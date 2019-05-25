«Российское дело» довело до обморока

Как отмечается, некоторые демократы и экс-сотрудники разведуправления обеспокоены, что Барр выберет службу разведки для создания недостоверной картины об истоках «российского дела». В заявлении Коутса выражается уверенность в том, что генпрокурор будет работать в соответствии со стандартами и защитит конфиденциальную информацию, публикация которой может поставить под угрозу небезопасность страны.
Отмечается, что президент страны Дональд Трамп назвал свою президентскую кампанию жертвой «шпионажа» и наделил генпрокурора страны Уильяма Барра полномочиями рассекретить конфиденциальные данные, собранные по «российскому делу».
Также директор нацразведки Соединенных Штатов Дэн Коутс заявил, что ведомство предоставит минюсту страны всю необходимую информацию по поводу «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, передает The Associated Press.
Уточняется, что такое заявление глава государства сделал после того, как наделил генпрокурора страны Уильяма Барра полномочиями по рассмотрению и разглашению конфиденциальных данных. Трамп призвал сотрудничать с расследованием Барра и заявил, что генпрокурор «является ответственным» за расследование. «Посмотрим, что он найдет», — сказал Трамп.
По словам Трампа, это расследование было «попыткой переворота». Он заметил, что речь может идти о «миллионах страниц», и сказал, что хочет рассекретить документы ФБР и ЦРУ, в том числе и те, которые могут касаться зарубежных контактов.
Тем временем американский президент Дональд Трамп пообещал рассекретить документы, положившие начало расследованию «российского вмешательства» в его предвыборную кампанию.
Кроме всего прочего, Трамп сопроводил ролик подписью «Запинки Пелоси во время пресс-конференций» (оно полностью напечатано прописными буквами). Некоторые пользователи в ответах к этому твиту прикрепили похожие ролики с самим Трампом, на которых собраны смешные моменты из выступлений президента.
Накануне Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видеоролик, на котором собраны моменты с запинки председателя демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Все они были представлены в замедленном виде, в результате чего создавалось впечатление, что Пелоси не трезва.
Уточняется, что данная инициатива направлена на создание определенного механизма надзора, цель которого — поддержать дипломатию между двумя странами, а также достичь денуклеаризацию Корейского полуострова. «Конгресс ожидает от любого [заключаемого между США и КНДР] соглашения реализации, мониторинга и проверки денуклеаризации Северной Кореи», — добавил Менендес.
Тем же временем в конгрессе представили законопроект, согласно которому американский лидер Дональд Трамп будет обязан отчитываться о переговорах с КНДР. Как отмечается, законопроект предложили сенатор Роберт Менендес от Демократической партии, Кори Гарднер от Республиканской партии и демократ-конгрессмен Элиот Энгел.
Как отмечается, в ходе пресс-конференции Надлер выглядел слабым и находящимся на грани обморока. Уточняется, что на настоящий момент с Надлером все хорошо. В своем твиттере он написал, что в помещении было очень душно. «Чувствую себя намного лучше. Спасибо за вашу заботу», — написал Надлер.
Один из лидеров Демократической партии США Джерри Надлер, который активно выступил за продолжение расследования в отношении американского лидера Дональда Трампа по «российскому делу», упал в обморок во время пресс-конференции мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.
По мнению бывшего директора ФБР Джеймса Коми, говорить о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года уже бесполезно, и ФБР необходимо сосредоточиться на предотвращении вмешательства в 2020 году. «Расследуйте что хотите про 2016 год, но помните, что агенты ФБР обязаны расследовать и предотвратить попытки России [повлиять] на выборы 2020 года. Какое влияние окажут бесполезные разговоры о «шпионаже» и позорные разговоры о «измене» на агентов и аналитиков ФБР?» — написал Коми.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил в пятницу, что его ведомству следует сосредоточиться на предстоящих в 2020 году президентских выборах президента США. Как известно, Дональд Трамп заявил, что за деятельностью его штаба в 2016 году незаконным образом шпионили американские спецслужбы, что было продиктовано необъективным к нему отношением со стороны администрации Обамы, в том числе экс-директора ФБР Коми.