Как втягивают Зеленского в разборки Трампа с ЦРУ и ФБР

По информации источников New York Times, директор ЦРУ Джина Хаспел старалась поддерживать хорошие отношения как с Трампом, так и с генпрокурором Барром. Но расследование Барра, касающееся истоков «российского дела», проверит ее способность оставаться в добром расположении своих начальников, а также рядовых и подчиненных, которые, как полагает газета, якобы выступают против расследования о злоупотреблениях спецслужб против Трампа и его предвыборного штаба в 2016 году.