От Бандеры до Сикорского: Зеленский собирает гениев на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил в своем твиттере президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее пообещал сделать из страны «базу для гениев». Об этом сообщает НСН.

«Есть три «но»: гениев пока не видно; «покорение мира» Украиной — это как полет на Марс; пока Украина это скорее база для шествующих с факелами любителей Бандеры», — заявил российский сенатор. Пушков также заявил, что идея Зеленского «похвальна».

Украинский президент Владимир Зеленский в честь 130-летия со дня рождения великого русского авиаконструктора Игоря Сикорского, родившегося в Киеве, заявил, что сделает все возможное для того, чтобы талантливые украинцы могли реализовывать свой потенциал на родине.

«Ровно 130 лет назад в Киеве родился «отец вертолетов» — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами», – написал в своем фейсбуке украинский лидер.

Член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя слова Зеленского, заявил, что ему сначала стоит создать на Украине комфортные условия для жизни — чтобы ни один украинский гражданин не дискриминировался по политическим, национальным, религиозным и прочим признакам, передает ФАН.

«Остапа понесло. Зеленский пытается цитировать главного героя из «12 стульев». Пусть хотя бы сделает так, чтобы люди на Украине чувствовали себя полноправными гражданами этой страны. Они не должны бояться. Им нужно знать, что в стране у них есть перспективы, что она для них родная, что она относится к ним, как к своим родным детям. Ничего этого на Украине сегодня нет. Пусть для начала сделает это», — заявил российский сенатор от Крыма.

Стоит отметить, что украинские политики регулярно пытаются приписать заслуги Сикорского «на украинский счет». Бывший президент Петр Порошенко называл авиаконструктора «выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации», а премьер-министр Владимир Гройсман причислял к изобретениям украинцев «первые модели Сикорского».

Родившийся в 1889 году в Российской Империи авиаконструктор Игорь Сикорский был киевлянином, но украинцем себя никогда не считал.

До революции около половины жителей более чем полумиллионного Киева составляли великороссы. Будущий великий русский самолето- и вертолетостроитель Сикорский учился в Морском инженерном императора Николая I училище и Киевском политехническом институте императора Александра II. Свои первые простейшие модели вертолетов он построил уже в возрасте 22 лет в Киеве. С 1912 по 1917 год Сикорский работал главным конструктором в отделе Русско-Балтийского вагонного завода в Санкт-Петербурге.

К началу Первой Мировой войны он создал первый в мире четырехмоторный самолет-биплан «Русский витязь». Вскоре, на основе «Витязя», Сикорский сконструировал бомбардировщик «Илья Муромец» – уникальную для начала века машину, которую русские войска использовали на фронтах Великой войны.

Игорь Сикорский не принял Октябрьскую революцию и власть большевиков, эмигрировав во Францию, а после – в США. Там он

основал авиационную фирму Sikorsky Aero Engineering Corporation, в деятельности которой даже принял участие русский композитор Сергей Рахманинов, спасший предприятие от разорения.

Когда дела пошли туго, он выслал Сикорскому чек на $5 тыс., что по тем временам было суммой в десятки раз более значимой.

До 1939 года Сикорский построил порядка 15 моделей самолетов. В 1939 году он построил экспериментальный вертолет Vought-Sikorsky 300. На вертолетах Сикорского были совершены перелеты через Тихий океан и Атлантику.

Сикорский в эмиграции входил в Государево Совещание, организованное самопровозглашенным императором Кириллом Владимировичем, а также состоял в Русском национальном союзе в Америке.

В середине мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев, проживающих за границей, возвращаться на родину.

«Сегодня обращаюсь ко всем украинцам в мире — нас 65 млн. Да, не удивляйтесь, нас 65 млн, тех, для кого родина — украинская земля, в Европе и Азии, в Австралии и Америке. Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны. Я с радостью дам всем украинское гражданство», — заявил он сразу же после инаугурации.

Зеленский также заявил, что украинцы «должны ехать на Украину не в гости, а домой», и привозить «опыт и ментальные ценности».