Адам Шифф, как известно, стал в прошлом году жертвой пранкеров Вована и Лексуса. Конгрессмен-демократ запросил у них компромат на Трампа. Республиканцы в ответ назвали его некомпетентным и потребовали отставки с поста руководителя комитета.
«Если дело доходит до того, что их просят сделать что-то незаконное или угрожающее людям, работающим в МПК, они должны высказаться, — глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, — и при необходимости последовать примеру секретаря Маттиса».
Кроме того, глава комитета по разведке Палаты представителей, член демократического большинства в нижней палате Конгресса США Адам Шифф предсказал, что и Коутс, и Хаспел будут защищать целостность своих ведомств от любого вмешательства со стороны Белого дома или сдадут свои посты, как бывший министр обороны Джим Маттис.
Джон Сайфер, бывший сотрудник ЦРУ, предупредил в интервью New York Times, что если Джина Хаспел поделится (с Трампом) личными данными информаторов ЦРУ за пределами агентства, то утечка информации приведет к утрате доверия к ней со стороны ЦРУ.
По информации источников New York Times, директор ЦРУ Джина Хаспел старалась поддерживать хорошие отношения как с Трампом, так и с генпрокурором Барром. Но расследование Барра, касающееся истоков «российского дела», проверит ее способность оставаться в добром расположении своих начальников, а также рядовых и подчиненных, которые, как полагает газета, якобы выступают против расследования о злоупотреблениях спецслужб против Трампа и его предвыборного штаба в 2016 году.
В этом году, после того как координирующий работу американских спецслужбю директор нацразведки США Дэниел Коутс и директор ЦРУ Джина Хаспел дали оценку угрозе со стороны Ирана и Северной Кореи, противоречащей заявлениям Трампа, он резко раскритиковал их в твиттере, напоминает New York Times.
«Трамп — президент, который уничтожит все, что угодно (имеется в виду репутация американских спецслужб. — «Газета.Ru»), если посчитает, что это отвечает его интересам», - сказал конгресссмен Адам Шифф, демократ из Калифорнии и председатель комитета по разведке Палаты представителей США. «И теперь у него есть подручный в лице генпрокурора, который поможет ему сделать именно это», — отметил он.
Для демократов же делегированные Трампом генпрокурору Барру полномочия послужили знаком того, что президент США нашел новый и потенциально эффективный инструмент в своей войне против своих врагов в американских спецслужбах, констатирует New York Times.
Последние действия Трампа — это резкая эскалация его многолетнего нападения на разведывательное сообщество, уверена New York Times.
Трамп делегировал соответствующие полномочия генпрокурору Барру через несколько часов после того, как заявил, что несколько должностных лиц, осуществлявших надзор за расследованием «российского дела», совершили государственную измену, что является преступлением, караемым смертной казнью.
Газета New York Times в материале, который выйдет в воскресенье отмечает, что ранее на этой неделе Трамп предпринял крайне необычный шаг, предоставив генпрокурору Уильяму Барру полномочия рассекречивать наиболее тщательно охраняемые тайны ЦРУ и 15 других разведывательных служб страны. Барр просил предоставить ему полномочия для содействия проверке участия спецслужб на ранних этапах зарождения «российского дела». Трамп полагает, что именно в этот период американские спецслужбы устроили за ним и его предвыборным штабом незаконную слежку.
«Теперь, считают русские, когда следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США имеет возможность для улучшения отношений с Россией», — рассуждает исследователь американского центра Foreign Policy Council.
Кроме того, Москва якобы предлагает Вашингтону возобновить переговоры относительно режима контроля над вооружением и продлить действие соглашения по СНВ, говорит исследователь американского центра Foreign Policy Council Бланк.
В субботу Стивен Бланк, исследователь американского центра Foreign Policy Council, заявил в интервью украинской службе «Радио Свобода», что Россия стремится убедить Вашингтон дать ей свободу действий в Украине, а в ответ Москва якобы не будет мешать США в свержении режима Николаса Мадуро в Венесуэле.
Кроме того, сам Телиженко подтвердил Washington Post свою встречу с Джулиани, заявив: «Мы говорили об американо-украинских отношениях и политике в Вашингтоне и Украине». Издание отмечает, что встреча связана с намерением Трампа доказать, что демократы работали с официальным Киевом во время выборов 2016 года против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.
Вместе с тем Джулиани уклончиво ответил на вопрос о том, какие вопросы он обсуждал с Телиженко. «Когда мне будет что сказать, я это скажу», - подчеркнул адвокат Трампа.
Руди Джулиани недавно встретился в Нью-Йорке с бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, который ранее заявлял о вмешательстве Украины в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон. «Телиженко был в Вашингтоне, он приехал в Нью-Йорк, и мы провели большую часть дня вместе», - сказал Джулиани Washington Post.
Washington Post в субботу сообщила, что адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани провел длительную встречу с бывшим украинским дипломатом, пытаясь, как отмечает газета, добыть компромат на демократов перед президенскими выборами 2020 года. Как известно, сын лидера предвыборной гонки среди демократов Джо Байдена, возможно, замешан в скандале на Украине.