Слезы на глазах: Тереза Мэй объявила об отставке. LIVE

Тереза Мэй заявила о своей отставке с поста премьер-министра — онлайн

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Свои полномочия она сложит 7 июня. Мэй окончательно потеряла поддержку Консервативной партии — ее однопартийцы, включая членов кабинета министров, остались недовольны обновленным соглашением по Brexit. Что ждет Великобританию, как на эту новость реагирует мир и какое влияние отставка премьера окажет на выход страны из Евросоюза — следим в режиме онлайн.
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12:31

После этого депутаты несколько раз подталкивали Мэй к отставке. 16 мая состоялось заседание Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори, на котором депутаты потребовали от премьер-министра назвать точную дату ее ухода. Сегодня состоялась еще одна встреча Терезы Мэй с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922.

По итогам сегодняшней встречи британцы ожидали, что премьер назовет дату отставки.

12:25

Решение Терезы Мэй нельзя назвать неожиданным. Голосование в парламенте за ее сделку по Brexit проходило уже трижды, и все три раза премьер терпела сокрушительное поражение. В конце марта, перед третьим голосованием, Тереза Мэй пообещала покинуть свой пост в обмен на поддержку ее соглашения по Brexit.

«Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии», — сказала она, выступая перед представителями правящей Консервативной партии. При этом Мэй заявила, что покинет пост на «втором этапе» переговоров о Brexit.

12:20

«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», — сказала Мэй на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.

12:15

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Политический кризис в Великобритании набирает обороты. Лондон с ноября пытается найти выход из Евросоюза, однако депутаты никак не могут прийти к соглашению. Дата Brexit отодвигалась уже дважды. Конечно, основная ответственность ложится на плечи премьер-министра. Сегодня Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.