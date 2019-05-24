«Соблазнил завистью»: Индия лавирует между Россией и США

На прошедших на неделе парламентских выборах в Индии коалиция «Национальный демократический альянс» во главе с «Бхаратия джаната парти» премьера Моди получила более 340 мест.

При этом сама партия получила 303 мандата, что дает ей право сформировать кабинет министров самостоятельно. Эта политическая сила стоит на позициях индуистского национализма.

Моди стал победителем этих выборов, во многом благодаря серьезным экономическим преобразованиям, которые были осуществлены в стране при его правлении. Речь идет о значительных вложениях в инфраструктуру, образование, строительство жилья, а также помощи бедным слоям населения. «Он раздал много денег», — говорит один из собеседников «Газета.Ru», знакомый с ситуацией в Индии.

Среди предвыборных обещаний Моди и его союзников — потратить $1,44 трлн на строительство дорог и инфраструктурные проекты в стране.

Впервые Моди стал премьером в 2014 году. Это стало возвращением индийских националистов к власти после более десятка лет пребывания в оппозиции. «Для Индии несвойственно давать второй срок для премьер-министров. Однако Моди пользуется поддержкой населения», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» президент исследовательского фонда Observer Research Foundation (ORF), эксперт клуба «Валдай» Самир Саран.

«Объединенный прогрессивный альянс», лидером в котором выступает старейшая политическая партия страны «Индийский национальный конгресс», может получить порядка 90 мест в парламенте. Это больше чем в 2014 году (тогда им удалось провести в парламент лишь 60 представителей), однако большой радости у оппозиционеров нет.

Знакомые с ходом политической кампании в Индии констатировали, что у нынешнего лидера партии Рахула Ганди было мало шансов получить весомые результаты на выборах из-за отсутствия у него харизмы своего отца, покойного индийского премьера Раджива Ганди.

Как отмечает в своем обзоре ситуации после выборов телекомпания «Аль-Джазира», Ганди ждет разбор полетов на партийном съезде партии «Национальный конгресс».

Как отмечает телекомпания, знаменитое имя, в которое, как в талисман, верили лидеры партии, не спасает от поражения. Критики считают, что «Национальному конгрессу» пора покончить с династийной политикой и выдвигать на авансцену других политических деятелей.

Наблюдатели считают, что Рахул Ганди не смог воспользоваться экономическими ошибками кабинета Моди, в том числе денежной реформой 2016 года, когда поменялись крупные банкноты с целью лишить теневой сектор экономики наличных средств.

При этом можно предполагать, что на новом сроке оппозиция усилит критику Моди, которого она часто обвиняет в притеснениях мусульман и насаждении индуистского национализма.

Мнение этих кругов отражает колонка индийского писателя Панкаджи Мишры в The New York Times, где говорится, что Моди «соблазнил Индию завистью и ненавистью».

Моди качает мускулы

Кроме противостояния с оппонентами, перед Моди стоит немало вызовов во внешней политике. Эксперты отмечают, что, учитывая сложную региональную ситуацию избиратели видят в Моди гаранта индийских внешнеполитических интересов.

«Мускулистый подход Моди к национальной безопасности получил всеобщее одобрение, и я думаю, что нас ждет подобное в ближайшие пять лет», — сказал в интервью CNBC профессор-политолог Випин Наранг из Массачусетского технологического института.

Собеседники «Газеты.Ru» во внешнеполитических кругах отмечают, что

главным для Моди на новом сроке будет сохранение «стратегической автономии» в отношениях между Россией и США — двумя главными партнерами Индии на международной арене.

Для Москвы и Вашингтона отношения с Индией — крупным региональным игроком — важны. Москва видит в Индии влиятельного военного и политического партнера, Вашингтон также активно развивает отношения с Дели в экономической и военной сфере. Кроме того, Вашингтон видит в Дели противовес растущему влиянию в регионе Китая.

Американские эксперты отмечают, что

США могут больше сблизиться с Индией на фоне торговой войны с Пекином, однако индийское руководство будет сохранять прагматический нейтралитет, не ввязываясь в конфронтационные отношения.

При этом китайский фактор сыграл важную роль в том, что Вашингтон не стал вводить санкции против Индии после покупки этой страной комплексов С-400 у России. В сентябре 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не стремится «наказывать» Индию — крупного стратегического партнера.

Сам Трамп открыто симпатизирует индийскому премьеру и в своих заявлениях после победы премьера отметил, что стране «посчастливилось» иметь такого руководителя как Моди.

Хорошие личные отношения сложились у индийского премьера и с российским президентом Владимиром Путиным. В ответ на поздравления Путина с победой на выборах Моди в своем твиттере написал, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером.

«Нынешнее правительство расширило наши связи за последние три года. Россия — это один из партнеров, по которому в Индии наблюдается широкий межпартийный консенсус»,

— говорит «Газете.Ru» Саран, эксперт клуба «Валдай». Все партии в Индии согласны с тем, что нам нужно развивать сотрудничество с Россией».

Партнерские и стратегические отношения с Россией не исключают и определенных проблем. Собеседники в индийских внешнеполитических кругах внимательно следят за развитием отношений России с Пакистаном — региональным противником Индии. В то же время в Дели есть и понимание, что, развивая отношения с Пакистаном, Москва, прежде всего, заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане.

Отношения с Пакистаном становятся серьезным вызовом для Моди на новом сроке. В марте между двумя странами произошла серия военных инцидентов, поставивших оба государства на грань военного конфликта. Индийскими силами был сбит самолет ВВС Пакистана F-16 над Кашмиром. Со своей стороны, Индия потеряла МиГ-21.

Эксперты отмечают, что, имея столь большую поддержку населения, Моди может пойти на улучшение отношений с Пакистаном. В соседнем государстве тоже выражают готовность к диалогу, но в индийских дипломатических кругах относятся к этому с большой осторожностью. Причина в том, что политику Пакистана в отношении Индии определяют военные, под сильным влиянием которых находится нынешний премьер Пакистана Имран Хан. Проявление им излишней самостоятельности может стоить ему кресла премьера, говорят индийские собеседники «Газеты.Ru».