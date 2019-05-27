Берлускони возвращается: друг Путина избран в Европарламент

Сильвио Берлускони избран в Европарламент. Le Repubblica пишет, что он смог заручиться поддержкой 557 тыс. избирателей, что сделало его самым популярным кандидатом от партии «Вперед, Италия».

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони станет депутатом Европарламента, что означает начало новой политической жизни для 82-летнего политика. Берлускони известен своим эксцентричным поведением, однако стоит на более умеренных политических позициях, в отличии от итальянских евроскептиков.

Итальянский экс-премьер заявил, что, несмотря на сообщения о его госпитализации из-за боли в почках, он в хорошей форме, передает Reuters. Более того, он уже намерен вернуться к участию в политических мероприятиях.

В ноябре 2017 года Берлускони пытался вернуться в итальянскую политику — через суд.

Его приговорили к четырем годам заключения, затем этот срок уменьшили до одного года. Однако в связи с преклонным возрастом политику заменили тюремный срок общественными работами в одном из домов престарелых. Берлускони в своей жалобе в ЕСПЧ заявлял, что, рассматривая его дело, судебные органы Италии нарушили его права, а запрет на возможность баллотироваться на выборные должности он и вовсе считал излишним.

Несмотря на достаточно преклонный возраст Берлускони, его сторонники уверяют, что он находится в хорошей форме. В 2011 году, когда скандалы с его участием достигли апогея, его популярность находилась на весьма низком уровне, однако сейчас политические комментаторы предрекают успех на будущих выборах основанной им правоцентристской партии «Вперед, Италия».

До своего ухода с поста премьера Берлускони был одной из ярких звезд политического небосклона Италии. При этом его стиль, гротескную манеру общения, развязность и грубость часто сравнивают с политическим стилем Дональда Трампа.

Берлускони также активно приятельствовал с российским президентом Владимиром Путиным, который отвечал ему взаимностью. Политики даже общались на «ты». Экс-премьер присылал Путину на юбилей постельный набор, на который дизайнер нанес изображение Путина и Берлускони, пожимающих друг другу руки.

Итальянский политик также стал самым высокопоставленным из бывших лидеров государств, посетивших Крым после того, как он вошел в состав России.

Как отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, истории, произошедшие с Берлускони, могли бы «поставить крест на карьере любого европейского политика», однако экс-премьер — особый случай: «Он по-прежнему пользуется авторитетом у значительной части населения», — говорит эксперт.

В этой связи Берлускони, как ни странно, может быть более приемлемой фигурой для Брюсселя. Несмотря на свои манеры и внешний популизм, итальянский премьер — опытный политический «аппаратчик», который может играть по правилам Брюсселя. По мнению финансового аналитика Валентина ван Ньювенхузена, мнение которого приводил телеканал CNBC, на фоне более радикальных популистов Берлускони выглядит как «сила стабильности».

Вместе с тем Италия стала одной из стран, в которых на выборах в Европарламент победу одержали евроскептики. Так, первое место в этом государстве заняла партия националистов «Лига», возглавляемая замглавы правительства Маттео Сальвини – они набрали около 30% голосов избирателей. При этом следует отдельно отметить, что этот результат выше предыдущих выборов в 2014 году в пять раз.

На втором месте — социал-демократы, а третье место получили партнеры «Лиги» по коалиции — леворадикальное движение «Пять звезд».

При этом партия Сальвини имеет большое значение для националистов в Европе, которые по итогам голосования на прошлой неделе существенно усилили свое представительства в Европарламенте. Именно партия «Лига» — единственная в Европе, открыто придерживающаяся праворадикальных взглядов, которая находится во главе правительства в европейских странах на данный момент.