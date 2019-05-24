Слезы на глазах: Тереза Мэй объявила об отставке. LIVE

Решение Терезы Мэй нельзя назвать неожиданным. Голосование в парламенте за ее сделку по Brexit проходило уже трижды, и все три раза премьер терпела сокрушительное поражение. В конце марта, перед третьим голосованием, Тереза Мэй пообещала покинуть свой пост в обмен на поддержку ее соглашения по Brexit.

«Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии», — сказала она, выступая перед представителями правящей Консервативной партии. При этом Мэй заявила, что покинет пост на «втором этапе» переговоров о Brexit.