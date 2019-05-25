«Российское дело» довело до обморока

Главный расследователь Трампа в конгрессе США упал в обморок

Один из лидеров Демократической партии США Джерри Надлер, который активно выступил за продолжение расследования в отношении Дональда Трампа по «российскому делу», упал в обморок во время публичного мероприятия в Нью-Йорке. Одновременно президент США предоставил генпрокурору Уильяму Барру все необходимые полномочия для того, чтобы рассекречивать информацию касательно противозаконной деятельности ФБР и ЦРУ в начале расследования приписывавшегося России взаимодействия с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.
Трансляция
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05:58

Как отмечается, некоторые демократы и экс-сотрудники разведуправления обеспокоены, что Барр выберет службу разведки для создания недостоверной картины об истоках «российского дела». В заявлении Коутса выражается уверенность в том, что генпрокурор будет работать в соответствии со стандартами и защитит конфиденциальную информацию, публикация которой может поставить под угрозу небезопасность страны.

05:31

Отмечается, что президент страны Дональд Трамп назвал свою президентскую кампанию жертвой «шпионажа» и наделил генпрокурора страны Уильяма Барра полномочиями рассекретить конфиденциальные данные, собранные по «российскому делу».

05:06

Также директор нацразведки Соединенных Штатов Дэн Коутс заявил, что ведомство предоставит минюсту страны всю необходимую информацию по поводу «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, передает The Associated Press.

04:36

Уточняется, что такое заявление глава государства сделал после того, как наделил генпрокурора страны Уильяма Барра полномочиями по рассмотрению и разглашению конфиденциальных данных. Трамп призвал сотрудничать с расследованием Барра и заявил, что генпрокурор «является ответственным» за расследование. «Посмотрим, что он найдет», — сказал Трамп.

04:00

По словам Трампа, это расследование было «попыткой переворота». Он заметил, что речь может идти о «миллионах страниц», и сказал, что хочет рассекретить документы ФБР и ЦРУ, в том числе и те, которые могут касаться зарубежных контактов.

03:30

Тем временем американский президент Дональд Трамп пообещал рассекретить документы, положившие начало расследованию «российского вмешательства» в его предвыборную кампанию.

02:40

Кроме всего прочего, Трамп сопроводил ролик подписью «Запинки Пелоси во время пресс-конференций» (оно полностью напечатано прописными буквами). Некоторые пользователи в ответах к этому твиту прикрепили похожие ролики с самим Трампом, на которых собраны смешные моменты из выступлений президента.

02:21

Накануне Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видеоролик, на котором собраны моменты с запинки председателя демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Все они были представлены в замедленном виде, в результате чего создавалось впечатление, что Пелоси не трезва.

02:00

Уточняется, что данная инициатива направлена на создание определенного механизма надзора, цель которого — поддержать дипломатию между двумя странами, а также достичь денуклеаризацию Корейского полуострова. «Конгресс ожидает от любого [заключаемого между США и КНДР] соглашения реализации, мониторинга и проверки денуклеаризации Северной Кореи», — добавил Менендес.

01:41

Тем же временем в конгрессе представили законопроект, согласно которому американский лидер Дональд Трамп будет обязан отчитываться о переговорах с КНДР. Как отмечается, законопроект предложили сенатор Роберт Менендес от Демократической партии, Кори Гарднер от Республиканской партии и демократ-конгрессмен Элиот Энгел.

01:25

Как отмечается, в ходе пресс-конференции Надлер выглядел слабым и находящимся на грани обморока. Уточняется, что на настоящий момент с Надлером все хорошо. В своем твиттере он написал, что в помещении было очень душно. «Чувствую себя намного лучше. Спасибо за вашу заботу», — написал Надлер.

01:16

Один из лидеров Демократической партии США Джерри Надлер, который активно выступил за продолжение расследования в отношении американского лидера Дональда Трампа по «российскому делу», упал в обморок во время пресс-конференции мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

01:05

По мнению бывшего директора ФБР Джеймса Коми, говорить о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года уже бесполезно, и ФБР необходимо сосредоточиться на предотвращении вмешательства в 2020 году. «Расследуйте что хотите про 2016 год, но помните, что агенты ФБР обязаны расследовать и предотвратить попытки России [повлиять] на выборы 2020 года. Какое влияние окажут бесполезные разговоры о «шпионаже» и позорные разговоры о «измене» на агентов и аналитиков ФБР?» — написал Коми.

00:50

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил в пятницу, что его ведомству следует сосредоточиться на предстоящих в 2020 году президентских выборах президента США. Как известно, Дональд Трамп заявил, что за деятельностью его штаба в 2016 году незаконным образом шпионили американские спецслужбы, что было продиктовано необъективным к нему отношением со стороны администрации Обамы, в том числе экс-директора ФБР Коми.