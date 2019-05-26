«Остапа несло»: Зеленский признал Украину базой для гениев

Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение сделать свою страну «базой для гениев — для дальнейшего покорения мира», такими мыслями он поделился по посте, посвященном 130-летию одного из величайших изобретателей в истории авиастроения Игоря Сикорского.

«О юбилее, который отмечается везде, где создают и поднимают в небо вертолеты, нельзя забывать. Ровно 130 лет назад в Киеве родился «вертолетный отец» — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевском политехническом институте, который носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами», — подчеркнул украинский глава государства.

Политик пообещал делать все для развития талантов на Украине, передает НСН.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного Украинский путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — резюмировал Зеленский.

Украине стоило бы сначала создать комфортные условия для жизни, чтобы никто из граждан не чувствовал себя ущемленным по каким-либо признакам – заявил представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.

«Остапа понесло. Зеленский пытается цитировать главного героя из «12 стульев». Пусть хотя бы сделает так, чтобы люди на Украине чувствовали себя полноправными гражданами этой страны.

Они не должны бояться. Им нужно знать, что в стране у них есть перспективы, что она для них родная, что она относится к ним, как к своим родным детям. Ничего этого на Украине сегодня нет. Пусть для начала сделает это», — цитирует ФАН сенатора.

В марте нынешнего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на форуме в Киеве заявил, что демографический кризис на Украине угрожает национальной безопасности страны и может привести к исчезновению украинской нации.

«Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — указал он.

Силовик привел статистические данные, согласно которым в прошлом году на Украине родились 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни — 587 тысяч человек. При этом рождаемость упала на 7% по сравнению с 2017 годом, а количество абортов, по официальным данным, достигает отметки 100 тысяч в год.

«За год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек, и эта черная тенденция ежегодно только ухудшается», — констатировал правоохранитель.

Он добавил, что ежегодно с Украины на заработки за границу уезжают около 9 млн человек, при этом 3,2 млн постоянно работают за рубежом, и большинство этих украинцев не собираются возвращаться на родину.

«Украина уже занимает 29 место в мире по показателю старения населения и одно из первых по сокращению трудоспособного населения. И ситуация только ухудшится», — подвел итог глава украинского военного ведомства.

Неделей ранее

в Киеве обвинили Запад в получении выгоды от событий, происходящих на Украине.

Один из кандидатов в президенты страны, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Евросоюз выигрывает от ухудшения ситуации в его стране.

Между тем министр иностранных дел Павел Климкин тогда указывал, что факт выезда граждан Украины на заработки за рубеж не является катастрофой, но может быть охарактеризован как «мегавызов» для Киева.

«Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины. И эти люди тоже являются частью Украины», — пояснял дипломат.

Он отмечал, что «последовательно выступает» за предоставление возможности таким людям иметь двойное гражданство.

«Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру», — пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Стоит добавить, что Киев в последнее время рассматривает как катастрофу увеличившийся отток трудоспособного населения в Европу и другие развитые страны. Так, в июне 2017 года — после введения упрощенных правил пересечения границы Шенгенской зоны для украинцев — в Польше рассказывали о приезде большого числа граждан Украины.

«Украинцы не стали ездить в Европу на отдых гораздо больше, чем до введения безвизового режима. Многие отправляются на сезонную работу в Европу. Половина западной Украины три месяца работает в Польше или Венгрии, потом возвращаются на три месяца домой. Затем все повторяется снова. Посмотрите на маршруты того же Ryanair, который из Киева летает в такие польские города, как Быдгощ или Познань. Это отнюдь не туристические направления», — рассказывал «Газета.Ru» директор крупного польского кадрового агентства.