, впоследствии он заявил, что откладывает это решение.

При этом Абэ не преминул отметить вклад Японии в экономику США — Токио за последние два года вложил в американскую экономику более $2,2 млрд. Желая польстить американскому гостю, он отметил, что японские инвестиции существенно активизировались именно после прихода к власти Трампа.