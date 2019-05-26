По гамбургскому счету: Киев ударит по Москве новыми санкциями

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник счел дополнительным козырем Киева решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, задержанные за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, и дать им возможность вернуться домой.

«Украина одержала убедительную дипломатическую победу и получила мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков», — считает дипломат, который является юристом-международником.

Он назвал решение суда ООН «без преувеличения историческим». Украинский посол также призвал правительство Германии, лично главу МИД ФРГ Хайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта трибунала.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — «гамбургских» — санкций в отношении России», пригрозил Мельник.

Накануне Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить моряков ВМС Украины и корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом заявил глава трибунала Пак Чжин Хен.

Вместе с тем в решении отмечается, что трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел, передает НСН.

В ответ на это в МИД РФ подчеркнули, что российская сторона продолжит отстаивать свою позицию. В частности,

российское внешнеполитическое ведомство считает, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе.

«Возможность задействования данной конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена», — отметили в Москве.

Также в министерстве добавили, что Россия призывает украинскую сторону действовать в дальнейшем в соответствии с российским законодательством, касающимся судоходства в Керченском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это решение трибунала может стать шансом для российской и украинской стороны. По его мнению, возможность разблокирования переговоров между Киевом и Москвой действительно существует.

«Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что ему интересно, как будет дальше себя вести российская сторона после решения Международного трибунала.

США также призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли. «Россия должна немедленно освободить моряков, вернуть украинские суда и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявили в американском посольстве в Киеве.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал решение трибунала нелегитимным, передает ФАН. По его словам, российской стороне необходимо продолжать отстаивать свою позицию.

«Решение Международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, не может считаться легитимным,

поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается», — подчеркнул сенатор.

Со своей стороны, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов уже заявил, что Гамбург не имеет права требовать освобождения моряков.

«Это нелогичное решение, которое не подлежит исполнению. Обращаю внимание на то обстоятельство, что оно не было единогласным, ряд судей высказали свое особое мнение», — отметил чиновник, добавив, что реакция России происходила в рамках закона.

По его словам, так как «на военные корабли не распространяется юрисдикция данного трибунала, и конвенция о морском праве здесь также неактуальна», исполнять это решение не обязательно.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ. В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко, который послал солдат на убой ради собственных политических рейтингов.