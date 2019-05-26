«Штампуют»: за что Украина угрожает России санкциями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что для украинских санкций «повода не нужно». Так она прокомментировала РБК угрозу посла Украины в Германии Андрея Мельника, который заявил о возможном введении против России санкций.

«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке», — заявила Захарова.

Накануне Мельник сообщил, что Украина будет добиваться введения антироссийских санкций в случае, если Россия откажется выполнять решение Международного трибунала по морскому праву ООН (ITLOS), передает агентство «Укринформ» со ссылкой на посла Украины в ФРГ.

«Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков и возвращении конфискованных кораблей], то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — цитирует Андрея Мельника издание. Санкции могут получить такое название по местоположению Международного трибунала — в Гамбурге.

Представитель Украины отметил, что постановление организации – «дипломатическая победа и мощный дополнительный международно-правовой козырь». Он, по мнению украинского посла, поможет добиться скорейшего освобождения украинских военнослужащих, которые были задержаны в ноябре прошлого года по обвинению в нарушении госграницы России.

Тем временем некоторые политики уверены, что Германия не станет вводить требуемые Мельником санкции. Так, член Совета Федерации Сергей Цеков выразил такое мнение в комментарии РИА «Новости».

«Германия — страна, которая страдает от [антироссийских] санкций, может быть, даже больше, чем сама Россия. И введение дополнительных ограничений якобы против России — на самом деле послужит против Германии», — заявил Цеков.

Он выразил сомнение в том, что немецкие власти введут ограничительные меры еще потому, что это личное предложение украинского посла, а не заявление руководства страны.

При этом он отметил, что если германия и предпримет меры, то они будут носить условный характер. Сенатор также напомнил, что Берлин уже «работает над отменой санкций как таковых», допуская возможность снятия ограничений «в ближайшие годы».

Напомним, что по итогам слушаний, проведенных международным трибуналом в субботу, 25 мая, было решено, что Россия обязана отпустить задержанных украинских моряков, а также вернуть Украине конфискованные корабли.

Речь идет о возникшем в ноябре 2018 года конфликте между Россией и Украиной, когда 25 ноября в направлении Мариуполя вышли три судна Военно-морских сил Украины.

Через Керченский пролив они без предупреждения проникли в территориальные воды России. Совершая опасные маневры, суда продолжили движение и не обращали внимание на требование пограничников ФСБ России остановиться.

В итоге с применением оружия были задержаны 24 украинских моряка, которые в настоящее время арестованы. Они находятся в московском СИЗО по обвинению в нарушении госграницы.

25 мая МИД Германии призвал Россию выполнить это решение Международного трибунала.

«Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли», — заявили РИА «Новости» во внешнеполитическом ведомстве. По заявлению дипломатов, «это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию».

Отметим, что российская сторона не участвовала в слушаниях, проводимых ITLOS. Однако об этом представители организации были предупреждены заранее. Так, 6 мая в Министерстве иностранных дел России заявили, что считают, что у трибунала нет юрисдикции, необходимой для рассмотрения обращения Украины по «керченскому инциденту».

«Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа», — считают в ведомстве.

Тогда же российские дипломаты сообщили о том, что готовы «к контактам в двустороннем формате» с украинской стороной для решения этого конфликта. В дипведомстве посоветовали Украине «проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами».

Тем не менее, по заявлению представителей ITLOS, трибунал не видит необходимости «требовать от Российской Федерации прекратить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских моряков и воздержаться от возбуждения новых уголовных дел».

Отметим, что решение Гамбургского суда, которое посол Украины Андрей Мельник назвал «дипломатической победой», Россия должна выполнить до 25 июня 2019 года.